Lady Eliza Spencer – cháu gái của Công nương Diana vừa có màn xuất hiện gây bão tại London. Cùng với chị gái song sinh Lady Amelia, Eliza dự một sự kiện sang trọng, nhưng spotlight lần này hoàn toàn thuộc về cô.

Trong khi Amelia giữ vẻ cổ điển với mái tóc duỗi thẳng bóng mượt và trang phục tối giản, Eliza lại chọn phong cách "lạ" chưa từng thấy: Mái tóc gợn sóng tự nhiên, chia ngôi giữa, kiểu tóc "biển xanh nắng vàng" khiến nhiều người liên tưởng ngay đến phong cách California của Meghan Markle.

Khác với hình ảnh quý cô thanh lịch thường thấy, Eliza xuất hiện trong bộ đồ hồng rực rỡ, mái tóc uốn nhẹ tựa nàng tiên cá vừa tinh tế vừa có chút nổi loạn. Ánh đèn chiếu xuống làm những lọn tóc mềm óng ánh, toát lên vẻ sang trọng mà vẫn tự nhiên.

Nhiều khán giả cho rằng Eliza đang "bắt chước" Meghan - người thường xuyên chọn các kiểu tóc buông lơi, nhẹ nhàng, thể hiện hình ảnh phụ nữ hiện đại, tự do sau khi rời khỏi cuộc sống Hoàng gia. Tuy nhiên, giới thời trang lại nhìn nhận đây là bước chuyển thông minh của Eliza, giúp cô thoát khỏi cái bóng của danh xưng "cháu gái Công nương Diana" để khẳng định bản sắc riêng.

Eliza Spencer, 33 tuổi, cùng chị gái Amelia đang là hai gương mặt sáng giá trong làng thời trang Anh. Cặp song sinh từng hợp tác với nhiều thương hiệu xa xỉ như Self-Portrait hay Aspinal of London – hãng thời trang yêu thích của Vương phi Kate, Vương hậu Camilla và Zara Tindall. Gần đây, họ vừa ra mắt bộ sưu tập túi xách giới hạn trị giá 350 – 495 bảng Anh, do chính hai chị em đồng thiết kế.

Phong cách mới của Eliza được đánh giá là "cuộc cách mạng mềm" vừa đủ để tạo khác biệt, vừa giữ được thần thái quý tộc. Từ hình ảnh gò bó trong váy áo chỉn chu, Eliza nay chuyển mình sang vẻ đẹp nhẹ nhõm, hiện đại như chính cách Meghan Markle từng làm khi từ bỏ cuộc sống Hoàng gia.

Và có lẽ, đó cũng là thông điệp Eliza muốn gửi đến công chúng: Bạn có thể mang trong mình dòng máu Hoàng gia, nhưng vẫn được quyền sống tự do và là chính mình.

Theo Express