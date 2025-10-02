Vừa ly hôn chồng trong Gió ngang khoảng trời xanh, Quỳnh Kool có ngay trai trẻ ân cần chăm sóc, lại còn là mỹ nam đẹp cực phẩm

Sau một cuộc hôn nhân đầy sóng gió, Lam (Quỳnh Kool) mới đây đã ký đơn ly hôn với Toàn. Tuy nhiên, cuộc sống của cô không chỉ đơn giản là một trang mới bắt đầu mà còn là một cuộc sống đầy thay đổi, bất ngờ. Đặc biệt, chính từ những phút giây đau đớn của cuộc chia ly, Lam lại tìm thấy một sự quan tâm đầy nhiệt huyết từ một người đàn ông trẻ tuổi – Lâm, đồng nghiệp thân thiết trong công ty. Câu chuyện giữa Lam và Lâm đang nhận được sự quan tâm của khán giả xem Gió ngang khoảng trời xanh và đương nhiên, nhan sắc cực phẩm của chàng phi công này không thể không được nhắc đến.

Nguồn gif: YouTube @VTV Go

Cuộc sống sau ly hôn và sự xuất hiện của Lâm

Vốn dĩ trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc hôn nhân với Toàn, Lam và chồng không còn giao tiếp nhiều. Từ những mâu thuẫn không thể giải quyết, cả hai đã đi đến quyết định chia tay. Nhưng ngay sau khi ký đơn ly hôn, Lam bất ngờ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Lâm – một cậu em đồng nghiệp của cô trong công ty. Lâm, với sự chu đáo và tận tâm, đã đưa Lam đi khám bệnh, mua đồ ăn, và thậm chí còn đưa cô về nhà.

Nguồn gif: YouTube @VTV Go

Trong một lần đau bụng dữ dội, Lam đã được Lâm đưa tới bệnh viện và kè kè bên cạnh chăm sóc. Điều đặc biệt là trước sự quan tâm, ân cần của Lâm dành cho Lam, bác sĩ đã hiểu nhầm họ là một cặp đôi yêu nhau. Đây là một tình huống khá khó xử, nhưng cho thấy rằng giữa hai nhân vật này sẽ có điều gì đó tiến triển.

Cuộc thay đổi và lời "thả thính" của trai trẻ

Sau khi ly hôn, Lam quyết định thay đổi ngoại hình, có thể là cách cô tìm lại chính mình trong một giai đoạn mới. Tuy nhiên, điều này lại khiến Lâm không hài lòng. Lâm cho rằng khi người ta thay đổi vì cảm thấy cũ, đó là dấu hiệu của việc không còn thấy bản thân trong hình ảnh cũ nữa. Câu nói này khiến Lam phải suy nghĩ lại về động lực thực sự phía sau việc thay đổi của mình.

Nguồn gif: YouTube @VTV Go

Dù có sự khác biệt về cách nhìn nhận, nhưng Lâm vẫn là người luôn sẵn sàng ở bên Lam mỗi khi cô cần, đặc biệt là trong những lúc yếu đuối. Những hành động nhỏ nhưng đầy ân cần này khiến Lam cảm nhận được sự ấm áp, khác biệt so với những gì cô đã trải qua trong cuộc hôn nhân trước đây.

Nhan sắc "cực phẩm" của chàng phi công

Dù có nhiều hành động ga lăng nhưng điều khiến khán giả chú ý nhất về nhân vật Lâm lại là nhan sắc nam thần. Bên cạnh đó, với chiều cao ấn tượng và vóc dáng chuẩn, Lâm (do nam diễn viên Hà Thành thủ vai) được nhận xét là có vẻ ngoài tựa như công tử nhà giàu, dễ gây rung động.

Nguồn gif: YouTube @VTV Go

Nhân vật Lâm do Hà Thành, sinh năm 2001 đảm nhận. Nam diễn viên không chỉ gây ấn tượng qua những bộ phim truyền hình như Thần Tượng, Biệt Dược Đen, Mật Lệnh Hoa Sữa, mà còn là một người mẫu với khả năng biến hóa đa dạng trong các chiến dịch quảng cáo của nhiều thương hiệu lớn. Vẻ ngoài điển trai, kết hợp với lối diễn xuất tự nhiên của Hà Thành, đã khiến nhân vật Lâm trở thành một "tâm điểm" trong bộ phim.

Nhan sắc ngoài đời của nam diễn viên Hà Thành

Phản ứng của khán giả

Khán giả, sau khi theo dõi những tương tác thân thiết giữa Lam và Lâm, đã không ngừng bày tỏ những cảm xúc trái chiều. Một số người bênh vực Lam, cho rằng cô xứng đáng với một người đàn ông có điều kiện và biết chiều chuộng hơn, đặc biệt là so với Toàn – người mà họ cho rằng luôn bị áp lực kinh tế đè nặng, thiếu tình cảm. Nhiều người thậm chí còn nhận xét rằng Lâm và Lam hợp nhau hơn rất nhiều, vì tính cách của cô chỉ thực sự tìm được sự đồng điệu với chàng trai trẻ, thay vì một người chồng lạnh nhạt, thiếu chia sẻ.

Dẫu vậy, "Yêu và cưới khác xa nhau lắm," một trong những bình luận của khán giả, ám chỉ rằng dù Lam có mối quan hệ tốt với Lâm, nhưng liệu tình yêu này có thể đi đến hôn nhân hay không vẫn là một câu hỏi lớn. Bên cạnh đó, nhiều người lại ca ngợi vẻ ngoài "baby" của Lâm, đặc biệt là sự điển trai không thể chối cãi của anh.

Kết luận: Liệu Lam có tìm được hạnh phúc thực sự?

Chúng ta có thể thấy, sau khi kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc với Toàn, Lam không chỉ thay đổi ngoại hình mà còn bước vào một mối quan hệ mới đầy lãng mạn với Lâm. Tuy nhiên, mối quan hệ này có đi đến đâu hay không, và Lam có thể tìm lại được sự bình yên trong tình yêu, hay chỉ là một sự thay thế cho những vết thương lòng cũ? Điều này vẫn cần thời gian để có câu trả lời.

Nguồn ảnh và gif: YouTube @VTV Go, FBNV