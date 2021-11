Lộ diện người phụ nữ có duyên nhất với Song Hye Kyo

Vào tối ngày 12/11, bộ phim Now, We Are Breaking Up đã chính thức phát sóng tập đầu tiên. Ngay sau đó, nhiều khán giả bất ngờ phát hiện ra một chi tiết thú vị.

Cụ thể, Nam Gi Ae - người đóng vai mẹ của Ha Yeong Eun (Song Hye Kyo) đã từng hợp tác cùng Song Hye Kyo trong hai bộ phim Gặp gỡ và Hậu duệ mặt trời. Chưa dừng ở đó, nữ diễn viên còn cùng đảm nhận vai mẹ của nhân vật nữ chính do Song Hye Kyo thủ vai. Sự trùng hợp này khiến nhiều khán giả không khỏi ngạc nhiên và cảm thấy thích thú.

Nam Gi Ae đóng vai mẹ của Song Hye Kyo trong ba bộ phim.

Nam Gi Ae sinh năm 1961, bắt đầu con đường nghệ thuật khá muộn khi lần đầu tiên tham gia diễn xuất vào năm 2015 thông qua bộ phim truyền hình nổi tiếng All About My Mom. Nữ diễn viên liên tục đảm nhận các vai phụ trong hàng loạt dự án lớn nhỏ như Oh My Venus, Another Oh Hae Young, Perfect Wife, Bing Goo,...

Diễn viên Nam Gi Ae.

Now, We Are Breaking Up xoay quanh Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Với tính cách độc lập và luôn kiểm soát mọi thứ, Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk.

Bộ phim Now, We Are Breaking Up phát sóng vào thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên ứng dụng VieON.