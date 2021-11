Now, We Are Breaking Up tập 2: Song Hye Kyo cưỡng hôn trai trẻ, bị bạn thân cướp người yêu tới nơi

Now, We Are Breaking Up tập 2 đã chính thức phát sóng vào ngày 13/11 trên ứng dụng VieON (xem phim mỗi tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần TẠI ĐÂY).

Mở đầu tập 2, Ha Young Eun (Song Hye Kyo) phải tìm đến Seok Do Hoon để chuẩn bị cho dự án của mình. Seok Do Hoon là đại diện cho Vision PR - công ty truyền thông lớn nhất tại Hàn Quốc. Do một số hiểu lầm nên Chi Sook đã hiểu lầm Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong) là Do Hoon. Sau khi hiểu lầm được giải quyết, Chi Sook vẫn dành một sự rung động cho Yoon Jae Guk.

Chi Sook đã hiểu lầm Yoon Jae Guk là Do Hoon.

Ha Young Eun liên tục gặp khó khăn trong công việc bởi thái độ của người mẫu Hye Rin. Hye Rin chê bai các thiết kế và có những lời lẽ khinh thường dành cho nhân viên công ty. Ha Young Eun đã yêu cầu cấp dưới xin lỗi Hye Rin. Tuy nhiên, cô vẫn lên tiếng bảo vệ nhân viên và các thiết kế do đồng đội tạo nên.

Người mẫu Hye Rin khinh thường Ha Young Eun và các nhân viên khác.

Trong thời gian này, Ha Young Eun và Yoon Jae Guk liên tục gặp gỡ nhau. Thế nhưng, Ha Young Eun vẫn luôn dành cho Yoon Jae Guk một thái độ hờ hững. Điều này khiến Yoon Jae Guk càng thêm khó chịu và quan tâm đến Ha Young Eun hơn nữa. Cả hai còn có một nụ hôn ngọt ngào trong thang máy. Tuy nhiên, nụ hôn này lại chẳng khác gì "tình một đêm" trước đó.

Nụ hôn lãng mạn của Ha Young Eun và Yoon Jae Guk.

Buổi biễu diễn thời trang do Ha Young Eun tổ chức xảy ra sự cố bất ngờ vì thiếu người mẫu. Sự vắng mặt của Hye Rin khiến Ha Young Eun không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, Seok Do Hoon đã tìm ra người thay thế và giúp buổi biểu diễn thành công tốt đẹp. Trong khi đó, Yoon Jae Guk lại đang đau lòng bởi sự ra đi của người thân.

Ha Young Eun tổ chức thành công buổi biểu diễn thời trang.

Jae Guk đau lòng bởi sự ra đi của người thân.

Bộ phim Now, We Are Breaking Up sẽ phát sóng vào ngày 23h10 thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên ứng dụng VieON.