Bữa sáng cả tuần nhàn tênh nhờ 5 công thức nấu mì siêu ngon, ăn là mê

Bữa sáng luôn được ví như "chiếc mỏ neo" định hình năng lượng và tâm trạng cho cả một ngày dài làm việc. Thế nhưng, giữa guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, việc chuẩn bị một bữa ăn vừa nhanh gọn, vừa đủ chất lại trở thành bài toán khiến không ít người đau đầu. Nếu bạn đã quá quen thuộc với những lát bánh mì khô khốc hay đơn giản là muốn đổi vị bằng những tô mì nước ngon lành, giàu dinh dưỡng thì hãy tham khảo ngay 5 công thức nấu các món mì này.

1. Mì cà chua, trứng và thịt bò

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Một nắm mì tươi (hoặc mì khô), 150g thịt bò thái lát, 1 quả cà chua, 1 quả trứng gà, một ít rau mùi hoặc hành lá thái nhỏ.

Cách nấu món mì cà chua, trứng và thịt bò

Đặt nồi lên bếp, thêm chút dầu ăn vào rồi đun nóng. Sau đó cho cà chua đã thái hạt lựu vào xào đến khi mềm và tiết ra nước. Tiếp đó thêm lượng nước sôi vừa đủ vào rồi đun sôi trở lại. Sau đó cho thịt bò thái lát và mì vào, đập một quả trứng vào, rồi rắc rau mùi hoặc hành lá thái nhỏ lên trên là hoàn thành.

Mẹo cần biết: Bạn nên bóc vỏ cà chua rồi xào để có kết cấu mịn mượt, dễ mềm và tiết ra phần thịt làm cho nước dùng đậm đà, ngon hơn.

2. Mì nước tôm

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 nắm mì tươi hoặc mì khô, 3-5 con tôm, 1-2 quả trứng, một ít rau xanh (rau xà lách hoặc rau cải thìa).

Cách nấu món mì nấu tôm

Rửa sạch sau đó bóc bỏ vỏ và rút chỉ tôm. Sau đó đặt nồi lên bếp, thêm một chút dầu ăn rồi cho tôm vào xào thơm. Khi tôm đổi màu thì thêm lượng nước sôi vừa phải vào để đun nước dùng. Đặt chảo lên bếp, đập trứng vào và chiên chín, để riêng. Khi nước dùng đã nấu sôi được một lúc thì thêm mì và rau xanh đã rửa sạch vào, cuối cùng thêm trứng chiên là hoàn thành.

Mẹo cần lưu ý: Đừng vứt bỏ đầu tôm đi, hãy xào chúng với chút dầu ăn để lấy tinh dầu màu đỏ rồi đun cùng nước sẽ làm cho nước dùng thêm ngọt và đậm đà.

3. Mì trứng chần

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 nắm mì, 2-3 quả trứng gà, hành lá thái nhỏ, nước tương, dầu mè.

Cách làm món mì trứng chần

Bạn hãy xào thơm một ít gốc hành lá với mỡ heo sau đó cho nước sôi vừa đủ vào. Đun sôi trở lại rồi cho mì vào nấu tới khi mì chín khoảng 70%. Lúc này hãy đập từng quả trứng vào làm như trứng chần. Sau khi mì chín, rắc hành lá thái nhỏ lên trên là có thể thưởng thức.

Mẹo cần biết: Món mì trứng chần này bạn nên làm trứng ở trạng thái lòng đỏ chảy, ăn sẽ rất ngon.

3. Mì nấu củ cải muối chua và thịt nguội

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Lượng mì vừa đủ khẩu phần ăn, một ít củ cải muối chua, xúc xích/thịt nguội, hành lá thái nhỏ.

Cách làm món mì nấu cải muối chua và thịt nguội

Đặt nồi lên bếp, thêm một chút dầu ăn vào rồi đun nóng. Tiếp đó cho củ cải muối chua đã thái sợi vào xào đến khi dậy mùi thơm. Tiếp đó cho nước đun sôi vào, nấu sôi trở lại rồi thả mì vào. Thêm thịt nguội thái lát hoặc xúc xích thái lát là hoàn thành. Khi ăn lấy ra tô, rắc hành lá thái nhỏ lên trên.

Mẹo cần lưu ý: Củ cải muối chua đã có vị mặn sẵn. Do đó khi nêm gia vị bạn hãy chú ý để món ăn không bị mặn.

4. Mì thịt và rau

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Lượng mì sợi dẹt vừa phải, 150g thịt heo thái lát, rau cải thìa, 1 quả trứng.

Cách làm món mì thịt và rau

Rửa sạch rau cải thìa và thái nhỏ (hoặc để nguyên tuỳ thích). Đặt nồi lên bếp, đun nóng rồi cho thịt đã thái lát và xào đến khi đổi màu. Thêm nước và đun sôi sau đó cho mì, rau cải thìa và trứng vào, nêm nếm gia vị cho vừa ăn.

Mẹo cần lưu ý: Ướp thịt với một chút nước tương và bột bắp sẽ giúp thịt mềm hơn.

5. Mì khoai tây nghiền

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Một nắm mì, 1 củ khoai tây, ớt ngọt xanh và đỏ, tỏi băm.

Cách nấu món mì khoai tây nghiền

Gọt vỏ, rửa sạch rồi cho khoai tây vào nồi, hấp chín. Sau đó nghiền nhuyễn khoai tây khi còn nóng. Phi thơm tỏi băm và ớt, sau đó cho khoai tây nghiền và lượng nước vừa phải vào đảo đều để làm nước sốt. Luộc mì chín, sau đó rửa sạch với nước lạnh để loại bỏ tinh bột. Cho mì vào bát tô, thêm nước sốt khoai tây nghiền, trộn đều là có thể dùng.

Mẹo cần lưu ý: Thêm một chút sữa vào khoai tây nghiền sẽ giúp món ăn mịn hơn (bạn có thể bỏ qua bước này nếu không thích).