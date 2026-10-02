Làm mẹ lần đầu, Puka từng thừa nhận cô có những lo lắng rất đời thường. Trước khi sinh con, nữ diễn viên cho biết bản thân chủ động trò chuyện, học hỏi kinh nghiệm từ những mẹ bỉm khác và chuẩn bị tinh thần cho những thay đổi khi em bé chào đời. Cô cũng từng nói rằng nuôi con là một hành trình dài và bản thân vẫn phải học hỏi từng chút một.

Sau hơn một năm bước vào hành trình ấy, những gì Puka chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cô đang tận hưởng việc làm mẹ theo cách khá tự nhiên: Không đặt nặng chuyện phải tạo ra những khoảnh khắc hoàn hảo, mà chú ý đến từng thay đổi nhỏ của con.





Dạy con từ những điều nhỏ nhất: Một tiếng “dạ”, tiếng “ạ” cũng được mẹ nhắc nhẹ nhàng

Một trong những khoảnh khắc được chú ý gần đây là đoạn trò chuyện giữa Puka và con gái Anya. Khi bé trả lời mẹ, Puka nhẹ nhàng nhắc con thêm “dạ” và “ạ” khi nói chuyện với người lớn. Điều đáng yêu là Anya nhanh chóng sửa lại câu trả lời theo lời mẹ.

Cách Puka dạy con trong khoảnh khắc này khá đơn giản. Cô không biến việc học lễ phép thành một bài giảng dài, cũng không tạo cảm giác căng thẳng. Mẹ nói, con nghe, rồi thử làm lại. Một hành động nhỏ nhưng cho thấy cách cô bắt đầu hình thành cho con những thói quen ứng xử ngay từ khi bé còn rất nhỏ.

Mới hơn 1 tuổi, Anya đã bắt đầu có khả năng thể hiện cá tính riêng. Qua những video được Puka chia sẻ, cô bé khá nhanh nhẹn, có những màn đối đáp khiến người lớn bật cười. Việc mẹ kiên nhẫn nhắc lại cách nói chuyện cũng là một phần trong quá trình để con dần hiểu rằng lễ phép không phải điều gì quá phức tạp, mà được tạo nên từ những câu nói rất quen thuộc mỗi ngày.

Đáng nói, Puka cũng không xây dựng hình ảnh một bà mẹ lúc nào cũng “thắng” trong việc dạy con. Trái lại, cô sẵn sàng chia sẻ cả những tình huống rất thật trong gia đình. Chẳng hạn, khi Anya liên tục chọn ôm ba Gin Tuấn Kiệt thay vì mẹ, Puka còn hài hước tự nhận mình bị “ra rìa”. Chính những khoảnh khắc như vậy khiến hành trình làm mẹ của cô gần gũi hơn: Có lúc mẹ dạy con, có lúc mẹ phải “chịu thua” trước sự lựa chọn rất đáng yêu của con.

Cho con một tuổi thơ đủ đầy cả thành phố và quê ngoại

Một điểm khá dễ nhận thấy trong những hình ảnh Puka chia sẻ là cô và Gin Tuấn Kiệt không chỉ đưa con xuất hiện ở những không gian hiện đại hay các hoạt động của gia đình ở thành phố. Hai vợ chồng còn thường xuyên đưa Anya về quê ngoại ở Đồng Tháp.





Trong chuyến về quê hồi tháng 8, Anya được bố mẹ cho chơi trong vườn, ngắm ao cá, hái trái cây, nằm võng hóng gió và tận hưởng không gian rộng rãi. Cô bé còn được mẹ diện áo bà ba, đội nón lá, tạo nên hình ảnh một em bé thành phố làm quen với những trải nghiệm rất đỗi bình dị của miền Tây.

Điều đáng yêu là Puka không chỉ cho con “đi chơi” mà dường như muốn để Anya thực sự trải nghiệm không gian tuổi thơ mà mẹ từng gắn bó. Quê ngoại không có những món đồ chơi hiện đại hay những hoạt động được lên lịch sẵn, nhưng có cây cối, hoa trái, sân vườn, ao cá và những người thân luôn ở bên. Với một em bé mới hơn 1 tuổi, đó cũng là một cách khám phá thế giới rất tự nhiên.

Puka tâm sự, mỗi khi trống lịch diễn, nữ diễn viên và ông xã thích lái xe đưa con về quê chơi. Nhìn những hình ảnh ấy, có thể thấy gia đình nhỏ của Puka đang cố gắng dành cho con nhiều kiểu trải nghiệm khác nhau thay vì chỉ quanh quẩn trong một không gian.





Yêu con nhưng vẫn để con được là chính mình

Có lẽ điều khiến những khoảnh khắc làm mẹ của Puka dễ tạo thiện cảm nằm ở sự cân bằng giữa việc chăm sóc, dạy dỗ và để con được bộc lộ cá tính.

Anya được bố mẹ bảo vệ khá kỹ trong những ngày đầu. Puka từng cho biết cô muốn chờ con lớn thêm trước khi công khai diện mạo rõ ràng với công chúng. Đến khi bé tròn 1 tuổi, vợ chồng cô mới chính thức chia sẻ hình ảnh của con gái. Sau đó, Puka lại liên tục ghi lại những khoảnh khắc rất đời thường của con: Khi bé chơi đùa, khi về quê, khi mừng sinh nhật bố, khi nói chuyện với mẹ hay khi vô tư thể hiện mình thích ở cạnh ba hơn.





Có lúc Puka là người hướng dẫn con. Có lúc cô chỉ đứng nhìn con khám phá. Có lúc lại trở thành “nhân vật phụ” trong cuộc chiến giành tình cảm với ba Gin. Chính sự tự nhiên ấy khiến hình ảnh một bà mẹ Puka hiện lên không quá khuôn mẫu.

Cô từng nói trước khi sinh rằng mình hồi hộp, lo lắng nhưng cũng đầy mong đợi; và sau khi trở thành mẹ, cô tiếp tục học hỏi từng ngày. Đó có lẽ cũng là một trong những điều đáng quý nhất ở hành trình nuôi con: Không phải người mẹ nào cũng có sẵn tất cả câu trả lời, nhưng tình yêu khiến họ muốn học thêm mỗi ngày để hiểu con mình hơn.

Với Puka, tình yêu dành cho Anya không chỉ nằm trong những món quà hay những khoảnh khắc được chụp đẹp. Nó nằm trong một tiếng “dạ” được mẹ kiên nhẫn nhắc lại, một chuyến xe đưa con về quê, một buổi chiều nằm võng nghe gió, hay cả khoảnh khắc mẹ “chạnh lòng” vì con gái cứ chọn ba.

Những điều rất nhỏ ấy lại tạo thành một tuổi thơ rất lớn.

Và có lẽ đó cũng là lý do hành trình làm mẹ của Puka có sức lan tỏa: Một bà mẹ trẻ không cố chứng minh mình hoàn hảo, mà chia sẻ những niềm vui, sự vụng về, những bài học và cả những tiếng cười trong quá trình lớn lên cùng con. Đây cũng chính là tinh thần đẹp của hạng mục “Mẹ bé triệu view”: Những người mẹ tạo được sự kết nối với cộng đồng không chỉ bằng những khoảnh khắc được hàng triệu người nhìn thấy, mà bằng câu chuyện làm mẹ chân thật khiến nhiều người nhận ra chính mình trong đó.