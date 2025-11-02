Có lẽ không ai trong Hoàng gia Anh phải trải qua hành trình nhiều sóng gió như Camilla. Từ một "người thứ ba" bị ghét bỏ, bà trở thành người đồng hành đáng tin cậy của Vua Charles III. Cả cuộc đời Camilla là minh chứng cho một điều giản dị: Thời gian có thể xóa nhòa định kiến, nếu con người đủ bình tĩnh, tử tế và nhất quán với chính mình.

Từ người bị ghét bỏ nhất nước Anh...

Khi mối quan hệ giữa Thái tử Charles và Công nương Diana vỡ lở, Camilla trở thành tâm điểm chỉ trích. Nhiều năm liền, bà bị dư luận gọi bằng những cái tên cay nghiệt, hình ảnh gắn liền với "người phá vỡ hôn nhân hoàng gia".

Nhưng Camilla chọn im lặng. Trong khi truyền thông khắc họa bà như "nhân vật phản diện", bà rút khỏi đời sống công chúng, tập trung cho công việc thiện nguyện, ủng hộ các tổ chức từ thiện dành cho trẻ em và phụ nữ bị bạo hành.

Giữa lúc thế giới dõi theo từng hành động của bà, Camilla không phản biện, không giải thích. Bà để thời gian trả lời thay mình. Và đúng như vậy, năm tháng dần hé lộ một con người khác: Giản dị, sâu sắc và có sức chịu đựng hiếm có.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải chứng minh điều gì. Tôi chỉ làm những gì cảm thấy đúng" - Camilla từng nói trong một cuộc phỏng vấn ngắn với The Times.

... đến người phụ nữ kiên định và điềm tĩnh nhất Hoàng gia

Camilla không sở hữu nhan sắc rạng rỡ như Diana, cũng không có khí chất "ngôi sao" như Kate Middleton, nhưng bà có thứ mà nhiều người ngưỡng mộ: Sự điềm tĩnh của một người hiểu rõ bản thân.

Những năm qua, khi trở thành bạn đời của Vua Charles, bà luôn chọn cách xuất hiện nền nã: Trang phục nhẹ màu kem, xanh nhạt, tím pastel; nụ cười vừa đủ; lời nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng.

Theo Tatler UK, chính Camilla là "nguồn năng lượng ổn định" giúp Charles giữ được sự bình tâm khi gánh vác vai trò quốc vương. Bà không cần chứng minh bằng lời, mà bằng sự nhất quán trong hành xử và phong thái - thứ khiến người khác tin mà không cần thuyết phục.

Nhiều chuyên gia hoàng gia còn nhận định, Camilla là "mẫu phụ nữ có bản lĩnh mềm", biết đứng vững trong cơn bão mà không chống lại nó. Đó chính là năng lượng khiến bà dần được yêu mến, không phải vì quá khứ, mà vì cách bà chọn sống trong hiện tại.

Phong cách "quý tộc ấm áp": Sang trọng mà không xa cách

Nếu Vương phi Kate đại diện cho vẻ thanh lịch hiện đại, thì Camilla là hình ảnh của quý phái cổ điển mềm mại nhưng không cũ kỹ. Bà trung thành với váy dài, áo khoác dáng suông, mũ rộng và tông màu trung tính.

Theo chuyên gia hình ảnh Deborah Moore (Daily Express), phong cách của Vương hậu Camilla là "hơi thở của sự chín chắn". Bà không chạy theo xu hướng mà chọn những thứ phù hợp với mình, đó chính là sự tự tin của người từng trải.

Không chỉ vậy, Camilla thường xuyên tái sử dụng trang phục cũ trong các dịp chính thức. Bà từng mặc lại cùng một chiếc váy ren trắng trong ba sự kiện khác nhau, mỗi lần chỉ thay phụ kiện hoặc màu mũ. Hành động nhỏ ấy khiến công chúng Anh cảm thấy gần gũi, thân thiện. Một người phụ nữ từng bị coi là xa lạ, nay trở thành hình mẫu cho sự tiết chế và giản dị.

Hành trình hóa giải định kiến bằng tử tế và thời gian

Điều đáng nói nhất ở Camilla không phải là sự nổi bật, mà là cách bà bình thản bước đi khi mọi người vẫn còn nghi ngờ. Trong một xã hội từng tôn sùng hình ảnh Công nương Diana, Camilla không tìm cách thay thế, cũng không né tránh. Bà chọn cách tồn tại song song, tôn trọng quá khứ nhưng không để quá khứ quyết định tương lai.

Theo Vanity Fair, chính cách hành xử kiên nhẫn và không tranh giành khiến Camilla dần được nhìn nhận lại. Người ta thấy ở bà một thứ "quyền lực mềm": Sự tử tế bền bỉ, lòng trung thành và khả năng giữ hòa khí trong gia đình hoàng tộc vốn nhiều sóng gió.

"Có những điều không thể xóa đi, chỉ có thể sống tiếp với nó bằng một trái tim rộng hơn" – Camilla từng chia sẻ.

Bài học từ Vương hậu Camilla:

- Không ai thật sự hiểu bạn hơn chính bạn.

- Đôi khi im lặng không phải yếu đuối, mà là lựa chọn để giữ phẩm giá.

- Sự điềm tĩnh chính là sức mạnh lớn nhất của người phụ nữ trưởng thành.

Camilla không cố gắng trở thành biểu tượng. Bà chỉ chọn làm tròn vai của mình, sống tử tế và trung thành với những gì tin tưởng. Và có lẽ, chính điều đó khiến công chúng bắt đầu mến mộ bà không phải vì bà là Vương hậu, mà vì bà là chính bà.

Camilla từng là cái tên gắn liền với tai tiếng. Nhưng ở tuổi 78, bà lại khiến người ta nhớ đến vì sự bao dung và bình thản. Không phô trương, không khẳng định, bà lặng lẽ trở thành biểu tượng kiên định của Hoàng gia Anh hiện đại, nơi mà sức mạnh không đến từ quyền lực, mà đến từ lòng nhân hậu và sự bền bỉ.