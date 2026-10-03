Vợ chồng con trai cãi nhau, cả hai cùng kéo tôi vào phân xử nhưng tôi chỉ nói một câu rồi đứng dậy về

Tôi có hai người con trai, cả hai đều đã lập gia đình và ra ở riêng. Từ ngày các con cưới vợ, tôi luôn tự nhắc mình một điều: con cái đã trưởng thành thì cuộc sống của chúng để chúng tự quyết. Tôi có thể thương, có thể góp ý khi các con hỏi, nhưng không nên biến mình thành người đứng giữa mỗi khi vợ chồng chúng xảy ra chuyện.

Ngày trước, tôi cũng từng nghĩ mẹ chồng phải quán xuyến chuyện nhà con trai. Nhưng sau nhiều năm, tôi hiểu một gia đình nhỏ muốn yên ổn thì trước hết vợ chồng phải học cách tự giải quyết vấn đề của mình.

Con trai cả cưới được hơn 5 năm thì một tối gọi điện cho tôi. Nó nói vợ chồng đang cãi nhau, con dâu cũng ở bên cạnh và muốn tôi sang nói chuyện. Tôi hỏi có chuyện gì, cả hai cùng kể, nhưng mỗi người kể một phiên bản. Con trai trách vợ tiêu tiền không bàn bạc, con dâu lại nói chồng thường tự quyết những khoản lớn rồi về nhà mới thông báo.

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Tôi nghe một lúc thì thấy chuyện chẳng có gì quá nghiêm trọng, chỉ là hai người đang tức nên ai cũng muốn tìm một người đứng về phía mình.

Tôi sang nhà. Vừa ngồi xuống, con trai đã bảo tôi phân xử xem ai đúng. Con dâu cũng nhìn tôi, nói rằng mẹ là người hiểu chồng nhất nên hãy nói giúp.

Tôi im lặng một lúc rồi chỉ nói: “Mẹ không biết ai đúng, vì đây là cuộc hôn nhân của hai đứa. Mẹ mà đứng về một người thì ngày mai hai đứa làm lành, người khó xử lại là mẹ”.

Cả hai đứa đều im. Tôi nói thêm rằng tôi nuôi con lớn lên, cưới vợ cho con và cho các con ra ở riêng không phải để đến lúc vợ chồng cãi nhau lại gọi mẹ về xử án. Hai đứa đã đủ tuổi chịu trách nhiệm với lời nói và quyết định của mình. Nếu chuyện gì thật sự nghiêm trọng, mẹ vẫn luôn có mặt, nhưng những bất đồng trong đời sống hằng ngày thì hai đứa phải tự học cách giải quyết.

Nói xong, tôi đứng dậy về.

Trên đường về, tôi cũng hơi lo vì sợ con dâu nghĩ mẹ chồng lạnh nhạt. Nhưng sáng hôm sau, con trai gọi điện bảo tối qua hai vợ chồng đã ngồi lại nói chuyện. Hóa ra vấn đề chỉ bắt đầu từ một khoản tiền, sau đó kéo theo hàng loạt chuyện cũ nên cả hai mới nổi nóng.

Nó còn bảo: “Mẹ không bênh con mà con lại thấy mẹ thương con hơn”.

Tôi nghe mà bật cười. Tôi không nghĩ thương con là phải bênh con trong mọi chuyện. Có khi thương con chính là không đứng vào giữa cuộc hôn nhân của nó, để nó tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Từ ngày các con lấy vợ, tôi chưa bao giờ giữ chìa khóa nhà của chúng, không tự tiện đến nếu chưa báo trước, càng không kiểm tra xem con dâu nấu ăn thế nào hay hai vợ chồng tiêu tiền ra sao. Tôi vẫn cho các con những thứ trong khả năng của mình, nhưng chỉ khi chúng cần và chủ động nói.

Tôi từng bị vài người họ hàng bảo rằng làm mẹ mà “buông” con trai như vậy là không được. Nhưng tôi nghĩ ngược lại. Con trai tôi không cần một người mẹ quản hộ cuộc hôn nhân. Nó cần một người mẹ để khi mệt mỏi vẫn biết rằng mình có một nơi để trở về.

Con cái trưởng thành không có nghĩa là cha mẹ hết vai trò. Chỉ là vai trò ấy thay đổi. Ngày trước mình cầm tay chúng tập đi, còn bây giờ đôi khi điều tốt nhất mình có thể làm là đứng cách một bước, nhìn chúng tự bước bằng đôi chân của mình.