Đỗ Thị Hà lộ diện giữa tin sắp cưới thiếu gia giàu có, visual ra sao giữa dàn Hoa hậu?

Sau 5 năm đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Đỗ Thị Hà vẫn là cái tên sáng giá trong showbiz Việt. Bên cạnh sự nghiệp, người đẹp sinh năm 2001 còn được quan tâm vì mối tình kín tiếng với thiếu gia giàu có người Quảng Bình.

Hoa hậu Việt Nam 2020 mới đây thu hút sự chú ý khi xuất hiện rạng rỡ tại show thời trang của NTK Linh San. Mỹ nhân xứ Thanh nổi bần bật với làn da trắng, đôi chân dài thẳng tắp khi đứng trên sân khấu. Khi chung khung hình với các người đẹp khác, có thể thấy visual Đỗ Hà sáng trưng và ngày càng mặn mà.

Thời gian qua, người đẹp sinh năm 2001 giảm tần suất tham gia các sự kiện giải trí mà tập trung cho công việc kinh doanh. Hiện Đỗ Hà đang là CEO của một thẩm mỹ viện có tiếng tại Hà Nội.

Hoa hậu Đỗ Hà tham gia catwalk tại một sự kiện thời trang (Nguồn: Đi soi sao đi)

Nàng hậu gen Z lộ diện với visual không có điểm chê, làn da trắng mịn và đôi chân dài thẳng tắp

Giữa tháng 9 vừa qua, Đỗ Hà và bạn trai thiếu gia bị tóm hình ảnh cùng đi du lịch tại châu Âu. Nhiều người còn đặt nghi vấn cả hai đi chụp ảnh cưới. Netizen còn truyền tai nhau thông tin Hoa hậu Đỗ Hà gấp rút sửa sang lại nhà ở Thanh Hóa để chuẩn bị tổ chức đám cưới. Do đó, sự xuất hiện của cô nhanh chóng trở thành tâm điểm.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Hà được biết đến là người đẹp sở hữu hình ảnh sạch, lối sống giản dị và không vướng ồn ào đời tư. Chính vì vậy, thông tin cô chuẩn bị lên xe hoa với thiếu gia giàu có càng khiến công chúng bất ngờ.

Thời gian qua, nàng hậu gen Z liên tục bị soi hint hẹn hò với thiếu gia người Quảng Bình. Cả hai bị bắt gặp đi du lịch nước ngoài, chơi pickleball cùng với nhau...

Cả hai thường xuyên xuất hiện bên nhau ở những địa điểm công cộng

Gia đình bạn trai Đỗ Hà sở hữu một tập đoàn lớn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, với các dự án quan trọng như đường sắt, đường bộ, san lấp mặt bằng, trồng trọt và kinh doanh bất động sản.

Anh không chỉ khiến dư luận chú ý bởi gia thế giàu có mà còn ghi điểm với ngoại hình điển trai, phong độ. Dù sinh năm 1994, hơn nàng hậu 7 tuổi, song nhờ gu thời trang trẻ trung và phong thái lịch lãm, anh cùng Đỗ Thị Hà được nhận xét là vô cùng đẹp đôi mỗi khi xuất hiện cạnh nhau.

Hoa hậu Đỗ Hà được cho là sẽ kết hôn vào cuối năm nay

Trước tin đồn hẹn hò và sắp cưới, Hoa hậu Việt Nam 2020 từng khéo léo chia sẻ: "Hiện tại tôi chưa thể chia sẻ thông tin gì. Từ trước tới nay, tôi không muốn nói về những vấn đề cá nhân hay những người xung quanh mình vì tôi muốn giữ sự bình yên cho mọi người. Tôi là người của công chúng, việc khán giả chú ý, 'soi xét' là điều phải chấp nhận. Nhưng tôi không muốn những người bên cạnh cũng phải chịu điều đó.

Tôi nghĩ việc kết hôn còn tùy duyên số. Nếu duyên tới, có lẽ tôi sẽ chẳng cần đợi tới năm 27, 28 tuổi; còn nếu chưa thì có thể 30 tuổi tôi mới kết hôn. Tôi không thể khẳng định hay phủ định điều gì vì không ai biết trước tương lai. Nhưng nếu thông tin đó trở thành sự thật thì cũng tốt thôi, bởi cô gái nào cũng mong muốn có một người kề cận bên mình suốt cuộc đời".