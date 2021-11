Son Ye Jin bị bắt gặp đi "như ma đuổi" sau tin đồn đám cưới với Hyun Bin, còn bị fan Song Hye Kyo "hãm hại"

Son Ye Jin sẽ có màn tái xuất vào đầu năm sau với dự án 39 - Thirty Nine. Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên vẫn đang miệt mài cho các cảnh quay ở phim trường.

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ quay được cảnh Son Ye Jin ở phim trường phim 39, tuy nhiên có lẽ vì lịch trình khá bận rộn nên nữ diễn viên đi nhanh... như ma đuổi.

Son Ye Jin bị fan bắt gặp ở hậu trường phim 39.

Một cảnh quay ngắn của chị đẹp thu hút hàng nghìn lượt xem trên Twitter.

Trước đó ít ngày, cư dân mạng được một phen xôn xao trước tin đồn Son Ye Jin làm đám cưới với Hyun Bin. Chưa dừng lại ở đó, nữ diễn viên còn bị antifan hãm hại trên phương tiện truyền thông khi trên diễn đàn DC Gallery, những bài viết, hình ảnh liên quan đến Son Ye Jin đều bị thay đổi thành của... Song Hye Kyo. Thậm chí, ảnh ôm ấp của Song Hye Kyo và Hyun Bin khi cả 2 từng đóng chung phim cũng ngập tràn trong các bài viết nói về Son Ye Jin khiến fan vô cùng bức xúc.

Nói về dự án 39, trong phim, Son Ye Jin vào vai Cha Mijo, một phụ nữ 39 tuổi lớn lên trong một môi trường đáng ghen tị - con gái tài phiệt và là giám đốc của Phòng khám Da liễu Gangnam. Cô nàng có mối tình với anh chàng Kim Seonwoo (Yeon Woojin thủ vai), một bác sĩ da liễu với tính cách thân thiện nhưng bị ám ảnh bởi Cha Mijo.

Phim 39 do Kim Sang Ho - người từng cầm trịch phim Run On làm đạo diễn và được viết kịch bản bởi Yoo Young Ah - biên kịch của Encounter, Kim Ji Young, Born In 1982.

Hiện phía nhà sản xuất jTBC vẫn chưa công bố thời gian lên sóng cho dự án này.