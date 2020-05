"Chúng ta hãy ăn tối cùng nhau": Vừa mới được cứu mạng, Song Seung Hun đã mắng Seo Ji Hye là "rẻ tiền"

Tiếp nối diễn biến tập trước, tập 2 Shall We Eat Dinner Together? - Chúng ta hãy ăn tối cùng nhau nối tiếp phân cảnh anh chàng bác sĩ tâm lý Kim Hae Kyung (Song Seung Hun) bất ngờ rơi xuống biển và sau đó được cô nàng Woo Do Hee (Seo Ji Hye) cứu vớt. Vì ướt hết đồ nên Kim Hae Kyung buộc lòng phải mặc bộ đồ... hoa lá cành ngay trong bữa ăn đầu tiên với Kim Hae Kyung tại đảo Jeju. Chẳng biết đối phương tên gì, ở đâu, làm công việc gì, cứ như thế cả hai cứ cắm đầu thưởng thức đồ ăn ngay trên bãi biển.

Trải qua 1 đêm trên đảo, Woo Do Hee và Kim Hae Kyung nhanh chóng trở về đất liền, dù chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng cặp đôi vẫn có chút lưu luyến về đối phương.

Trở lại với công việc, cuối cùng Woo Do Hee cũng đã xin lỗi sếp sau khi có hành vi đánh nhau ở nơi công sở. Để chuộc lỗi cho hành động của mình, cô nàng được giao nhiệm vụ phải mời vị bác sĩ tâm lý, thích tư vấn khi đang ăn có tên Kim Hae Kyung xuất hiện trong chương trình của 2N Box. Tất nhiên, Do Hee không hề biết người mà sếp cô đang muốn mời chính là anh chàng được cứu trên biển hôm trước. Thế nên quá trình để Woo Do Hee mời được Kim Hae Kyung nhận lời tham gia chương trình cũng chẳng thể dễ dàng.

Quá tức giận vì Hae Kyung không thèm nhận cuộc gọi của mình, Woo Do Hee đã viết hẳn chiếc mail để khích bác vị bác sĩ tâm lý này, khiến anh chàng liền nhanh chóng đáp trả. Màn đối đầu cực căng của cặp đôi dẫn đến cao trào khi Hae Kyung mắng Woo Do Hee là rẻ tiền, còn cô nàng cũng dữ dằn không kém khi cho rằng anh chàng là tên lưu manh.

Quá uất ức, Woo Do Hee đã liền lao đến nơi làm việc của Hae Kyung, còn vị bác sĩ này cũng nhanh chóng tìm đến 2N Box để xử lý cô nàng đạo diễn láu cá, tuy nhiên đôi "oan gia" này đi ra ngoài cùng thời điểm nên chẳng thể gặp được nhau.

Liệu rằng, Woo Do Hee sẽ biết được Hae Kyung chính là anh chàng mà cô đã từng gặp ở đảo Jeju? Đón xem Shall We Eat Dinner Together? sẽ lên sóng vào thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên MBC.