Ở tuổi 43, Thân vương William không chỉ được công chúng yêu mến vì phong thái điềm đạm và tinh tế, mà còn bởi hình ảnh một người cha tận tâm. Anh và Vương phi Kate Middleton đang nuôi dạy ba con Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis theo cách rất riêng: Vừa kỷ luật, vừa đầy tình cảm. Trong khi nhiều người nghĩ con cái Hoàng gia sống trong nhung lụa, William lại tin rằng trẻ con cần được học cách tôn trọng, biết chia sẻ và hiểu giá trị của lao động. Cách giáo dục ấy khiến anh trở thành hình mẫu cho những người làm cha mẹ trong thế kỷ mới.

Dạy con bằng kỷ luật nhưng không áp đặt

Từ khi George còn nhỏ, William và Kate đã thống nhất: Dù là con của người thừa kế ngai vàng, các con vẫn phải tuân theo nề nếp và trách nhiệm như bất kỳ đứa trẻ nào khác. Cả hai tự đưa con đi học, tham dự buổi họp phụ huynh, không có đặc quyền riêng. Trẻ được khuyến khích tự sắp xếp giường ngủ, dọn đồ chơi, xin lỗi khi mắc lỗi.

Theo People, William thường nhắc con ba điều: "Khi con làm sai, con cần chịu trách nhiệm; khi con buồn, con được phép nói ra; và khi con làm tốt, con phải khiêm tốn". Đó là nguyên tắc mà anh học từ cha mình – Vua Charles nhưng biến nó thành một phiên bản hiện đại, ít nghiêm khắc hơn và giàu cảm xúc hơn.

Cách kỷ luật của William không mang tính kiểm soát, mà thiên về rèn tính tự giác và lòng tôn trọng người khác. Anh từng nói:

"Tôi không muốn các con lớn lên nghĩ rằng mọi người phải phục vụ mình. Tôi muốn chúng học cách phục vụ người khác".

Khuyến khích bộc lộ cảm xúc – "bài học về lòng nhân ái"

Nếu như các thế hệ Hoàng gia trước từng nổi tiếng với sự kiềm chế cảm xúc, thì William chọn cách ngược lại: Anh khuyến khích con được thể hiện cảm xúc một cách tự nhiên và lành mạnh.

Thân vương William và Vương phi Kate thường dành thời gian trò chuyện với con về tâm lý, khuyến khích chúng chia sẻ khi buồn hoặc lo lắng. Theo Vanity Fair, cặp đôi áp dụng "5 phút bình tâm" khi có mâu thuẫn, con không bị phạt đứng góc, mà được ngồi yên 5 phút để hít thở, rồi mới nói chuyện.

Với William, việc hiểu cảm xúc của bản thân là bước đầu tiên để trở thành người tử tế. Anh từng nói trong một buổi phỏng vấn về tâm lý học trẻ em:

"Sức mạnh thật sự của một người đàn ông không nằm ở việc giấu cảm xúc, mà ở chỗ họ dám đối diện với nó".

Chính điều đó giúp ba đứa trẻ hoàng gia George, Charlotte, Louis dù sinh ra trong môi trường đặc biệt, vẫn lớn lên vui vẻ, hòa đồng, gần gũi và biết yêu thương.

Dạy con bằng tình yêu và sự làm gương

Ở nhà, William và Kate đặt điện thoại sang một bên khi ăn cơm, không dùng thiết bị điện tử trong giờ ngủ. Cả hai tin rằng sự hiện diện của cha mẹ chính là nền tảng giáo dục tốt nhất.

William luôn dành thời gian chơi với con ngoài trời, đi xe đạp, làm bánh hay tham gia các hoạt động tình nguyện. Mỗi hành động đều là một "bài học ngầm" về cách sống có trách nhiệm và yêu thương.

Khi được hỏi bí quyết nuôi dạy con, William từng trả lời ngắn gọn:

"Tôi không cố gắng trở thành người cha hoàn hảo. Tôi chỉ muốn các con thấy rằng tôi luôn ở đây, lắng nghe và yêu chúng thật lòng".

Trong nhân tướng học, người có ánh mắt điềm tĩnh, nụ cười hiền và dáng đi thẳng thường mang "khí chất lãnh đạo" vừa vững vàng vừa nhân hậu. William chính là hiện thân cho kiểu người như thế: Sự nghiêm nghị không làm mất đi sự ấm áp, mà càng khiến anh trở nên đáng tin hơn.

Thân vương William – người đàn ông nối tiếp thế hệ thừa kế bằng lòng tử tế. Không ồn ào, không phô trương, William chọn cách dẫn dắt bằng sự kiên nhẫn. Anh không chỉ là người kế vị ngai vàng nước Anh, mà còn là biểu tượng cho một thế hệ người cha biết kết hợp giữa kỷ luật và thấu hiểu. Có lẽ chính vì vậy, mỗi lần anh xuất hiện cùng các con, công chúng lại nhìn thấy ở đó hình ảnh của một gia đình hoàng gia giản dị mà hạnh phúc.

Không phải ngẫu nhiên mà Thân vương William được xem là hình mẫu "người chồng, người cha lý tưởng" trong lòng người dân Anh. Anh cho thấy: Quyền lực thật sự không nằm ở ngôi vị, mà ở cách một người cha dạy con bằng tình yêu và sự hiện diện.

Trong thế giới hiện đại, nơi trẻ con dễ bị cuốn vào màn hình và người lớn bận rộn với công việc, cách William dạy con trở thành lời nhắc nhẹ nhàng:

– Dạy con kỷ luật, nhưng đừng quên ấm áp.

– Dạy con mạnh mẽ, nhưng cũng phải biết yêu thương.

Và đôi khi, điều quý giá nhất mà cha mẹ có thể trao cho con chính là thời gian và sự dịu dàng - thứ mà không ngai vàng nào có thể thay thế.