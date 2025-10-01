Nếu phải chỉ ra một mỹ nhân có vẻ đẹp đặc biệt nhất làng giải trí Trung Quốc đương đại, Trương Dư Hi là cái tên mà nhiều người sẽ ngay lập tức nghĩ đến. Cô sở hữu gương mặt với những đường nét hoàn hảo vô cùng, thậm chí được mệnh danh là "búp bê Cbiz".

Mới đây khi xuất hiện tại một sự kiện, Trương Dư Hi đã gieo thương nhớ khắp cõi mạng nhờ vẻ ngoài hoàn mỹ đến tận cùng.

Cô không chỉ có visual ấn tượng mà thời trang cũng rất đỉnh.

Nhìn ngắm Trương Dư Hi, khán giả không khỏi cảm thán chẳng phải tự dưng cô lại được coi là búp bê của Cbiz đương đại.

Cận cảnh nhan sắc của mỹ nhân 34 tuổi.

Mới đây khi xuất hiện tại một sự kiện, Trương Dư Hi đã gây sốt với khoảnh khắc bước xuống xe mà như công chúa tài phiệt giá đáo. Nữ diễn viên toát ra thần thái vô cùng sang trọng, cao quý, kết hợp với trang phục và phụ kiện đầy tính thẩm mỹ, tất cả tạo nên một vẻ đẹp khiến ai nấy mê mệt.

Khoảnh khắc "công chúa tài phiệt giá đáo" của Trương Dư Hi đang gây sốt cõi mạng.

Khoảnh khắc xuống xe như công chúa tài phiệt giá đáo của Trương Dư Hi.

Trên mạng xã hội, rất nhiều khán giả đang dành những lời ca ngợi cho visual của Trương Dư Hi tại sự kiện. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Tuy bả gầy nhưng bả có quấn cái giẻ cũng đẹp nữa, huhu.

- Bình thường cổ xinh rồi, nay cái váy cũng xinh nữa.

- Phải nói chị này mặc đồ với make xinh, tôn dáng. Quan Hiểu Đồng cũng dáng đẹp mặt xinh mà gu đồ lạ quá.

- Ta nói cái khúc bước xuống xe nó sang vô địch thiên hạ, nữ chính tiểu thuyết gọi bằng điện thoại luôn.

- Trương Dư Hi là thần, huhu.

Nói thêm về Trương Dư Hi, thực tế đây không phải lần đầu tiên cô nàng khiến cư dân mạng phải trầm trồ trước nhan sắc của mình. Trong suốt quãng thời gian 12 năm hoạt động trong showbiz, mỹ nhân 34 tuổi đã nhận được vô vàn những lời có cánh.

Không chỉ ngoài đời mà trên phim Đôi Mắt Trìu Mến, Trương Dư Hi cũng được khen ngợi rất nhiều.

Riêng trong năm 2025, trước khi gieo tương tư khắp cõi mạng với tạo hình sự kiện mới này, cô từng gây sốt với vẻ đẹp sang chảnh "đỉnh nóc kịch trần" trong bộ phim Đôi Mắt Trìu Mến đóng cùng Tất Văn Quân. Thời điểm phim phát sóng, bất cứ tạo hình nào của Trương Dư Hi cũng đều được người xem ca ngợi hết lời. Không chỉ vậy, ở những lần cùng bạn diễn tuyên truyền phim, Trương Dư Hi cũng đều mang đến bữa tiệc thị giác cho người xem.