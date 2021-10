Có 6 đặc điểm này về tài chính bạn đã được coi là một người giàu có

Michael Kay là tác giả của cuốn "The Feel Rich Project" và chủ tịch của Financial Life Focus. Ông cho biết một trong những lý do khiến nhiều người không nhận ra bản thân “giàu có” là vì họ luôn so sánh mình với người khác.



Ông nói: “Bạn không thể biết được khối tài sản thực sự của ai đó là bao nhiêu, trừ phi xem thống kê tài sản ròng của họ. Ví dụ, bạn thường cho rằng so với luật sư và bác sĩ thì người thợ kỹ thuật kém khá giả hơn về tài chính. Tuy nhiên người thợ ấy lại có khả năng là người giàu nhất. Bởi vì anh ta luôn cẩn thận với tiền của mình và không cố gắng gây ấn tượng trước người khác để khẳng định địa vị”.

Thực tế thì không có một thước đo hay số tiền cụ thể nào để khẳng định một người nào đó giàu có. Bạn hãy ngừng so sánh bản thân với những người xung quanh chỉ vì thấy họ sống trong một ngôi nhà rộng và lái chiếc xe sang.

Nếu sở hữu được những đặc điểm dưới đây về tài chính, bạn hoàn toàn có thể tự tin vì tài chính cá nhân ổn định, thậm chí còn được coi là “giàu có”.

1. Không bị nợ nần

Nợ nần là một trong những lý do gây ra căng thẳng tài chính cho mọi người. Kay nói: “Nếu đang ngồi giữa một đống nợ thì chắc chắn bạn không thể coi là giàu có. Cho dù bạn có một chiếc Rolls-Royce đậu bên ngoài sân đi chăng nữa”.

Bạn giàu hơn mình nghĩ nếu không phải gánh nợ nần. Chắc chắn là bạn sẽ có những giấc ngủ ngon và không phải mất chi phí trả lãi suất. Số tiền ấy sẽ được sử dụng để tăng tài sản.

Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là bạn không được mắc bất kỳ khoản nợ nào. Chỉ cần tránh khoản nợ có lãi suất cao và chắc chắn khoản vay phải được sử dụng đúng cách, giúp bạn tạo ra lợi nhuận.

2. Tài sản ròng đang tăng lên

Có thể khối tài sản chưa lớn nhưng nếu nó đang ngày một tăng lên thì chính là dấu hiệu cho thấy bạn đi đúng hướng.

Kay cho biết: “Nếu chi tiêu nhiều hơn mỗi năm, đó là dấu hiệu chứng tỏ bạn đang kiếm được nhiều tiền hơn. Tuy nhiên trong trường hợp lương tăng 5% mà lối sống mở rộng hơn 7%, bạn đang đi giật lùi trên con đường tiến đến sự giàu có. Điều quan trọng nhất là phải tăng số tiền tiết kiệm khi thu nhập của chúng ta cao hơn”.

3. Bạn có một công việc với các phúc lợi tốt

Một công việc với chế độ bảo hiểm, quy định nghỉ phép có lương hay bất kỳ quyền lợi nào khác đều góp phần vào sự giàu có của bạn.

Theo cục Thống kê Lao động Mỹ, trung bình phúc lợi trong công việc chiếm hơn 31,7% tổng số tiền lương và thưởng mà nhân viên nhận được. Thiếu đi những đặc quyền này, bạn sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho phí bảo hiểm và mất lương khi nghỉ phép.

4. Bạn có mạng lưới quan hệ tốt

Có thể tài khoản ngân hàng không ở mức “khủng” nhưng hiện tại có nhiều mối quan hệ xã hội tốt, vậy thì bạn đang giàu có hơn mình nghĩ.

Chúng ta có thể gia tăng sự giàu có về tài chính nếu thân thiết với những người bạn phù hợp. Tom Corley, tác giả của cuốn "Rich Habits" đã viết rằng một trong những thói quen của các triệu phú tự thân là xây dựng mối quan hệ tốt với người có tư duy và khao khát thành công. Các mối quan hệ này sẽ dẫn bạn đến các cơ hội sinh lợi.

5. Bạn không sống bằng tiền lương

“Bạn đã tích lũy đủ số tiền để sống cuộc sống mà mình mong muốn. Bạn có rất ít nợ hoặc hoàn toàn không mắc nợ”, Corley nói. Bạn có đủ tài chính để không cần phải chăm chăm trông chờ đến ngày lĩnh lương mỗi tháng nữa.

Trong thực tế vẫn còn rất nhiều người sống bằng tiền lương hàng tháng. Họ không có tiền tích lũy, một khi thu nhập bị cắt đứt, họ lập tức lâm vào khủng hoảng tài chính. Điều này không nhất thiết là do thu nhập thấp, kể cả người có mức lương cao vẫn hoàn toàn có thể rơi vào tình trạng ấy.

6. Cuộc sống của bạn có ý nghĩa

Bạn thích công việc hiện tại của mình, vừa kiếm được tiền vừa mang lại niềm vui. Bạn không cần gò ép bản thân làm việc mình không thích chỉ vì để mưu sinh.

Ngoài ra bạn cũng đủ khả năng hào phóng chia sẻ thời gian và tiền bạc, giúp cuộc sống của người khác được cải thiện. Điều đó cho thấy bạn không quá chật vật, khó khăn về tài chính. Ngoài ra, được sống vui vẻ và có ý nghĩa cũng là một sự “giàu có”.