Song Hye Kyo bị chê tan nát ở phim mới: Diễn đơ, phát âm tiếng nước ngoài tệ từ "Hậu duệ mặt trời" đến nay vẫn không tiến bộ

Bộ phim Now, We Are Breaking Up với sự góp mặt của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đã lên sóng vào cuối tuần qua. Với tên tuổi của Song Hye Kyo, bộ phim đã mang về cho nhà đài SBS rating khá ổn định.

Bên cạnh những lời khen dành cho màn tái xuất của vợ cũ Song Joong Ki, thì Song Hye Kyo cũng vấp phải không ít những lời chê bai khi cho rằng diễn xuất của cô quá đơ, một màu, không có sự phát triển. Đặc biệt ở trong phim, Song Hye Kyo đảm nhận vai một nhà thiết kế nổi tiếng, làm việc với rất nhiều đối tác là người Pháp, thế nhưng phát âm tiếng Pháp của cô lại vô cùng tệ. Điều này khiến nhiều netizen cảm thấy vô cùng ngán ngẩm.

Biểu cảm chị chê là 10 cảnh như 1 của Song Hye Kyo trong Now, We Are Breaking Up.

Nhiều fan cho rằng đã vào vai một nhà thiết kế nổi tiếng thì lẽ ra phát âm tiếng Pháp của Song Hye Kyo phải có sự chỉn chu. Chưa dừng lại ở đó, fan còn so sánh cách phát âm tiếng Anh của cô hồi đóng Hậu duệ mặt trời và bày tỏ sự thất vọng vì chưa thấy sự tiến bộ.

Bên cạnh đó cũng có ý kiến lên tiếng bênh vực Song Hye Kyo khi cho rằng biểu cảm của Song Hye Kyo nhiều khi còn phụ thuộc vào sự chỉ đạo của đạo diễn. Ngoài ra, không thể khắt khe đòi hỏi một nữ diễn viên người Hàn nói tiếng Pháp phải chuẩn xác.

Phân cảnh Song Hye Kyo nói tiếng Pháp trong phim.

Dân mạng tranh cãi xoay quanh diễn xuất cũng như cách phát âm của Song Hye Kyo.

Now, We Are Breaking Up tập 3 sẽ chính thức phát sóng vào ngày 19/11 trên ứng dụng VieON (xem phim mỗi tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần TẠI ĐÂY).