Sau hành trình tìm kiếm và tôn vinh những câu chuyện đẹp về gia đình, hành trình làm mẹ và những giá trị tích cực trong đời sống, WeFamily Awards 2026 đang tiến gần đến đêm Lễ vinh danh. Sự kiện dự kiến quy tụ hàng nghìn khách mời và gia đình, cùng sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ và gương mặt nổi bật trong lĩnh vực giải trí, thời trang, truyền thông và sáng tạo nội dung.

Dàn nghệ sĩ đình đám góp mặt tại Lễ vinh danh

Một trong những điều được khán giả chờ đợi tại lễ vinh danh WeFamily Awards 2026 chính là những tiết mục nghệ thuật được chuẩn bị cho đêm Vinh danh. Ca sĩ Ngọc Khuê, Hòa Minzy, Phan Mạnh Quỳnh sẽ góp mặt trong chương trình biểu diễn, hứa hẹn mang đến những màu sắc âm nhạc khác nhau cho một đêm vinh danh vốn đặt gia đình và tình yêu thương làm trọng tâm.

Sự xuất hiện của Hòa Minzy, Phan Mạnh Quỳnh, Ngọc Khuê cũng đã được giới thiệu trong thông tin về chương trình. Những ca khúc về tình mẫu tử, gia đình và mái ấm được kỳ vọng trở thành một phần cảm xúc quan trọng của đêm Gala.

Đây cũng là điểm đáng chú ý của WeFamily Awards năm nay khi phần vinh danh không chỉ dừng lại ở việc trao giải, mà được xây dựng như một không gian để những câu chuyện về hành trình làm cha mẹ được tiếp nối bằng âm nhạc và những màn trình diễn trên sân khấu.

Loạt hoa hậu, MC, nghệ sĩ xác nhận tham dự

Bên cạnh dàn ca sĩ biểu diễn, Lễ vinh danh WeFamily Awards 2026 còn có sự góp mặt của nhiều nhân vật quen thuộc trong giới giải trí và thời trang.

NTK Hà Duy, Lê Ngọc Ánh - Miss Pansilaw Charity Worldwide Asia 2026, Phạm Lan Anh - Hoa hậu Du lịch châu Á, MC Vũ Hà Anh Thư, MC Hải Huế, MC/diễn viên Thanh Mai và NSƯT Chiều Xuân là những gương mặt đã xác nhận tham dự lễ vinh danh.

Sự đa dạng về khách mời cũng phần nào cho thấy sức lan tỏa của WeFamily Awards: Không chỉ hướng tới những nhân vật trực tiếp tham gia các hạng mục đề cử, chương trình còn nhận được sự quan tâm từ nhiều gương mặt hoạt động trong nghệ thuật, thời trang, truyền hình và cộng đồng sáng tạo nội dung.

Đặc biệt, thông điệp của mùa giải 2026 là “Phi thường mẹ ơi!”. “Phi thường” trong cách chương trình định nghĩa không phải những điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ những lựa chọn rất đời thường của một người mẹ: Biết yêu thương bản thân, chăm sóc gia đình, nuôi dạy con bằng sự thấu hiểu và vẫn kiên trì theo đuổi những ước mơ riêng.

Nhiều nghệ sĩ và KOL cùng lan tỏa WeFamily Awards 2026

Không chỉ những người trực tiếp xuất hiện tại Lễ vinh danh, WeFamily Awards 2026 còn được nhiều nghệ sĩ, diễn viên, KOL và nhà sáng tạo nội dung lan tỏa trên mạng xã hội.

Trong số đó có Phạm Lan Anh (Yuki - Miss Tourism World Asia), KOL Như Hải, KOL Hoa Đan, diễn viên Quỳnh Kool, diễn viên Kiều My, diễn viên Thu Hà Ceri, diễn viên Trang Emma, diễn viên Ngọc Huyền và nhà sáng tạo nội dung Fansie Family…

Sự đồng hành của những gương mặt này góp phần đưa câu chuyện của WeFamily Awards đến gần hơn với cộng đồng độc giả, đặc biệt là những người đang quan tâm đến cuộc sống gia đình, hành trình làm cha mẹ và cách mỗi gia đình tạo nên những giá trị riêng.

Trên chuyên trang WeFamily Awards 2026, nhiều câu chuyện về các gia đình và những người mẹ đang được giới thiệu, từ hành trình làm mẹ, chăm sóc con, cân bằng công việc đến những câu chuyện về hậu phương và sự đồng hành giữa các thành viên trong gia đình.

WeFamily Awards 2026 hướng đến việc tôn vinh những câu chuyện, nhân vật và gia đình truyền cảm hứng tích cực trong hành trình làm cha mẹ, chăm sóc và nuôi dạy con cái. Năm nay, chương trình tiếp tục nhấn mạnh những giá trị rất gần gũi: Tình yêu thương, sự thấu hiểu, tinh thần đồng hành và khả năng biến những điều bình thường trong đời sống gia đình thành những khoảnh khắc đáng trân trọng.

Với sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ biểu diễn cùng nhiều hoa hậu, MC, diễn viên, KOL và nhà sáng tạo nội dung, Lễ vinh danh WeFamily Awards 2026 đang trở thành một trong những sự kiện được mong chờ trong mùa giải năm nay. Không chỉ là thời điểm gọi tên những nhân vật được vinh danh, đây còn là dịp để những người đồng hành cùng chương trình gặp gỡ, chia sẻ và cùng lan tỏa câu chuyện về những gia đình Việt hiện đại.