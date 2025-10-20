Dù đã rời khỏi Hoàng gia từ năm 2020, Vương tử Harry và Meghan vẫn giữ nguyên sức hút (và cả những tranh cãi) ở bất kỳ nơi nào họ xuất hiện. Trong chuyến công tác đến Canada đầu năm nay để chuẩn bị cho Invictus Games Vancouver Whistler 2025, Meghan Markle lại khiến truyền thông dậy sóng với “chỉ thị ba từ” gửi tới đội ngũ nhân viên về cách xưng hô với cô. Một chi tiết tưởng nhỏ, nhưng lại đủ để khơi lại cuộc tranh luận: Liệu cặp đôi xứ Sussex thật sự muốn rời khỏi ánh hào quang Hoàng gia, hay vẫn đang giữ chặt nó trong từng câu chữ?

Scott Moore – giám đốc điều hành mới của Invictus Games Vancouver Whistler 2025 tiết lộ rằng trước chuyến thăm của Vương tử Harry và Meghan, ông đã cẩn thận hỏi cách xưng hô sao cho đúng mực. Và câu trả lời khiến ai nấy đều bất ngờ: Meghan nhẹ nhàng nói, “Ma’am is fine” (tạm dịch: “Gọi tôi là Ma’am là được”).

Trong khi đó, Vương tử Harry chỉ cần một từ đơn giản: “Sir”. Nghe thì giản dị, nhưng với những ai am hiểu nghi thức Hoàng gia, cách xưng hô này lại mang sức nặng không nhỏ. Bởi lẽ, dù Harry và Meghan đã không còn là thành viên làm việc của Hoàng gia Anh, họ vẫn giữ danh hiệu đầy đủ bao gồm cả tước vị HRH (His/Her Royal Highness) nhưng theo thỏa thuận với Cung điện, hai người không được phép sử dụng chúng trong mục đích thương mại.

Chia sẻ với báo Daily Mail , ông Moore cho biết: “Tôi đã hỏi trước rằng nên gọi họ như thế nào khi họ đến đây. Và được trả lời rất đơn giản: ‘Sir’ và ‘Ma’am là ổn rồi’”.

Câu chuyện tưởng như bình thường này lại khơi lại làn sóng tranh cãi trong dư luận Anh. Bởi chỉ một tháng trước lễ khai mạc Invictus Games, Vanity Fair từng đăng tải bài viết “gây sốc” về cách cặp đôi yêu cầu người xung quanh xưng hô. Theo nguồn tin, một số nhân viên từng làm việc cho Meghan và Harry được “chỉ đạo” phải gọi họ là Sir và Ma’am , dù hai người đã rời Hoàng gia. Một người trong số đó thậm chí kể lại rằng sau khi phản đối, yêu cầu này đã được “bỏ qua nhẹ nhàng”.

Dĩ nhiên, cũng có nguồn tin khác nói rằng cặp đôi Sussex lại khá thoải mái, khuyến khích mọi người gọi họ bằng tên riêng. Nhưng dù theo cách nào, hình ảnh Meghan – người từng được kỳ vọng mang làn gió mới đến Hoàng gia vẫn không thoát khỏi danh xưng “nữ công tước nhiều nguyên tắc nhất thế kỷ XXI”.

Với Meghan Markle, ba từ “Ma’am is fine” không chỉ là lời nhắc nhở lịch sự, mà còn là dấu ấn về địa vị, về quyền lực – thứ cô dường như chưa bao giờ muốn đánh mất, dù đã chọn rời đi. Còn với công chúng, đây lại là ví dụ rõ ràng nhất cho thấy cuộc sống “tự do” của nhà Sussex vẫn gắn liền với những lễ nghi Hoàng gia mà họ từng cố thoát khỏi.

