7 cây vàng để dành, đến lúc lộ ra thì các con xin mỗi đứa 1 cây: Lập luận của các con khiến vợ chồng tôi hụt hẫng

Ở nhiều gia đình, khoản tiền tích góp cả đời của bố mẹ thường được xem như "của để dành" cho con cháu. Câu chuyện của ông Huỳnh, bà Tâm cũng bắt đầu từ 7 cây vàng hai ông bà chắt chiu suốt nhiều năm. Khi ông bà tính bán vàng để thực hiện một chuyến đi nước ngoài, phần còn lại để dưỡng già, những lời đề nghị từ các con lại khiến kế hoạch ấy thay đổi.

7 cây vàng tích cóp

Bà Tâm chia sẻ: "Tôi và ông Huỳnh dành dụm được 7 cây vàng từ những năm còn đi làm. Vợ chồng tôi không có thói quen tiêu pha nhiều, cứ có tiền lại mua một ít vàng, để dành đến lúc về già. Đến nay cả hai cũng đã có tuổi, tôi nghĩ đã đến lúc dùng một phần tiền mình tích góp để hưởng thụ cuộc sống.

Một hôm, ông Huỳnh nói với tôi rằng hay là bán hết 7 cây vàng, vợ chồng đi du lịch một chuyến, số còn lại cất trong ngân hàng lo tuổi già. Tôi nghe mà thấy vui. Ông trước đây từng làm lái xe tải, chạy hàng khắp các tỉnh thành nên trong nước gần như nơi nào cũng từng đi qua. Nhưng nước ngoài thì ông chưa bao giờ đặt chân đến.

Ông bảo cả đời cứ chạy xe kiếm tiền, giờ già rồi muốn một lần bước ra ngoài xem người ta sống thế nào.

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Tôi cũng có mong muốn ấy. Tôi chưa từng đi Hàn Quốc, Nhật Bản hay một nước nào khác. Nghĩ đến cảnh hai vợ chồng già cùng nhau đi ngắm hoa, ăn những món chưa từng ăn, chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm, tôi thấy số vàng ấy bán đi cũng đáng.

Chúng tôi đem chuyện nói với 4 đứa con. Không ngờ các con lại có ý kiến khác. Đứa nào cũng nói bố mẹ cho mỗi đứa một cây vàng. Còn lại 3 cây thì các con đồng ý để bố mẹ bán, nhưng chỉ nên đi du lịch trong nước.

Các con phân tích rằng bố mẹ lớn tuổi rồi, đi nước ngoài vừa mệt vừa tốn kém, lại không hiểu ngoại ngữ, rất khó giao tiếp. Trong nước có rất nhiều nơi đẹp, đi lại thuận tiện, ăn uống hợp khẩu vị.

Tôi nghe mà thấy trong lòng có chút hụt hẫng. 7 cây vàng là tiền của vợ chồng tôi. Chúng tôi dành dụm cả đời đâu phải chỉ để đến lúc già chia cho các con. Nhưng các con cũng có lý của chúng. Mỗi đứa xin một cây, nếu tính ra thì chúng đã cầm hơn một nửa khoản tích lũy của bố mẹ.

Tối hôm ấy, ông Huỳnh vẫn nhắc chuyện đi Nhật, đi Hàn. Tôi cũng nghĩ mãi. Có lẽ tuổi già không chỉ cần tiền để phòng thân, mà cũng cần một chút tiền để thực hiện những điều mình từng bỏ lỡ. Nhưng làm thế nào để vừa cho con mà vẫn không biến khoản tiết kiệm cuối đời thành thứ khiến mình phải dè sẻn trong những năm tháng sau này, đó mới là điều vợ chồng tôi phải tính kỹ.

7 cây vàng và bài toán dưỡng già

Dưới đây là một số tip dưỡng già và tính toán chi tiêu hợp lý trong trường hợp của ông Huỳnh và bà Tâm.

Đừng chia gần hết tiền tích lũy chỉ vì con cái đề nghị: 7 cây vàng là khoản dự phòng quan trọng của hai vợ chồng. Nếu cho mỗi con 1 cây ngay lúc này, tài sản còn lại sẽ giảm đáng kể. Với người đã nghỉ hưu hoặc sắp nghỉ hưu, nên ưu tiên bảo đảm chi phí sinh hoạt, y tế và các tình huống bất ngờ trước khi tính chuyện chia tài sản.

Ảnh minh họa

Tách tiền "dưỡng già" và tiền "hưởng thụ". Hai ông bà có thể định rõ một phần tài sản tuyệt đối không động đến, dùng cho thuốc men, khám chữa bệnh, sinh hoạt và trường hợp khẩn cấp. Phần còn lại mới dành cho du lịch hoặc những mong muốn cá nhân.

Không nhất thiết phải bán toàn bộ 7 cây vàng: Nếu muốn đi Nhật hoặc Hàn Quốc, hai ông bà có thể chỉ bán lượng vàng vừa đủ cho chuyến đi. Khoản còn lại tiếp tục giữ làm quỹ dự phòng. Cách này giúp ông bà vừa thực hiện được mong muốn, vừa không có cảm giác sau một chuyến du lịch đã tiêu hết khoản tích lũy cả đời.

Tiền của bố mẹ nên để bố mẹ quyết định: Con cái có thể góp ý về địa điểm, chi phí và sức khỏe, nhưng khoản tiền hai vợ chồng tích góp được vẫn nên được cân nhắc dựa trên nhu cầu thực tế của chính ông bà. Cho con lúc nào, cho bao nhiêu cũng nên nằm trong khả năng tài chính sau khi đã bảo đảm cuộc sống tuổi già.

Có thể lập "ngân sách tuổi già" theo từng năm: Ví dụ, hai ông bà dự tính riêng tiền sinh hoạt, y tế, sửa chữa nhà cửa, quà cáp cho con cháu và một khoản dành cho du lịch. Khi các khoản đã được phân bổ rõ ràng, việc quyết định bán vàng hay giữ vàng sẽ bớt phụ thuộc vào cảm xúc hoặc áp lực từ người thân.

Với trường hợp của ông Huỳnh và bà Tâm, điều quan trọng không hẳn là nên đi nước ngoài hay trong nước, mà là sau khi thực hiện mong muốn của mình, hai ông bà vẫn phải còn đủ một khoản dự phòng để những năm tháng về sau không phải quay sang phụ thuộc vào con cái.