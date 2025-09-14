Thêm 1 phim Việt tung trailer kịch tính: Drama gia đình hứa hẹn gây sốt phòng vé tháng 10

Sau poster gia đình chan chứa nỗi niềm, Chị Ngã Em Nâng tiếp tục tung poster kịch tính với 4 nhân vật chính: Lê Khánh, Thuận Nguyễn, Uyển Ân, Quốc Trường.

Mỗi người đều mang những "vết nứt" ẩn dụ cho bi kịch riêng: Hai Thương (Lê Khánh) gồng gánh trách nhiệm trong hình ảnh người chị đầy tổn thương. Lực (Thuận Nguyễn) khát khao tự do nhưng bị kìm nén bởi tình thân, ánh mắt day dứt bên chiếc máy xăm. Hải Âu (Uyển Ân) trẻ trung, phóng khoáng nhưng lại ẩn giấu mảnh vỡ tinh thần. Bác sĩ Trường (Quốc Trường) lạnh lùng, uẩn ức bên chiếc nhẫn cầu hôn – liệu là khởi đầu hạnh phúc hay bi kịch mới?

Những "vết nứt" trên cơ thể họ chính là hình ảnh ẩn dụ cho sự giằng xé nội tâm và những tổn thương khó hàn gắn trong hành trình cuộc đời.

TRAILER phim Chị ngã em nâng

Trailer mở đầu bằng khoảnh khắc ấu thơ hồn nhiên của hai chị em, nhưng ngay lập tức chuyển sang loạt phân cảnh bi thương khi trưởng thành: chia cách, giọt nước mắt, trách móc và thậm chí là những cảnh cận kề sinh tử.

Đỉnh điểm là khi Thương (Lê Khánh) chìm xuống đáy hồ sâu trong tiếng gào thét của Lực (Thuận Nguyễn): "Hai ơi, mở mắt ra đi…". Khoảnh khắc nghẹt thở ấy được xem là "cú chốt" của trailer, đặt ra câu hỏi: liệu bi kịch có nối tiếp bi kịch?

Lê Khánh thừa nhận vai Hai Thương là thử thách lớn nhất sự nghiệp: vừa hiền dịu, vừa dồn nén, nhiều lần rạn nứt nhưng vẫn can trường.

Đạo diễn Vũ Thành Vinh còn yêu cầu dàn diễn viên tự thực hiện nhiều phân cảnh hành động mạo hiểm: tông xe, bay dù, quay dưới nước… Những yếu tố này hiếm thấy ở phim Việt, chứng minh sự đầu tư lớn về chất lượng.

Chị Ngã Em Nâng khai thác câu chuyện chị em mồ côi phải nương tựa vào nhau trong đô thị hiện đại – bối cảnh vừa gần gũi, vừa day dứt. Phim đặt ra câu hỏi: Liệu sợi dây máu mủ có đủ sức kéo họ về bên nhau sau những hiểu lầm, tổn thương?

Đạo diễn Vũ Thành Vinh chia sẻ: "Ai cũng có những vết nứt trong tâm hồn, nhưng chỉ tình yêu thương mới có thể hàn gắn. Tôi mong sau khi rời rạp, khán giả sẽ nhìn lại chính mình và chọn cách yêu thương đúng đắn hơn."

Với kịch bản tâm lý – gia đình đan xen kịch tính, hành động và cả hài hước, Chị Ngã Em Nâng hứa hẹn là điểm nhấn của phim Việt tháng 10. Phim do Truyền Thông Khang sản xuất, Lotte Entertainment Việt Nam phát hành, với sự góp mặt của dàn sao thực lực: Lê Khánh, Quốc Trường, Thuận Nguyễn, Uyển Ân, cùng dàn khách mời đặc biệt như NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Hoài Linh, Hoa hậu Như Vân…

Chị Ngã Em Nâng dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ 03/10/2025.