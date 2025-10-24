Vương phi Kate – người phụ nữ được mệnh danh là "biểu tượng thanh lịch" của Hoàng gia Anh thường khiến công chúng mê mẩn với mái tóc nâu óng, lớp trang điểm tự nhiên và phong cách tối giản tinh tế. Thế nhưng ít ai biết rằng, ẩn sau vẻ đẹp nhẹ nhàng ấy là một lựa chọn táo bạo: Màu sơn móng chân đỏ anh đào. Dù rất hiếm khi mang giày hở mũi, mỗi lần xuất hiện, Vương phi đều khiến giới làm đẹp phải trầm trồ. Sắc đỏ ấy không chỉ gợi cảm, tinh tế mà còn thể hiện thần thái sang trọng bậc nhất - thứ "vũ khí mềm" mà phụ nữ Hoàng gia tinh tế như Kate luôn biết cách sử dụng.

Những người hâm mộ tinh mắt có lẽ đã nhận ra dù Vương phi Kate hiếm khi xuất hiện với giày hở mũi, nhưng trong những lần hiếm hoi cô làm vậy, đôi chân luôn điểm xuyết bằng sắc đỏ rực rỡ, thường là tông cherry red hoặc ruby wine.

Năm 2017, tại lễ khai trương lại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London, cô kết hợp đôi giày sandal cao gót đen dây mảnh cùng sắc móng đỏ ruby nổi bật vừa sang trọng vừa gợi cảm. Hai năm sau, trong chuyến công du Pakistan, Vương phi lại khéo léo phối chiếc váy xanh ngọc lấp lánh với tông móng đỏ rượu vang, tạo nên sự tương phản hoàn hảo khiến giới mộ điệu phải "đổ rạp".

Không khó để nhận ra "nàng dâu Hoàng gia" yêu thích tông đỏ sâu - một sắc thái vừa cổ điển, vừa quyền lực. Đây cũng là gam màu mà nhiều chuyên gia làm đẹp khẳng định là "vũ khí mùa thu" cho mọi quý cô muốn toát lên vẻ tự tin và sang trọng.

Theo chuyên gia nail Tinu Bello, đỏ đang là gam màu thống trị xu hướng mùa thu – đông: "Sắc đỏ đang có thời kỳ thăng hoa. Những tông đỏ anh đào, đỏ rượu hay đỏ tươi bóng mướt mang lại sức sống và cá tính, đặc biệt phù hợp với thời tiết se lạnh", cô chia sẻ với tạp chí H! Fashion.

Điều đó lý giải vì sao Vương phi Kate – người luôn chọn phong cách tinh giản nhưng sắc sảo lại yêu thích sắc đỏ này. Nó vừa đủ nổi bật để khẳng định gu thẩm mỹ riêng, vừa hài hòa với phong thái kín đáo, thanh lịch đặc trưng của cô.

Không chỉ vậy, xu hướng "nail đỏ Hoàng gia" còn lan ra cả Hollywood. Mới đây, Selena Gomez cũng gây sốt khi diện sắc đỏ rượu đậm trên The Jennifer Hudson Show, được chuyên gia Tom Bachik tiết lộ quy trình hoàn hảo: Sơn nền mịn, hai lớp màu Berry Boudoir và phủ bóng No Wipe Top Coat cho độ phản chiếu như gương.

Vương phi Kate có thể hiếm khi để lộ bàn chân trước công chúng, nhưng mỗi lần cô làm vậy, đó luôn là màn xuất hiện đỉnh cao của sự sang trọng. Một lớp sơn đỏ anh đào đậm, phủ bóng nhẹ, không chỉ tôn da mà còn khiến bất kỳ đôi giày nào từ sandal dây mảnh đến cao gót bít mũi trở nên quyến rũ lạ thường.

Mùa thu này, nếu bạn đang tìm kiếm sắc màu giúp bản thân thêm tự tin, mạnh mẽ và quý phái, hãy thử "bắt chước" Vương phi Kate. Biết đâu, chỉ một lớp sơn móng đỏ thôi cũng khiến bạn cảm thấy mình như đang bước đi trên thảm đỏ ở Cung điện Kensington.

Theo Hello