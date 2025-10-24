Vương phi Kate - người mẹ thanh lịch của Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis từ lâu đã được mệnh danh là "nữ hoàng của những chiếc mũ". Giữa hàng trăm kiểu mũ tinh tế mà cô từng đội, pillbox - chiếc mũ nhỏ không vành, ngồi gọn phía sau đầu chính là biểu tượng mang đậm chất Hoàng gia. Từng được Đệ nhất phu nhân Mỹ Jacqueline Kennedy lăng xê, pillbox trở lại thời thượng nhờ Vương phi Kate. Và khi tôi đội thử một phiên bản tương tự, tôi mới hiểu vì sao chiếc mũ này lại có thể biến bất kỳ ai thành tâm điểm sang trọng đến vậy.

Tôi từng nghĩ những chiếc mũ kiểu Hoàng gia chỉ dành cho các buổi lễ trang trọng, cách biệt với đời sống thường nhật. Nhưng đó là trước khi tôi đội thử một chiếc pillbox - loại mũ biểu tượng mà Vương phi Kate vẫn diện trong các dịp đặc biệt. Và đúng như kỳ vọng, chỉ cần đội nó lên, cả bộ đồ của tôi lập tức thăng hạng - sang trọng, quý phái, và... rất "Kate Middleton".

Vương phi Kate nổi tiếng với phong cách đội mũ hoàn hảo đến từng chi tiết. Từ kiểu rộng vành cổ điển cho đến băng đô tinh xảo, cô đều khiến chúng trở nên thanh lịch. Nhưng pillbox mới thật sự là "vương miện mềm" của cô. Nhỏ gọn, không vành, ôm nhẹ phía sau đầu, chiếc mũ lấy cảm hứng từ hộp đựng thuốc cổ điển này từng được Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy đưa lên đỉnh cao thời trang những năm 1960. Giờ đây, Vương phi Kate là người hồi sinh phong cách ấy cho thời hiện đại.

Năm 2012, chỉ một năm sau đám cưới Hoàng gia, khi còn là Nữ công tước xứ Cambridge, Kate xuất hiện trong lễ Thánh Patrick với bộ đầm blazer xanh lá thắt đai và chiếc mũ pillbox nâu của Lock & Co. Khoảnh khắc ấy lập tức đi vào "huyền thoại" phong cách. Và khi tôi có dịp dự một buổi tiệc sang trọng trên tàu British Pullman, tôi biết mình phải thử "đặc quyền" của Hoàng gia này.

Tôi mượn được chiếc mũ Rialto Halo Pillbox từ thương hiệu Lock & Co - "đỉnh cao của thế giới mũ", nơi từng phục vụ từ Oscar Wilde đến Vương phi Kate. Khi mở hộp, tôi như nghẹt thở: tông hồng tím trầm, chất liệu nhung sang trọng, điểm nhấn là hai bông hồng nhung - lụa đan xen cùng dải nơ satin mềm mại phía sau. Đồng nghiệp của tôi xúm lại trầm trồ, và đúng là không ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp ấy.

Điều khiến tôi ngạc nhiên là nó bám rất chắc dù không cần kẹp cố định nhiều. Khi đội lên đầu, chiếc mũ nằm vừa vặn và nhẹ như không khí. Tôi kết hợp cùng chiếc váy "Ribbon Bouquet Gown" của Needle & Thread và phải thú thật, tôi chưa bao giờ cảm thấy "Hoàng gia" đến thế.

Awon Golding - nhà thiết kế mũ chính của Lock & Co từng chia sẻ: "Mẫu Rialto Halo lấy cảm hứng từ Venice, thành phố nơi giới quý tộc thế kỷ 18 dừng chân để đắm mình trong nghệ thuật và xa hoa. Nó vừa là lời tri ân nghệ thuật đội mũ truyền thống, vừa mang tinh thần lãng mạn hiện đại. Nhung mang lại cảm giác xa xỉ, trong khi hoa hồng và nơ tạo nét mềm mại nữ tính".

Theo Golding, pillbox không chỉ hợp với váy mà còn cực kỳ tôn dáng khi phối cùng suit sắc sảo. Bí quyết là buộc tóc nửa đầu nhẹ nhàng để khung mũ ôm lấy gương mặt vừa cổ điển vừa sang.

Kết quả? Tôi bước ra và nhận về hàng loạt ánh nhìn cùng lời khen từ những người xa lạ. Từ một món phụ kiện tưởng chừng chỉ dành cho Hoàng gia, pillbox thực sự mang đến "quyền năng" đặc biệt khiến người đội trở nên tự tin, đẳng cấp và cuốn hút hơn bao giờ hết.

Nếu bạn cần một món đồ giúp mình tỏa sáng trong đám cưới, tiệc tối hay bất kỳ sự kiện trang trọng nào, hãy thử chiếc mũ pillbox. Không cần làm Vương phi Kate, bạn vẫn có thể cảm nhận hương vị của sự sang trọng Hoàng gia chỉ trong một lần đội.

Theo chia sẻ của Laura Sutcliffe/Hello.