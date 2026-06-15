Người Hàn đang mê mẩn kiểu bữa sáng này: Ăn no lâu, giảm thèm đồ ngọt và hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Không phải nước ép cần tây, cũng không phải những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, một kiểu bữa sáng cực đơn giản đang được nhiều người Hàn Quốc truyền tai nhau vì khả năng giúp no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng một cách tự nhiên. Điều đáng nói là công thức này chỉ gồm vài nguyên liệu quen thuộc có thể tìm thấy trong hầu hết mọi căn bếp.

Bữa sáng đơn giản nhưng được nhiều người Hàn yêu thích

Xu hướng này bắt nguồn từ chia sẻ của một bác sĩ nội tiết tại Hàn Quốc. Theo đó, thay vì bắt đầu ngày mới bằng bánh mì ngọt, ngũ cốc chế biến sẵn hay các món ăn nhiều tinh bột, ông khuyến khích ưu tiên một bữa sáng giàu protein và chất béo lành mạnh.

Công thức cơ bản chỉ gồm: 2 đến 3 quả trứng luộc 1 thìa dầu ô liu nguyên chất; Một chút muối và tiêu đen. Nghe có vẻ đơn giản nhưng sự kết hợp này được cho là có thể giúp cơ thể kéo dài cảm giác no trong nhiều giờ, hạn chế tình trạng đói nhanh và giảm nhu cầu tìm đến các món ăn vặt giàu đường.

Vì sao trứng và chất béo tốt lại có lợi cho việc kiểm soát cân nặng?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, protein là dưỡng chất có khả năng tạo cảm giác no cao hơn so với tinh bột hoặc chất béo thông thường. Khi ăn đủ protein vào bữa sáng, cơ thể sẽ giảm cảm giác thèm ăn trong suốt phần còn lại của ngày.

Trứng được xem là một trong những nguồn protein hoàn chỉnh nhất, chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu. Bên cạnh đó, lòng đỏ trứng còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng.

Trong khi đó, dầu ô liu nguyên chất lại là nguồn chất béo không bão hòa có lợi cho sức khỏe tim mạch. Chất béo tốt giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, từ đó kéo dài cảm giác no và hạn chế những cơn đói bất chợt giữa các bữa ăn.

Sự kết hợp giữa protein và chất béo lành mạnh cũng được cho là có thể hỗ trợ cơ thể tiết ra các hormone liên quan đến cảm giác no, góp phần giúp việc kiểm soát khẩu phần ăn trở nên dễ dàng hơn.

Ổn định đường huyết - chìa khóa giúp giảm cảm giác thèm đồ ngọt

Một trong những lý do khiến nhiều người khó giảm cân là đường huyết biến động liên tục trong ngày. Khi bữa sáng chứa quá nhiều tinh bột tinh chế hoặc đường, lượng đường trong máu có thể tăng nhanh rồi giảm nhanh, dẫn đến cảm giác mệt mỏi, đói bụng và thèm đồ ngọt chỉ sau vài giờ.

Ngược lại, bữa sáng giàu protein giúp đường huyết ổn định hơn. Điều này không chỉ giúp duy trì năng lượng mà còn làm giảm nhu cầu tìm đến trà sữa, bánh ngọt hay các món ăn vặt nhiều calo vào giữa buổi sáng hoặc đầu giờ chiều. Đó cũng là lý do nhiều người cho biết họ cảm thấy dễ kiểm soát việc ăn uống hơn sau khi chuyển sang kiểu bữa sáng này.

Có thể biến tấu để dễ ăn hơn

Nếu cảm thấy chỉ ăn trứng luộc khá đơn điệu, bạn hoàn toàn có thể bổ sung thêm một số thực phẩm khác để tăng hương vị và cân bằng dinh dưỡng.

Một số gợi ý bao gồm: Táo, kiwi hoặc việt quất để bổ sung vitamin và chất chống oxy hóa. Yến mạch nguyên cám giúp tăng chất xơ và duy trì cảm giác no lâu hơn. Bắp cải hoặc rau xanh để hỗ trợ tiêu hóa. Sữa chua Hy Lạp giúp tăng lượng protein trong bữa sáng.

Ngoài dầu ô liu, một số người Hàn còn thay thế bằng dầu tía tô hoặc dầu bơ để tạo hương vị mới lạ và bổ sung thêm Omega-3.

Muốn tăng hiệu quả? Hãy vận động nhẹ sau bữa ăn

Bên cạnh chế độ ăn uống, bác sĩ Hàn Quốc cũng khuyến khích mọi người dành khoảng 1-2 phút vận động sau bữa ăn. Một bài tập đơn giản như thực hiện 30-45 lần squat có thể giúp cơ bắp hoạt động tích cực hơn, hỗ trợ quá trình điều hòa đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin.

Dù thời gian tập rất ngắn, việc duy trì thói quen vận động sau ăn vẫn mang lại lợi ích đáng kể cho quá trình kiểm soát cân nặng lâu dài.

Không phải "thần dược" giảm cân nhưng là thói quen đáng thử

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng không có một món ăn nào có thể giúp giảm cân thần tốc. Tuy nhiên, việc bắt đầu ngày mới bằng một bữa sáng giàu protein, chất béo lành mạnh và ít đường là một trong những thay đổi đơn giản nhất mà nhiều người có thể áp dụng.

So với việc nhịn ăn sáng hoặc liên tục tìm kiếm những phương pháp giảm cân cực đoan, việc xây dựng một bữa sáng giúp no lâu và ổn định đường huyết có thể là bước khởi đầu bền vững hơn cho hành trình kiểm soát cân nặng và cải thiện sức khỏe tổng thể.