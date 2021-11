Song Hye Kyo khóa môi nam phụ ở hậu trường, tình trẻ Jang Ki Yong có nguy cơ bị "thất sủng"

Mới đây, nhà sản xuất phim Now, We Are Breaking Up đã tung video hậu trường tập 3 của bộ phim.

Trong video, Song Hye Kyo và Shin Dong Wook gây chú ý với màn tương tác ngọt ngào không kém nam chính Jang Ki Yong. Song Hye Kyo liên tục cười vui vẻ khi Shin Dong Wook đang được trang điểm lại lớp hóa trang. Thậm chí, cả hai diễn viên còn không ngần ngại trêu đùa đối phương. Khi quay cảnh khóa môi, Song Hye Kyo và Shin Dong Wook thực hiện một cách tự nhiên. Chưa dừng ở đó, Shin Dong Wook liên tục đặt tay lên vai Song Hye Kyo xuyên suốt quá trình quay hình.

Hậu trường phim Now, We Are Breaking Up

Trong phim, Shin Dong Wook đóng vai Yoon Soo Wan - tình cũ của Ha Young Eun. Cả hai từng có thời gian hẹn hò ngọt ngào tại Pháp. Trong một ngày mưa, Ha Young Eun chờ đợi bạn trai một cách tuyệt vọng nhưng không thấy Yoon Soo Wan đến nơi hẹn. Cô đau khổ quay về và mất tin tức của bạn trai suốt 10 năm.

Điều này đã đả kích mạnh mẽ đến Ha Young Eun khiến cô không còn tin vào tình yêu. Tuy nhiên, sự thật lại không giống như những gì Ha Young Eun suy nghĩ. Đêm đó, Yoo Soo Wan bị tai nạn xe qua đời nên không thể thực hiện lời hứa. Sau khi biết được sự thật, Ha Young Eun đã khóc nức nở trong hối hận.

Ha Young Eun đã khóc nức nở khi biết bạn trai cũ qua đời.

Now, We Are Breaking Up xoay quanh Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Với tính cách độc lập và luôn kiểm soát mọi thứ, Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk.



Poster của Now, We Are Breaking Up.