Bác sĩ Phạm Hồ Thanh Thanh - Mẹ 2 con đẹp như hồi còn son: “Yêu con nhưng đừng quên yêu chính mình”

Trên mạng xã hội, bác sĩ Phạm Hồ Thanh Thanh thường được biết đến với hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi chuyên môn và luôn tràn đầy năng lượng. Thế nhưng phía sau vẻ ngoài tưởng như đã kiểm soát tốt mọi thứ là một hành trình làm mẹ với không ít lúng túng, mệt mỏi và những lần tự hỏi liệu mình đã làm đúng hay chưa.

Từ khi Liam và Henry xuất hiện, cuộc sống của cô không còn chỉ xoay quanh những kế hoạch cá nhân. Mỗi quyết định đều cần tính đến lịch sinh hoạt và cảm xúc của các con. Song với Thanh, một người mẹ hạnh phúc là người biết yêu con nhưng cũng không quên sống một cuộc đời có ý nghĩa cho chính mình.





Khi cuộc sống làm mẹ không còn chỉ là của riêng mình

Trước khi có Liam và Henry, Thanh Thanh vốn quen với việc chủ động sắp xếp thời gian. Cô có thể tự quyết định sẽ làm việc đến mấy giờ, đi đâu hay lên kế hoạch cho một chuyến công tác chỉ dựa trên lịch trình của bản thân. Nhưng từ khi làm mẹ, mọi kế hoạch đều có thêm sự hiện diện của các con.

"Thật ra mình nghĩ những gì mọi người nhìn thấy trên mạng chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Những năm đầu làm mẹ của mình cũng có rất nhiều lúc lúng túng, mệt mỏi và không biết mình đang làm đúng hay chưa", cô chia sẻ.

Một chuyến công tác giờ đây không chỉ cần xem lịch của cô có trống hay không. Cô phải nghĩ đến việc hôm đó Liam thế nào, ai sẽ ở bên con, mình đi trong bao lâu và chuyến đi có ảnh hưởng đến thời gian dành cho con hay không. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy dần làm thay đổi cách cô nhìn nhận trách nhiệm của một người mẹ.

Có con rồi mình thấy mình cũng tự nhiên sống khác đi. Có những chuyện trước đây mình có thể xuề xòa với bản thân một chút, nhưng bây giờ lại nghĩ kỹ hơn, vì mình biết con sẽ nhìn cách bố mẹ sống mỗi ngày mà học theo. Thanh Thanh

Với Thanh Thanh, đó cũng là lúc cô cảm nhận rõ nhất mình đã thực sự bước vào vai trò làm mẹ: "Có con rồi mình thấy mình cũng tự nhiên sống khác đi. Có những chuyện trước đây mình có thể xuề xòa với bản thân một chút, nhưng bây giờ lại nghĩ kỹ hơn, vì mình biết con sẽ nhìn cách bố mẹ sống mỗi ngày mà học theo".

Tuy vậy, Thanh chưa bao giờ nghĩ rằng sinh con đồng nghĩa với việc phải từ bỏ những điều từng mong muốn cho bản thân. Sự xuất hiện của các con khiến thứ tự ưu tiên trong cuộc sống thay đổi, nhưng không xóa đi nhu cầu được làm việc, học hỏi và phát triển.

Với sự đồng hành của chồng cùng gia đình, Thanh Thanh vẫn yêu công việc đang làm, vẫn muốn học thêm, làm thêm những điều mới và theo đuổi những mục tiêu riêng. Không phải vì những điều đó quan trọng hơn con, mà bởi chúng cũng là một phần con người cô.

Theo Thanh, một người mẹ tốt không nhất thiết phải ở bên con suốt cả ngày. Có những hôm cô đi làm từ sáng đến tối, nhưng khi trở về nhà, cô cố gắng dành cho các con một khoảng thời gian thật sự trọn vẹn: lắng nghe con kể chuyện, chơi cùng con hoặc đơn giản là nằm cạnh nhau và nói những câu chuyện không đầu không cuối.

"Điều quan trọng không phải là mình có dành toàn bộ thời gian cho con hay không, mà là trong khoảng thời gian ở bên con, mình có thật sự ở đó với con hay không", Thanh Thanh bày tỏ quan điểm.

Nuôi con cũng là hành trình mẹ được con nuôi lớn

Nếu có một phẩm chất Thanh Thanh nhận ra rõ nhất ở bản thân đã thay đổi sau khi làm mẹ, đó là sự kiên nhẫn. Vốn là người nhanh nhẹn, quen làm việc theo kế hoạch và muốn mọi thứ rõ ràng, cô từng dễ sốt ruột khi mọi việc không diễn ra như dự tính.

Nhưng trẻ nhỏ không phải lúc nào cũng có thể hiểu ngay điều người lớn nói. Có những chuyện cô đã nhắc Liam một lần, hai lần, thậm chí rất nhiều lần, nhưng con vẫn chưa hiểu hoặc vẫn làm khác với mong muốn của mẹ. Qua thời gian, cô dần nhận ra trẻ con cần thời gian để tiếp nhận và thay đổi, cũng như người lớn cần thời gian để điều chỉnh chính mình.

"Liam cũng khiến mình học cách nhìn một việc chậm hơn. Thay vì phản ứng ngay kiểu cáu gắt 'sao con lại làm vậy?', mình tập hỏi mình trước là 'tại sao con lại làm như vậy?'".

Đằng sau một hành vi của trẻ có thể là sự khó chịu, mệt mỏi hoặc đơn giản là con chưa biết diễn đạt điều mình muốn. Khi hiểu được nguyên nhân, cô nhận thấy cách trò chuyện với con cũng thay đổi. Thay vì chỉ yêu cầu con làm theo, cô cố gắng quan sát và tìm hiểu điều con đang trải qua.

Bà mẹ xinh đẹp chia sẻ: "Mình nghĩ mình đang nuôi Liam lớn lên, nhưng thật ra trong quá trình đó, Liam cũng đang dạy mình rất nhiều về cách làm mẹ, về sự kiên nhẫn và cả cách nhìn mọi chuyện nhẹ nhàng hơn".

Để có thể vừa chăm con vừa tiếp tục công việc, Thanh cũng thừa nhận mình không làm được tất cả chỉ nhờ khả năng cân bằng. Đằng sau cô là sự san sẻ của chồng và ông bà. Ông bà hỗ trợ hai vợ chồng nhiều trong việc chăm sóc Liam và Henry. Còn với chồng cô - anh Huỳnh Kim Bảo, việc nuôi con ngay từ đầu đã được nhìn nhận là trách nhiệm chung, chứ không phải sự "giúp đỡ" dành cho vợ.

Những hôm cô đi làm về mệt hoặc vẫn còn công việc chưa hoàn thành, anh Bảo có thể tự chăm con, chơi với con, cho con ăn hoặc đưa con đi đâu đó để cô có thêm thời gian xử lý công việc và nghỉ ngơi.

Với Thanh, sự đồng hành đáng quý đôi khi không nằm ở những điều lớn lao. Đó có thể chỉ là khoảnh khắc người bên cạnh nhận ra cô đang quá bận và chủ động san sẻ mà không chờ cô phải lên tiếng nhờ vả.

Trao cho con nền tảng, không chọn thay con cả cuộc đời

Là một người mẹ hiện đại nhưng vẫn coi trọng những giá trị gia đình, điều Thanh mong muốn trao cho Liam và Henry trước hết là khả năng tự lập và tinh thần chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

"Sau này con thích điều gì, chọn nghề gì hay muốn sống một cuộc đời như thế nào thì mình nghĩ đó nên là lựa chọn của con", cô bày tỏ. Vai trò của mẹ Thanh là trao cho con đủ nền tảng, đủ sự hướng dẫn và một mái nhà để con biết rằng bất cứ khi nào cần, con vẫn có thể quay về.

Cô cũng ý thức rằng tình yêu của người lớn đôi khi có thể trở thành sự quyết định thay cho con. Bố mẹ có nhiều trải nghiệm hơn và có thể nhìn thấy những rủi ro mà trẻ chưa nhận ra, nhưng điều đó không có nghĩa là bố mẹ phải lựa chọn cả cuộc đời thay con.

Công việc trong lĩnh vực y khoa ảnh hưởng không nhỏ đến cách cô chăm sóc và nuôi dạy con. Khi đối diện với một vấn đề, cô thường tìm hiểu kỹ thông tin, xem nguồn ở đâu và có cơ sở hay không trước khi đưa ra quyết định, thay vì nghe một thông tin rồi lập tức lo lắng.

Sau này con thích điều gì, chọn nghề gì hay muốn sống một cuộc đời như thế nào thì mình nghĩ đó nên là lựa chọn của con. Thanh Thanh

Tuy nhiên, chính trải nghiệm làm mẹ cũng giúp cô hiểu rằng không có một công thức duy nhất áp dụng cho mọi đứa trẻ. Mỗi em bé có tính cách, nhịp phát triển và nhu cầu khác nhau. Kiến thức giúp cha mẹ có nền tảng để lựa chọn, nhưng sự quan sát và thấu hiểu đứa trẻ cụ thể mới là điều quyết định.

Với Thanh Thanh: "Làm mẹ là một phần rất lớn trong cuộc sống, nhưng không phải là toàn bộ con người mình". Cô vẫn là mình, vẫn có công việc yêu thích, những mối quan hệ, sở thích và những điều muốn làm cho chính mình. Khi một người mẹ được sống một cuộc đời khiến bản thân vui vẻ và cảm thấy có ý nghĩa, năng lượng ấy cũng sẽ lan tỏa vào cách họ ở bên con.

Gửi đến những người mẹ luôn cảm thấy mình chưa đủ tốt, Thanh muốn nhắn nhủ: "Mình không cần phải trở thành một người mẹ hoàn hảo. Chỉ cần mỗi ngày mình vẫn cố gắng hiểu con thêm một chút, yêu con theo cách con cần, và cũng nhớ dành một chút tình thương cho chính mình".

Bởi điều cô mong Liam và Henry nhìn thấy khi lớn lên không phải là một người mẹ đã hy sinh hết tất cả cho con, mà là một người mẹ yêu con rất nhiều, đồng thời cũng biết yêu cuộc sống của chính mình.

Bác sĩ Phạm Hồ Thanh Thanh được đề cử ở hạng mục "Mẹ Bé Triệu View" của WeFamily Awards 2026, giải thưởng do aFamily phối hợp cùng KidsPlaza tổ chức, hướng đến lan tỏa thông điệp về một hành trình nuôi con đầy yêu thương, tư duy hiện đại và sự sẻ chia thiết thực trong gia đình. Lễ vinh danh sẽ diễn ra ngày 4/10/2026 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội. Hãy bình chọn cho Phạm Hồ Thanh Thanh ở hạng mục Mẹ Bé Triệu View để cùng WeFamily Awards 2026 lan tỏa những câu chuyện làm cha mẹ đẹp nhất năm nay. Bình chọn Tại Đây



