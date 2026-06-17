Loại quả này đang vào mùa, nếu thấy hãy mua ngay về dùng làm nước sốt cho món ăn có vị chua ngọt, ngon miệng cực sảng khoái

Cuối tuần vừa rồi, gia đình tôi đi chợ ở một thị trấn miền núi. Một người bạn sống ở thị trấn nói rằng đó là ngày đông đúc nhất của thị trấn, với rất nhiều sản phẩm địa phương ngon tuyệt được bày bán. Quả thật, sau khi đi dạo giữa khu chợ nhộn nhịp một lúc, chúng tôi đã thấy nhiều đặc sản địa phương do người dân từ các khu làng mang đến. Chúng tôi cũng nhìn thấy một loại quả khá lạ mắt. Nhưng đến khi tìm hiểu thì hoá ra đó là quả của cây mắc mật. Thoạt nhìn thì chúng tạo thành từng chùm trông rất giống với quất hồng bì. Tôi nghe bạn nói rằng một số nơi gọi quả mắc mật là quất hồng bì núi.

Quả mắc mật có tên gọi xuất phát từ tiếng Tày – Nùng mang ý nghĩa "quả ngọt". Loài cây này chủ yếu mọc tại vùng chân núi đá vôi ở độ cao dưới 1.000m, một số ít phân bố trên sườn núi đá hoặc đồi. Chúng có hình tròn hoặc hình bầu dục và nhỏ hơn nhiều so với quất hồng bì thông thường.

Khác với quả quất hồng bì thông thường, mắc mật không được ăn trực tiếp. Nó thường được bán khi quả còn xanh, lúc đó phần thịt và hạt còn tương đối mềm, lúc này chúng có thể làm nên món mứt mịn và tinh tế. Tuy nhiên, khi chín, vỏ của quả mắc mật cũng có màu vàng óng với kết cấu mịn giống như da gà, vì vậy nó có biệt danh là "quả da gà".

Điểm khác biệt giữa quả mắc mật và quất hồng bì, ngoài kích thước và độ chua, thì còn ở hương thơm gia vị độc đáo của nững trái mắc mật vùng núi. Hương thơm này nằm giữa hương trái cây và gia vị, đậm đà nhưng tươi mát. Chỉ cần cắn và nếm thử cũng đủ để lại dư vị khó quên trên môi và răng, một trải nghiệm thực sự khó quên.

Quả mắc mật chứa nhiều chất axit, có thể kích thích tiết axit dạ dày và tăng cường nhu động ruột, từ đó cải thiện chức năng tiêu hóa. Ở vùng miền núi người ta thường dùng quả mắc mật để chế biến nhiều món ăn và nước sốt, không chỉ tạo thêm hương vị độc đáo mà còn hỗ trợ tiêu hóa.

Sau khi mua quả mắc mật, dùng kéo cắt để loại bỏ cành/cuống. Thêm một chút muối và bột mì khi rửa sẽ giúp quả sạch hơn. Sau khi rửa 3 hoặc 4 lần, thì vớt ra để ráo nước. Nếu có dịp nào đó thấy loại quả này, bạn có thể mua về rửa sạch, để ráo rồi chia vào các túi zip nhỏ rồi bảo quản trong ngăn đá để dùng dần. Hôm nay tôi hướng dẫn bạn một cách chế biến món ăn ngon với quả mắc mật - Chân vịt trộn sốt mắc mật tỏi ớt.

Nguyên liệu làm món chân vịt trộn sốt mắc mật tỏi ớt

Nguyên liệu chính: 600g chân vịt, 2 muỗng canh rượu nấu ăn, vài lát gừng, 2-3 cây hành lá, 2 cái hoa hồi, một nắm nhỏ hạt tiêu đen, 3 lá nguyệt quế,

Nguyên liệu làm nước sốt: 50g ớt hiểm, 35g gừng vàng, 210g tỏi, 160gr-200g quả mắc mật, 50g nước tương, 30g dầu hào, 30g tương ớt chua ngọt, 6g muối, 2g bột tiêu, 15g đường.

Cách làm món chân vịt sốt mắc mật tỏi ớt

Bước 1: Rửa sạch rồi cho chân vịt vào nồi nước, thêm 2 muỗng canh rượu nấu ăn, 3 lát gừng, hành lá buộc túm, hạt tiêu đen, hoa hồi và lá nguyệt quế, đun sôi rồi nấu nhỏ lửa trong 15 phút. Vớt chân vịt ra và rửa kỹ bằng nước đá. Rửa nhiều lần để loại bỏ cặn bẩn và dầu mỡ, sau đó để ráo và để nguội. Việc rửa bằng nước đá giúp chân vịt giòn và ngon hơn.

Bước 2: Cho ớt hiểm, gừng vàng, tỏi và mắc mật vào máy xay thực phẩm và xay nhuyễn, hoặc bạn có thể băm nhỏ bằng dao. Nếu bạn không ăn được đồ cay, bạn có thể dùng các loại ớt ít cay hơn, nhưng không nên bỏ qua chúng. Tiếp theo bạn cho nước tương, dầu hào, tương ớt chua ngọt, muối, bột tiêu và đườn vào một chiếc nồi nhỏ, khuấy đều cho đến các nguyên liệu tan, hoà quyện vào nhau. Sau đó đun sôi và để nguội phần nước sốt này.

Bước 3: Sau khi phần nước sốt đã nguội, bạn ớt - tỏi - quả mắc mật đã xay nhuyễn vào trộn cùng. Vậy là hỗn hợp nước sốt mắc mật tỏi ớt đã hoàn thành. Với nước sốt này bạn có thể dùng để chấm các món thịt luộc hoặc chấm lẩu. Ngon tuyệt vời! Còn với món chân vịt trộn, bạn thêm một ít nước tương đen vào, trộn đều để tạo màu. Sau đó đổ nước sốt mắc mật tỏi ớt vào và trộn đều, ướp trong 1-2 tiếng. Thỉnh thoảng đảo đều để gia vị đậm đà hơn.

Với món ăn này bạn ướp trong tủ lạnh thời gian lâu hơn 2 tiếng sẽ ngon, giòn, ngấm gia vị tuyệt vời hơn. Vị chua cay mặn ngọt đậm đà, ăn đến đâu mê ly đến đó; hương vị khó quên! Hãy học cách làm và thử nhé! Mùa quả mắc mật đang đến. Nếu bạn biết những cách khác để thưởng thức quả mắc mật, hãy chia sẻ thêm để chúng ta có nhiều món ăn ngon nhé.