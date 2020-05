Khoe ảnh bên cạnh "tình cũ" mà không phải Lưu Diệc Phi, Song Seung Hun bị mắng tơi bời

Mới đây, Song Seung Hun đăng tải loạt ảnh với nữ thần tượng Naeun (Apink) trên trang cá nhân với tạo hình nhân vật trong bộ phim truyền hình Shall We Eat Dinner Together? chuẩn bị được lên sóng.

Được biết trong bộ phim này, Naeun sẽ vào vai Jin No Eul, một huấn luyện viên thể hình kiêm ngôi sao mạng xã hội, và là “tình cũ” của Kim Hae Kyung (Song Seung Hun).

Tuy nhiên sau khi loạt ảnh hé lộ tạo hình nhân vật được tung ra, nhiều netizen Hàn lại để lại vô số lời bình luận chê bai dành cho cặp đôi này: "Đóng yêu đương với người đáng tuổi con gái mình? Có điên không?", "Không phải ông chú này đẻ vội cũng được Son Naeun à?, "Nhìn là biết thất bại nữa rồi đó".

"Son Naeun cứ cố chấp đi diễn thế nhỉ, nhận vai nào ăn chửi vai nấy. Đến giờ phút này cũng phải hiểu được rằng nghiệp diễn viên không dành cho mình rồi chứ", "Nhà trai bằng tuổi bố nhà gái, Son Naeun diễn tệ", "Thấy phim nào có Song Seung Hun là bỏ phim đấy", "Một ông chú hết thời cùng một cô nàng không biết diễn". - Netizen chê bai Song Seung Hun và Naeun.

Shall We Eat Dinner Together? là phim chuyển thể từ webtoon cùng tên kể về chuyện tình của hai con người đã không còn tin vào tình yêu sau những đổ vỡ. Nhưng cuối cùng, họ lại thấy rung động với đối phương sau những lần ăn tối cùng nhau và bắt đầu một mối tình lãng mạn.

Trong phim Song Seung Hun sẽ vào vai Kim Hae Kyung, một nhà tâm lý học phân tích hành vi thông qua đồ ăn. Còn Seo Ji Hye đảm nhận vai Woo Do Hee - giám đốc sản xuất 2N BOX, một người nổi tiếng và tài giỏi song lại hay thay đổi.

Tứ giác tình yêu trong bộ phim.

Shall We Eat Dinner Together? sẽ chính thức lên sóng vào ngày 25/5 trên đài MBC.