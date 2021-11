Son Ye Jin bị fan Song Hye Kyo mắng đích danh vì "ảo tưởng sức mạnh", tung hô phim mới của thần tượng lên tận mây

Bộ phim Now, We Are Breaking Up với sự góp mặt của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đã chính thức được lên sóng hồi đầu tháng 11. Với tên tuổi của Song Hye Kyo, bộ phim đã mang về cho nhà đài SBS rating khá ổn định.

Bên cạnh những lời khen dành cho màn tái xuất của vợ cũ Song Joong Ki, thì Song Hye Kyo cũng vấp phải không ít những lời chê bai khi cho rằng diễn xuất của cô quá đơ, một màu, không có sự phát triển.

Mặc dù vấp phải nhiều lời chê bai, tuy nhiên Song Hye Kyo vẫn giành vị trí số 1 bảng xếp hạng giá trị thương hiệu trong tháng 11 với hạng mục diễn viên. Điều này cho thấy, sức hút không hề nhỏ của Song Hye Kyo.

Tuy nhiên chuyện chẳng có gì phải tranh cãi gay gắt nếu như một tài khoản fan của Song Hye Kyo có số lượng thành viên theo dõi cực khủng trên Twitter không đăng đàn đá xéo Son Ye Jin.

Theo đó, tài khoản này cho rằng fan của Son Ye Jin suốt ngày chê bai Song Hye Kyo nhưng nữ diễn viên lại đạt vị trí số 1 chỉ sau vài ngày bộ phim Now, We Are Breaking Up lên sóng, trong khi Son Ye Jin lại chẳng giành được vị trí này khi góp mặt ở phim Crash Landing On You - Hạ cánh nơi anh.

Bài đăng đá xéo cực gắt của fan Song Hye Kyo dành cho Son Ye Jin.

Son Ye Jin ngồi không cũng dính đạn chỉ vì những trận khẩu chiến của fan.

Trên thực tế Song Hye Kyo và Son Ye Jin đang là 2 nữ diễn viên đình đám nhất của làng giải trí Hàn Quốc. Chưa kể, Hyun Bin từng cặp bồ với Song Hye Kyo, bây giờ lại đang trong mối quan hệ với Son Ye Jin nên càng bị netizen đem ra soi mói và gây ra không ít những tranh cãi.

Hiện tại, người hâm mộ của Son Ye Jin đang vô cùng bức xúc trước hành động của fan Song Hye Kyo khi réo tên nữ diễn viên một cách vô cớ với mục đích hạ bệ.