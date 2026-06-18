Công thức nấu 10 món ngon từ thịt vịt cho bữa cơm ngày Tết Đoan ngọ cực hấp dẫn

Tết Đoan ngọ diễn ra vào lúc tiết trời chuyển sang giai đoạn nắng nóng nhất trong năm, nhiệt độ tăng cao. Theo quan niệm y học cổ truyền và phong tục lâu đời, ông bà ta thường chọn thịt vịt làm món ăn "chủ lực" cho ngày này. Thịt vịt có vị ngọt, tính mát (âm tính), giúp bổ âm, giải nhiệt cơ thể và bồi bổ cực tốt giữa mùa hè oi ả. Ăn thịt vịt vào ngày mùng 5 tháng 5 chính là giải pháp thông minh để quân bình nhiệt - hàn giữa Trời và Người. Hôm nay chúng ta hãy cùng tham khảo 10 công thức món ăn ngon từ thịt vịt để bữa cơm sum họp ngày Tết Đoan ngọ thêm phần chu đáo.

Trước tiên, để các món ăn từ thịt vịt thơm ngon, việc quan trọng phải làm là chọn vịt và khử mùi hôi từ thịt vịt. Khi chọn thịt vịt, bạn nên chọn những con trưởng thành, ức dầy, có phần da cổ và bụng dày, mọc đủ lông để thịt thơm chắc, không bị mềm nhão (vịt non) hay quá nhiều mỡ (vịt già). Để khử mùi hôi của vịt, bạn hãy cắt bỏ phần phao câu, tước lớp màng vàng ở chân, loại bỏ phần phổi bên trong vịt. Sau đó giã dập gừng và trộn với rượu trắng (hoặc muối và giấm) chà xát thật kỹ vào toàn thân vịt. Sau khoảng 15-20 phút thì rửa lại vài lần cho thật sạch.

1. Vịt luộc chấm nước mắm gừng

Đây là món ăn có hương vị nguyên bản, thanh mát giúp giải nhiệt nhanh chóng và giữ trọn vị ngọt tự nhiên của thịt. Cách chế biến món ăn này vô cùng đơn giản và nhanh.

Nguyên liệu: 1 con vịt, 1 củ gừng, 2 củ hành khô, 1 nhánh sả, 3 tép tỏi, 1 quả ớt, đường, nước mắm.

Cách làm món vịt luộc chấm nước mắm gừng

Sơ chế sạch vịt rồi cho vào nồi, đổ nước ngập mặt thịt. Thả thêm 1 nhánh gừng đập dập, 2 củ hành khô nướng thơm (bạn có thể nướng bằng nồi chiên không dầu) và 1 nhánh sả đập dập để nước luộc dậy mùi thơm. Đun sôi rồi hạ lửa liu riu, đậy vung luộc trong khoảng 20 - 25 phút tùy độ dày của vịt. Kiểm tra bằng cách chọc tăm vào đùi vịt, nếu nước chảy ra không còn màu hồng là nghĩa vịt đã chín. Sau khi vịt chín, bạn vớt ra, để nguội rồi chặt miếng vừa ăn.

Để làm nước chấm thịt vịt luộc, bạn cho gừng, tỏi, ớt vào cối, thêm đường rồi giã nhuyễn. Sau đó lấy nguyên liệu đã giã nhuyễn ra bát, thêm nước mắm cốt và vắt thêm chút cốt chanh vào sao cho vị mặn ngọt, cay hài hòa, đậm đà. Dùng nước chấm này chấm thịt vịt thì bao nhiêu cũng hết.

2. Bún bún vịt nấu măng (Măng tươi hoặc măng khô)

Đây là món ăn lý tưởng và nhiều người yêu thích. Bạn có thể nấu món ăn này để cả gia đình thưởng thức trong bữa trưa ngày Tết Đoan ngọ. Món ăn có nước dùng thanh ngọt dễ ăn, kết hợp với bún rất mát ruột. Bạn có thể dùng măng tươi hoặc măng khô để nấu món ăn này.

Nguyên liệu: 1 con vịt khoảng 1kg, 500g măng khô (có thể thay thế bằng 1kg măng tươi), 2 - 3 củ gừng to, 1 củ hành tây nướng thơm, rượu trắng, muối, hạt nêm, ớt, tỏi, nước mắm, đường, hành lá, mùi tàu, rau răm và hành khô, bún ăn kèm.

Cách làm món bún vịt nấu măng

Vịt sơ chế sạch sau đó cho vào nồi, luộc chín rồi vớt ra, lấy nước dùng. Khi luộc vịt, bạn hãy nướng hành tây lên rồi thả vào nồi nước để nước ngọt và không bị đục. Măng tươi (hoặc măng khô đã ngâm nở xé sợi) đem luộc qua với nước muối 2-3 lần cho sạch chất đắng/chua.

Phi thơm hành khô, cho măng vào xào săn, nêm nước mắm, hạt nêm, đường cho măng ngấm gia vị. Trút măng xào vào nồi nước luộc vịt, đun liu riu cho măng mềm. Chần bún rồi cho vào bát tô, xếp thịt vịt chặt miếng (hoặc xé phay), thêm hành lá, mùi tàu vào bát tô, sau đó chan nước dùng còn nóng hổi, ăn kèm rau răm.

3. Vịt om sấu

Dịp Tết Đoan ngọ cũng đúng vào dịp mùa thu hoạch sấu. Vị chua thanh của sấu kết hợp với tính mát của thịt vịt quả đúng là hoàn hảo. Đây là món ăn thơm ngon, có tính giải nhiệt tuyệt vời.

Nguyên liệu: 1 con vịt, 300g khoai sọ, 5-7 quả sấu, 5 cây sả, 1 nhánh gừng, 3 tép tỏi băm, 4 củ hành tím, 3 cây hành lá, rau mùi, rau ngổ, dầu ăn, nước mắm, bột tiêu, hạt nêm.

Cách làm món vịt om sấu

Vịt sau khi sơ chế sạch thì chặt miếng vừa ăn, ướp với hành, tỏi, sả băm, hạt nêm, muối, tiêu trong khoảng 20 phút. Sấu cạo vỏ, rửa sạch. Khoai sọ gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt miếng vừa ăn (hoặc có thể bỏ qua khoai nếu thích ăn thanh). Phi thơm hành tỏi băm, cho thịt vịt vào xào đến khi săn lại. Sau đó đổ nước ngập mặt thịt vịt, cho sấu và khoai sọ vào om cùng.

Khi vịt và khoai đã chín mềm, dùng thìa dầm sấu từ từ cho đến khi đạt độ chua vừa ý. Nêm nếm lại gia vị, rắc mùi tàu, rau ngổ lên trên rồi tắt bếp. Khi ăn món ăn này bạn có thể ăn cùng bún, nhúng thêm rau muống - thưởng thức như ăn lẩu.

4. Vịt hầm bia

Món ăn này rất thơm ngon và đưa vị. Cồn trong bia bốc hơi khi nấu giúp thớ thịt vịt nhanh mềm mọng, đồng thời khử mùi tanh cực tốt, giúp món ăn thêm ngon, đậm đà và hợp cho bữa cơm ngày hè.

Nguyên liệu: 1 con vịt, 1 chai bia, tỏi, ớt, 1 nhánh gừng, bột nêm, nước tương, dầu hào, bột nêm, rau húng.

Cách làm món vịt hầm bia

Thịt vịt sau khi sơ chế sạch thì chặt miếng vừa ăn. Đun sôi một nồi nước rồi thả thịt vịt vào, chần sơ một lúc. Sau đó vớt ra, rửa sạch lại với nước rồi để ráo. Ướp thịt vịt với gừng thái chỉ, tỏi băm, nước tương, dầu hào, một chút đường và hạt nêm.

Đun nóng dầu ăn trong nồi sau đó cho vịt vào đảo đều đến khi săn lại và lên màu vàng nâu. Tiếp đó bạn đổ bia vào, nếu chưa đủ ngập mặt thịt vịt thì có thể thêm ít nước sôi. Đậy vung om lửa nhỏ cho đến khi nước sốt sánh lại, thịt vịt mềm nhừ là được. Bạn có thể thêm khoai tây, ớt chuông xanh đỏ hoặc nấm hương tùy thích - sau khi om vịt khoảng 20-25 phút. Lấy thịt vịt ra và thưởng thức kèm với rau húng, rất thơm ngon.

5. Vịt nấu chao miền Tây

Món ăn này có hương vị béo ngậy đặc trưng của miền sông nước, thích hợp làm món lẩu cho gia đình quây quần ngày nghỉ.

Nguyên liệu: 1 con vịt, 300g khoai môn, 100g chao, 400ml nước dừa, hành tím, tỏi, ớt, chanh cắt lát, nước mắm, đường, dầu ăn, bột ngọt, muối, bún tươi, các loại rau ăn kèm (cải xanh, rau muống).

Cách làm món vịt nấu chao miền Tây

Sau khi sơ chế sạch vịt thì chặt thành các miếng vừa ăn. Lấy 4-5 viên chao trắng hoặc chao đỏ tán nhuyễn, trộn cùng đường, hành tỏi băm, hạt nêm rồi đem ướp với vịt trong 30 phút. Khoai môn (hoặc khoai sọ) đem gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt khối, chiên sơ cho vàng mặt để khi hầm không bị nát.

Phi thơm hành tỏi, sả đập dập băm nhỏ, cho vịt vào xào thật săn. Đổ nước dừa tươi vào ngập thịt, đun sôi rồi hạ lửa nhỏ. Khi thịt gần mềm, cho khoai môn vào hầm cùng. Đến khi khoai và thịt vịt mềm nhừ, nước dùng sánh béo thì nêm nếm lại. Ăn kèm bún, rau cải xanh, rau muống và rau mồng tơi...

6. Vịt rô ti nước dừa

Vịt rô ti nước dừa là món ăn rất thơm ngon, kích thích vị giác và vô cùng đưa cơm. Món ăn lên màu cánh gián bắt mắt, bóng bẩy.

Nguyên liệu: 1 con vịt, 3 củ hành tím, 3-4 tép tỏi, 1 lít nước dừa, 1 muỗng cà phê bột ngũ vị hương, 1 muống cà phê nước màu (hoặc dùng màu dầu điều), dầu ăn, 1 quả chanh, nước tương, đường, hạt nêm, tương ớt, dầu hào, bột tiêu, 1/2 củ gừng nhỏ, 1 ít rượu trắng.

Cách làm món vịt rô ti nước dừa

Vịt có thể để nửa con hoặc cắt đùi/lườn lớn, ướp với ngũ vị hương, hành tỏi băm, dầu hào, nước tương, đường, nước màu và hạt nêm. Cho dầu vào chảo, chiên sơ các mặt của thịt vịt cho da săn lại và có màu vàng đẹp.

Gạt bớt dầu dư, đổ nước dừa tươi vào sâm sấp mặt thịt. Đun lửa lớn cho sôi rồi hạ lửa liu riu, lật trở miếng thịt đều đặn cho thấm vị cho đến khi nước dừa cạn sệt lại thành lớp sốt vàng óng bám đều vào vịt. Sau khi món ăn hoàn thành, bạn lấy ra, thái thành các miếng vừa ăn, bày lên đĩa là có thể thưởng thức.

7. Gỏi vịt rau răm bắp cải

Đây là món ăn có vị thanh mát, chống ngấy hiệu quả, đặc biệt thích hợp dùng trong những ngày thời tiết nắng nóng, oi ả mùa hè.

Nguyên liệu: 1/2 con vịt, 200g bắp cải, 1 củ cà rốt, 20g lạc rang, 1 ít rau răm, 3 tép tỏi, 1 quả ớt, 2 quả chanh, 3 thìa canh nước mắm, lượng đường vừa phải, một chút muối.

Cách làm món gỏi vịt rau răm bắp cải

Sau khi sơ chế vịt sạch thì cho vào nồi, luộc chín. Sau đó vớt thịt vịt ra, để nguội rồi lọc bỏ xương. Thái thịt vịt đã lọc xương thành các miếng mỏng. Bắp cải rửa sạch rồi thái nhỏ dạng sợi. Rau răm, rửa sạch rồi thái nhỏ. Nếu thích hành tây, bạn có thể thái mỏng một ít rồi ngâm nước đá để khử mùi hăng. Cà rốt bào sợi

Chuẩn bị một chiếc bát, cho nước mắm, đường, nước cốt chanh, tỏi và ớt băm theo tỷ lệ chua ngọt vừa miệng. Sáu đó cho bắp cải, cà rốt và thịt vịt vào thố lớn, rưới nước sốt vừa pha vào rồi trộn đều cho thấm. Sau đó rắc rau răm và đậu phộng rang giã dập vào, trộn đều rồi bày món ăn ra đĩa.

8. Vịt nướng riềng mẻ

Hương vị riềng, sả nồng nàn, mẻ chua thanh thấm vào từng thớ thịt, cực thơm ngon giúp đổi vị cho mâm cơm ngày Tết Đoan ngọ thêm phần đặc sắc.

Nguyên liệu: 1kg thịt vịt, 1/2 muỗng canh mẻ, 50g củ riềng, 1/2 thìa cà phê bột canh, 1/2 thìa cà phê nước mắm, một chút bột tiêu, một chút bột nêm.

Cách làm món vịt nướng riềng mẻ

Vịt sơ chế sạch, có thể để nguyên con hoặc chặt làm 4 phần. Giã nhỏ riềng, sả. Trộn đều riềng, sả với nước mẻ đã lọc mịn, nước mắm, bột tiêu, bột nêm và dầu ăn. Thoa đều hỗn hợp này lên khắp mình vịt, ướp ít nhất 1 tiếng cho thấm đậm đà.

Kẹp vịt vào vỉ nướng, nướng trên bếp than hoa (hoặc lò nướng/nồi chiên không dầu) cho đến khi da vịt xém vàng, tỏa mùi thơm nức và thịt chín đều bên trong. Sau khi hoàn thành, có thể chặt thành miếng vừa ăn.

9. Vịt kho gừng

Món ăn đậm đà vị đưa cơm. Vị ấm nóng của gừng cân bằng hoàn hảo tính mát của thịt vịt, tốt cho tiêu hóa ngày hè.

Nguyên liệu: 1/2 con vịt, 1 củ gừng, 1 củ hành tím, 2 tép tỏi, 1 quả ớt, một ít rượu trắng, 1 muỗng canh nước mắm, đường, bột nêm, nước màu.

Cách làm món vịt kho gừng

Vịt chặt miếng nhỏ vừa ăn. Ướp với một nửa lượng gừng thái sợi, hành tỏi băm, nước mắm, đường, hạt nêm và nước màu trong 20 phút. Phi thơm phần gừng thái sợi còn lại cùng hành và tỏi băm trên chảo. Trút thịt vịt vào xào trên lửa lớn cho thịt săn lại và tiết ra bớt mỡ. Hạ lửa nhỏ, đậy vung kho liu riu. Nếu vịt ít nước có thể thêm chút nước nóng vào. Kho đến khi nước cạn sền sệt, thịt vịt mềm và ngấm vị gừng cay ấm thì tắt bếp.

10. Vịt nấu dứa

Vị chua ngọt tự nhiên của trái cây mùa hè kích thích vị giác cực tốt, giúp cả nhà ăn ngon miệng hơn trong tiết trời oi bức.

Nguyên liệu: 1 con vịt, 1 quả dứa chín vừa, 3 củ hành tím, 1 củ tỏi, 1-2 quả ớt, hành lá, mùi tàu, nước mắm, muối, đường, hạt nêm, bột tiêu, dầu ăn, rượu trắng.

Cách làm món vịt nấu dứa

Vịt chặt miếng vừa ăn, đem xào sơ với chút hành tỏi cho săn lại. Dứa gọt vỏ, cắt miếng tam giác vừa ăn. Cho dứa vào xào chung với thịt vịt một lúc cho tiết ra nước chua ngọt tự nhiên. Đổ thêm nước lọc vào đun sôi. Hạ nhỏ lửa, om cho đến khi thịt vịt chín mềm. Nêm thêm chút đường và nước mắm cho vừa khẩu vị chua ngọt hài hòa. Sau khi món ăn chín, lấy ra bát tô, rắc hành lá ngổ hương, dùng kèm bún hoặc cơm đều ngon xuất sắc.

Tết Đoan ngọ mùng 5 tháng 5 không chỉ là dịp để "diệt sâu bọ" theo phong tục, mà còn là khoảng thời gian ý nghĩa để gia đình sum họp bên mâm cơm mát lành. Với công thức 10 món ăn ngon từ thịt vịt này mong rằng chị em và gia đình sẽ có bữa ăn ngon miệng, chuẩn vị truyền thống!