Meghan Markle vừa giới thiệu bộ sưu tập “As Ever Holiday” – dòng sản phẩm phong cách sống cao cấp gồm nến thơm, mật ong và bộ gia vị “tuyệt đẹp cho mọi dịp đặc biệt”. Thế nhưng, thay vì nhận được lời khen, bộ sưu tập lại khiến mạng xã hội nổ tung vì… giá.

Một hũ mật ong có giá 49 bảng Anh (hơn 1,7 triệu đồng), một cây nến giá 50 bảng, còn bộ gia vị nhỏ xinh cũng ngót nghét 400 nghìn đồng. Trang web mô tả đây là những món đồ “mang lại vẻ đẹp và hơi ấm cho mọi khoảnh khắc”, nhưng người tiêu dùng lại phản ứng dữ dội vì cho rằng giá cả phi lý.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Daily Express, đầu bếp nổi tiếng Jameson Stocks – người từng nhiều lần thẳng thắn về các dự án hậu Hoàng gia của Meghan không giấu được sự bức xúc. “Bán mật ong 49 bảng là điều thật đáng xấu hổ”, ông nói. “Kiếm lời là điều bình thường, nhưng giữa lợi nhuận hợp lý và việc bóc lột khách hàng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ai thông minh thì nên tìm nơi khác, nơi không thu thêm ‘thuế hoàng gia’ chỉ vì cái tên Meghan Markle”.

Không dừng lại ở đó, Stocks cho rằng đội ngũ cố vấn quanh Meghan “đang đánh mất định hướng thương hiệu” và “lợi dụng lòng tin của người hâm mộ”. “Tôi tin rằng thương hiệu Meghan đang lợi dụng danh tiếng Hoàng gia, và những người tiếp tay cho chiến lược đó cũng đáng bị xấu hổ”, ông nói thêm. “Người mua có thực sự quan tâm đến chất lượng hay chỉ đang hi vọng sản phẩm tăng giá vì độ hiếm giới hạn?”.

Đầu bếp nổi tiếng này còn “ném đá” thẳng tay khi nhắc đến dòng rượu vang mới của Meghan gồm 2021 Vintage Napa Valley Brut và 2024 Marlborough Sauvignon Blanc với giá ngang ngửa các nhà hàng hạng sang. “Nếu muốn bán ở mức giá cao cấp, rượu phải thật sự đẳng cấp thế giới, chứ không thể chỉ dán logo rồi gọi là sang”, ông mỉa mai. “Đặt chai rượu của Meghan cạnh những thương hiệu danh tiếng, người ta sẽ thấy nó chẳng có gì khác ngoài… bao bì đẹp”.

Theo Stocks, ngay cả khi những chai rượu “phiên bản giới hạn” của Meghan tiếp tục cháy hàng, điều đó chỉ là chiêu marketing “đánh vào tâm lý sưu tầm” chứ không liên quan đến chất lượng thật sự. “Nhiều người mua chỉ để trưng bày hoặc bán lại, chứ chẳng ai định uống”, ông châm biếm.

Khi được hỏi Nữ hoàng Elizabeth II sẽ nghĩ gì về việc này, Jameson Stocks trả lời dứt khoát: “Tôi không thể thay Nữ hoàng phát biểu, nhưng tôi tin rằng Bà sẽ không vui khi thấy danh xưng hoàng gia bị dùng để kiếm tiền. Nếu Meghan chỉ là một nữ diễn viên truyền hình bán mật ong và rượu, chẳng ai để tâm cả”.

Kết lại, vị đầu bếp nổi tiếng không tiếc lời: “Thương hiệu As Ever chẳng khác gì một cú lừa hoàng gia. Bỏ lớp bao bì hào nhoáng đi, mọi thứ chỉ là hàng bình thường với giá cắt cổ. Nếu đây là sự ‘tinh tế’ mà Meghan muốn bán cho thế giới, thì đó là một tinh tế rỗng tuếch”.

Theo Express