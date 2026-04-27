Bạn đang tìm kiếm một món ăn vừa ngon miệng, bắt mắt lại không lo làm tăng mỡ thừa? Hoặc đơn giản là bạn muốn "đổi gió" cho bữa sáng hay bữa xế của gia đình bằng một công thức nhanh gọn, không dầu mỡ ngán ngẩm? Món "bánh khoai tây nghiền nướng rau củ" (hay cơm nắm khoai tây) được làm bằng nồi chiên không dầu chính là chân ái dành cho bạn. Không cần dùng đến bột mì, không cần những bước nhào nặn phức tạp, sự kết hợp hài hòa giữa khoai tây bùi bùi, cà rốt ngọt thanh, trứng gà béo ngậy cùng dưa chuột giòn mát sẽ mang đến một trải nghiệm vị giác vô cùng phong phú.

Đặc biệt, món ăn này cực kỳ lý tưởng cho những ai đang trong chế độ "eat clean" hoặc cần quản lý cân nặng, bởi nó cung cấp đầy đủ các nhóm dưỡng chất cần thiết, lượng calo thấp nhưng lại có khả năng giữ bụng no rất lâu. Hãy cùng xắn tay áo vào bếp và khám phá công thức thực hiện siêu đơn giản ngay dưới đây nhé!

1. Nguyên liệu cần chuẩn bị

Để làm ra món ăn đầy màu sắc và dinh dưỡng này, bạn chỉ cần ghé chợ hoặc siêu thị gần nhà để nhặt vài nguyên liệu vô cùng quen thuộc. Khẩu phần dưới đây phù hợp cho khoảng 1-2 người ăn, bạn có thể gia giảm tùy theo nhu cầu:

- Khoai tây: 2 - 3 củ vừa. Chọn khoai tây ruột vàng, vỏ nhẵn, cầm chắc tay và tuyệt đối không chọn những củ đã mọc mầm hay vỏ chuyển màu xanh.

- Cà rốt: 1/2 củ. Cà rốt giúp tạo màu sắc bắt mắt và bổ sung lượng vitamin A dồi dào.

- Trứng gà: 2 quả. Nguồn protein tuyệt vời giúp món ăn thêm béo ngậy và tăng khả năng no lâu.

- Dưa chuột (dưa leo): 1/2 quả. Tạo kết cấu giòn sần sật, chống ngán hiệu quả.

- Thịt hộp (Luncheon meat/Spam): Một lát nhỏ khoảng 50g. Bạn cũng có thể thay thế bằng xúc xích, ức gà luộc xé nhỏ hoặc tôm luộc tùy theo sở thích và chế độ ăn.

- Gia vị: Muối tinh, muối biển, hạt tiêu đen xay.

- Trang trí: 1 lòng đỏ trứng gà (để quét mặt bánh), một ít mè đen (vừng đen).

- Dụng cụ: Nồi xửng hấp, dụng cụ nghiền (hoặc nĩa), nồi chiên không dầu, giấy nến nướng bánh.

2. Các bước thực hiện chi tiết

Bước 1: Sơ chế rau củ

Khoai tây và cà rốt bạn đem gọt sạch vỏ, rửa qua với nước để loại bỏ tinh bột thừa bề mặt (đối với khoai). Sau đó thái chúng thành những miếng nhỏ vừa ăn. Việc thái nhỏ sẽ giúp củ quả nhanh chín mềm hơn khi hấp, tiết kiệm thời gian vào bếp.

Dưa chuột rửa sạch, giữ nguyên vỏ để giữ được độ giòn, thái thành các lát thật mỏng. Cho dưa chuột vào một chiếc bát nhỏ, rắc vào một chút muối tinh và trộn đều. Để khoảng 10 phút cho dưa chuột tiết ra nước, sau đó dùng tay bóp nhẹ và chắt bỏ phần nước này đi. Bước này cực kỳ quan trọng, nó giúp dưa chuột giữ được độ giòn sần sật và không làm hỗn hợp khoai tây bị nhão khi trộn chung.

Bước 2: Hấp chín nguyên liệu

Chuẩn bị một chiếc xửng hấp. Xếp khoai tây, cà rốt và 2 quả trứng gà (đã rửa sạch vỏ) vào xửng. Hấp trên lửa vừa trong khoảng 15-20 phút. Bạn có thể dùng đũa hoặc nĩa xiên thử vào khoai tây, nếu thấy khoai bở tơi và xuyên qua dễ dàng là đã chín đạt yêu cầu.

Lấy nguyên liệu ra ngoài, đợi trứng nguội bớt rồi bóc sạch vỏ.

Bước 3: Nghiền và trộn hỗn hợp

Cho toàn bộ khoai tây, cà rốt và trứng gà luộc vào một chiếc tô lớn. Rắc thêm một chút muối biển và tiêu đen xay để tạo hương vị đậm đà.

Dùng dụng cụ nghiền khoai tây (hoặc dùng một chiếc nĩa lớn) ấn và nghiền nát tất cả các nguyên liệu. Trứng gà hòa quyện cùng khoai tây sẽ tạo ra một hỗn hợp có màu vàng ươm rất đẹp, kết cấu bùi béo.

Tiếp theo, cho phần dưa chuột đã vắt kiệt nước và thịt hộp (đã thái hạt lựu thật nhỏ) vào tô. Dùng tay (nhớ đeo găng tay nilon) nhào và trộn thật đều để các nguyên liệu phân bố đồng đều trong khối khoai tây.

Bước 4: Tạo hình và nướng bánh

Chia khối bột khoai tây thành các phần bằng nhau. Dùng tay vo tròn rồi nặn thành hình tam giác (giống như cách nặn cơm nắm Onigiri của Nhật Bản) hoặc nặn thành hình tròn dẹt tùy sở thích. Dùng vài lát dưa chuột mỏng ấn nhẹ lên bề mặt để trang trí.

Lót một lớp giấy nến vào rổ chiên của nồi chiên không dầu, cẩn thận xếp các "viên cơm nắm" khoai tây vào.

Đánh tan 1 lòng đỏ trứng gà, dùng cọ chổi quét một lớp mỏng lên bề mặt từng chiếc bánh. Cuối cùng, rắc thêm vài hạt mè đen lên trên cùng để tăng độ thơm và tính thẩm mỹ.

Cài đặt nhiệt độ nồi chiên ở 180°C và nướng trong vòng 15 phút. Tùy vào công suất của mỗi loại nồi, bạn có thể kiểm tra ở phút thứ 12 để tránh bánh bị cháy quá.

3. Thành phẩm và thưởng thức

Khi nồi chiên báo tiếng "ting", mở nắp ra, bạn sẽ bị quyến rũ ngay bởi mùi thơm lừng của trứng nướng và khoai tây. Những chiếc bánh có màu vàng cam óng ả, lớp vỏ bên ngoài hơi xém nhẹ, tạo lớp màng dai dẻo. Khi cắn vào bên trong, sự mềm bùi của khoai tây, chút béo của lòng đỏ trứng, vị mằn mặn của thịt hộp đan xen cùng những miếng dưa chuột giòn rôm rốp mang lại cảm giác cực kỳ thú vị.

Bạn có thể dùng món này cho bữa sáng bận rộn, mang theo làm cơm hộp ăn trưa tại văn phòng, hoặc dùng làm bữa ăn nhẹ trước khi tập luyện đều rất tuyệt vời. Chúc bạn thực hiện thành công và có những bữa ăn thật "healthy & balanced"!