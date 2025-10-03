Chỉ cần cặp đôi này đứng cạnh nhau thì thế gian biến thành ngôn tình: Visual hoàn mỹ khó tin, đi đến đâu cũng vỡ trận

Là một trong những phim Việt hot nhất phòng vé tháng 10, Chị Ngã Em Nâng gây bất ngờ khi không chỉ có dàn cast chất lượng, mà còn có những vai cameo không ai ngờ tới. Một trong số đó chính là sự xuất hiện của cặp đôi MosBank đình đám làng phim boylove Thái Lan.

Trong Chị Ngã Em Nâng, MosBank vào vai MC khách mời tại một sự kiện. Cả hai chỉ xuất hiện vỏn vẹn vài phút nhưng vẫn gây sốt với visual bùng nổ với gương mặt góc cạnh. Khán giả Việt khi xem phim, dù là đã biết qua MosBank hay chưa biết cũng đều phải trầm trồ trước nhan sắc "quốc tế" của bộ đôi, trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

MosBank đóng cameo trong Chị Ngã Em Nâng

Ngoài việc đóng vai khách mời, MosBank còn gây ấn tượng hơn khi sang Việt Nam để quảng bá, tham gia cinetour gặp gỡ fan tại các rạp chiếu. Đi đến đâu, cả hai cũng bị vây quanh bởi đám đông cuồng nhiệt, hiện trường không khỏi “vỡ trận” vì lượng fan đông đảo vây quanh. Điều khiến mọi người "đổ đứ đừ" về MosBank không chỉ là vẻ ngoài mà còn là những cử chỉ quan tâm tinh tế giữa hai chàng mỹ nam. Mos liên tục vẫy tay chào fan, trong khi Bank thì dịu dàng sửa lại cổ áo cho Mos giữa buổi gặp. Cả hai cũng nhiều lần nói tiếng Việt để chiều lòng fan, ngoài ra còn thân thiện giao tiếp tiếng Thái và quay trend TikTok cùng Thuận Nguyễn.

MosBank sát nhau mọi lúc, thân thiện quay trend TikTok với Thuận Nguyễn.

MosBank gây sốt khi quảng bá phim Chị Ngã Em Nâng. Nguồn: Đi Soi Sao Đi

Cặp đôi Mos Panuwat và Bank Mondop quen biết nhau từ trước khi bước chân vào showbiz. Song, mối quan hệ của cả hai chỉ thực sự bùng nổ khi hợp tác trong series Big Dragon năm 2022. Nhờ “phản ứng hóa học” tự nhiên đến xuýt xoa, MosBank trở thành "thuyền” mới gây sốt tại làng phim Thái. Cả hai nhanh chóng tiếp tục hợp tác trong các phim khác như Sunset x Vibes, Be My Soulmate… Đặc biệt, kể từ đại dịch COVID-19, cặp đôi đã dọn về sống chung một nhà, còn lập các kênh mạng xã hội chung để cập nhật cuộc sống thường nhật.

Sau đó, MosBank liên tục để lộ nhiều dấu hiệu "phim giả tình thật" khiến cộng đồng fan xôn xao. Đỉnh điểm là vào cuối năm 2023, Bank bất ngờ đăng tải bức ảnh chụp cận cảnh chiếc nhẫn lấp lánh đeo ở ngón áp út, ẩn ý cả hai đã đính hôn ngoài đời. Sau đó đến đầu năm 2025, Bank một lần nữa đăng ảnh đeo nhẫn ngón áp út, và lần này có thêm tay của Mos. Nhiều khán giả hy vọng đây là bước tiến để cả hai nhanh chóng về chung một nhà thật sự trong thời gian gần nhất.

MosBank liên tục lộ dấu hiệu "phim giả tình thật"

Chị Ngã Em Nâng khởi chiếu từ ngày 3/10/2025.