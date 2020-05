"Chúng ta hãy ăn tối cùng nhau": Song Seung Hun cực ấn tượng, Seo Ji Hye ê chề phát hiện bạn trai ngoại tình

Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng tập 1 bộ phim Shall We Eat Dinner Together? (Tạm dịch: Chúng ta hãy ăn tối cùng nhau) đã chính thức lên sóng tập đầu tiên. Mở đầu tập phim, khán giả được dịp chứng kiến màn đuổi bắt đầy gay cấn của bác sĩ tâm lý Kim Hae Kyung (Song Seung Hun) với anh chàng bệnh nhân đang trong trạng thái bị kích động. Có lẽ, sự nghiệp của Kim Hae Kyung đang khá ổn, nhưng tình yêu lại lận đận nên cấp dưới cũng phải đi xem bói giúp để biết bao giờ anh mới có người yêu

Trong khi đó, cô nàng Woo Do Hee (Seo Ji Hye) được giới thiệu có công việc không mấy suôn sẻ khi bị sếp trên cho "ăn hành", còn chuyện tình yêu thì lận đận y chang Kim Hae Kyung khi người yêu đến cả một tin nhắn cũng chẳng thèm đếm xỉa.

Trong một diễn biến khác, Woo Do Hee quyết định đi đến đảo Jeju để gặp người mình yêu vì cho rằng cô sắp được bạn trai cầu hôn. Trên chuyến bay, cô vô tình ngồi cùng dãy ghế với Kim Hae Kyung. Tại đây, Woo Do Hee đã quay lại một đoạn video và nhờ mọi người trên chuyến bay chúc phúc cho cô và bạn trai.

Tuy nhiên chuyện oái oăm lại xảy ra khi đến đảo, Woo Do Hee phát hiện bạn trai của cô, anh chàng Young Dong (Kim Jung Hyun) đã cắm sừng mình, mà ả "tiểu tam" không ai khác chính là nữ tiếp viên cũng vừa gửi lời chúc cho cô trên chuyến bay.

Woo Do Hee đánh ghen ngay khi đến đảo.

Sau màn đánh ghen, Woo Do Hee vì quá tuyệt vọng nên tìm đến bờ biển để lấy lại tinh thần. Vì có theo dõi màn đánh ghen của Woo Do Hee nên Kim Hae Kyung cho rằng cô nàng đang muốn tự tử, liền chạy đến để ngăn cản. Tuy nhiên, anh chàng lại quá tự tin nên bất ngờ rơi xuống biển khiến Woo Do Hee phải ra tay cứu vớt.

Theo Nielsen Korea, tập đầu tiên của phim Shall We Eat Dinner Together? đã đạt được rating 6.1%. Đây là một khởi đầu tốt khi bộ phim phát sóng trong khung giờ đầu tuần.

Đón xem Shall We Eat Dinner Together? sẽ lên sóng vào thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên MBC.