Câu chuyện bắt đầu chỉ từ một video vui cuối tuần. Meghan Markle chia sẻ lên mạng đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Vương tử Harry tỉ mỉ chạm khắc quả bí ngô chuẩn bị cho Halloween. Tuy nhiên, trong vài giây ngắn ngủi, khán giả tinh ý nhận ra hai bóng dáng nhỏ Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet đang chạy tung tăng phía sau, khuôn mặt lộ rõ trước ống kính.

Đoạn video nhanh chóng bị Meghan gỡ xuống và đăng lại bản đã được chỉnh sửa, xóa mọi hình ảnh nhận diện của hai con. Một hành động nhỏ, nhưng đủ để cho thấy: V ợ chồng nhà Sussex vẫn luôn cảnh giác cực độ với vấn đề hình ảnh của các con trên không gian mạng.

Theo nguồn tin thân cận tiết lộ với PEOPLE , “Harry không giấu con vì muốn tách biệt, mà vì nỗi lo thật sự: Bảo vệ sự an toàn và quyền riêng tư của chúng”. Anh muốn Archie và Lilibet có tuổi thơ bình thường nhất có thể, không bị vây quanh bởi ống kính, bình luận và nguy cơ từ những kẻ cực đoan trên mạng.

Nỗi lo này không phải vô cớ. Kể từ khi rời Hoàng gia và chuyển đến Mỹ, vợ chồng Vương tử Harry – Meghan Markle từng nhiều lần nhận thư đe dọa và bị theo dõi bởi các paparazzi quá khích. Việc lộ khuôn mặt con nhỏ có thể khiến chúng trở thành mục tiêu, và đó là điều cả hai không bao giờ đánh đổi.

Meghan dù nổi tiếng năng động trên mạng xã hội, nhưng khi đăng ảnh con, cô luôn cẩn trọng: Chỉ chụp từ phía sau, hoặc dùng biểu tượng emoji che mặt. Khi gia đình đi Disneyland đầu năm nay, những tấm ảnh đăng tải cũng tuyệt nhiên không có khuôn mặt trẻ nhỏ nào xuất hiện.

Cặp đôi từng nhiều lần công khai bày tỏ quan điểm phản đối mạng xã hội. Harry cho rằng mạng xã hội “đang tạo ra một thế giới méo mó về danh tiếng và sự thật”, còn Meghan gọi đó là “vòng xoáy độc hại khiến trẻ em mất dần cảm giác an toàn”.

Chính vì thế, việc họ bảo vệ con khỏi ánh đèn truyền thông không đơn giản là “chiêu trò giữ khoảng cách”, mà là một lựa chọn sống còn. Trong mắt công chúng, có thể họ đang quá khắt khe. Nhưng trong thế giới nơi một bức ảnh có thể lan truyền toàn cầu chỉ sau vài giây, giữ con tránh xa ống kính chính là cách yêu thương tận cùng.

Theo Express