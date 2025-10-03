Trong làng giải trí Việt, chuyện tình yêu, hôn nhân của các nghệ sĩ luôn là chủ đề thu hút công chúng. Diễn viên Ngọc Thuận cũng gây chú ý khi kết hôn với bà xã kém tận 17 tuổi. Anh sinh năm 1986, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Tên tuổi của anh được biết tới nhiều hơn khi tham gia bộ phim Trai nhảy.

Sở hữu lối diễn xuất chân thật cùng ngoại hình điển trai, Ngọc Thuận nhanh chóng ghi dấu ấn và nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Ngọc Thuận còn thử sức trong lĩnh vực ẩm thực và đang dần khẳng định mình ở vai trò mới này.

Nam diễn viên tiếp tục tham gia các dự án truyền hình như Gạo nếp gạo tẻ, Vợ chồng Đậu thời @, Lạc lối...

Ngoài diễn xuất, Ngọc Thuận cũng thử sức trong lĩnh vực kinh doanh mở nhà hàng, phát triển bất động sản, thậm chí nuôi trang trại…

Về đời tư, Ngọc Thuận vốn là người sống kín tiếng. Tuy nhiên, vào tháng 12/2022, nam diễn viên khiến công chúng bất ngờ khi tổ chức hôn lễ với Bích Ngọc (sinh năm 2003), kém anh 18 tuổi. Chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ, Ngọc Thuận cho biết anh tình cờ gặp bà xã trong một buổi tiệc cưới và ngay từ lần đầu chạm mặt đã để lại trong anh ấn tượng khó quên.

Anh nói: "Tôi gặp vợ ở một buổi tiệc cưới và đã bị ấn tượng ngay trong lần chạm mặt đầu tiên. Lúc đó, tôi đứng từ xa nhìn vợ, vừa thấy vợ bước vào cửa, tôi đã đứng khoanh tay và nghĩ: "Có khi nào là vợ mình không ta?". Trong khi tôi mới gặp qua và chưa nói chuyện gì hết".

Năm 2022, Ngọc Thuận tổ chức lễ cưới tại TP. Hồ Chí Minh, với khoảng 400 khách

Vợ anh tên là Bích Ngọc, sinh năm 2003, kém anh 17 tuổi

Thời điểm cưới, cô dâu mới vừa tốt nghiệp cấp 3. Trong nhiều bài phỏng vấn, nam diễn viên từng khẳng định chênh lệch tuổi tác không phải là rào cản lớn nếu tình cảm đủ chân thành, và cả hai đều có quan điểm sống, tôn trọng lẫn nhau.

Sau gần hai năm chung sống, cả hai chào đón con gái đầu lòng tên Harley, ra đời vào đầu tháng 4/2024. Anh từng chia sẻ về cuộc sống hôn nhân: "Tật xấu của vợ là chiều tôi quá, cái gì tôi thích là đều mua cho tôi. Bây giờ trong điện thoại của vợ tôi có khoảng 6 món. Con nói: "Đừng có mua cho anh, anh chỉ thích để ngắm đó thôi chứ đừng mua". Nhưng tôi cá vài bữa nữa đến sinh nhật thì 6 món đó sẽ nằm ở nhà".

Ngọc Bích từng tâm sự cả hai luôn có sự thấu hiểu, chia sẻ trong hôn nhân

Vợ Ngọc Thuận hiện đang kinh doanh online các sản phẩm làm đẹp

Trong một chương trình, Bích Ngọc chia sẻ cô từng e ngại khi lấy chồng diễn viên: "Tôi là người ít quay phim, chụp hình lắm, tự dưng quen ông này làm diễn viên suốt ngày quay phim, chụp hình. Nhưng ba mẹ tôi khuyên từ từ sẽ quen, thế là tôi cũng dần dần chấp nhận". Cô từng bộc bạch nửa kia là người của gia đình, luôn chăm sóc người xung quanh chu đáo.

Ở tuổi gần 40, Ngọc Thuận vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ và điển trai khó ai bì kịp. Sở hữu gương mặt nam tính, nụ cười ấm áp cùng phong thái lịch lãm, anh thường được nhận xét trông trẻ trung hơn tuổi thật. Không ít khán giả còn ví von Ngọc Thuận mang nét cuốn hút như một “tài tử màn ảnh”, vừa gần gũi vừa toát lên sức hút riêng biệt.

Nam diễn viên đã theo đuổi con đường hoạt động nghệ thuật được khoảng 20 năm