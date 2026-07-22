Món ăn này ngon, dễ làm có đủ rau cùng thịt là sự kết hợp tuyệt vời giữa vị ngọt và vị mặn, cực đưa cơm

Khi trời nóng, ăn nhiều món hấp rất tốt. Chúng ít dầu và muối, nên ít gây ra hiện tượng ẩm thấp trong cơ thể, và quan trọng nhất là chúng dễ làm và nhanh học. Ví dụ, món hấp hôm nay rất tuyệt. Chỉ cần ba nguyên liệu đơn giản được cho vào nồi hấp, và trong khoảng 10 phút, món ăn sẽ vô cùng ngon miệng.

Món ăn này có tên là "Thịt viên hấp bí đỏ và đậu nành". Các nguyên liệu chính gồm bí đỏ, thịt viên và đậu nành. Việc thêm bí đỏ vào món ăn này tạo thêm vị ngọt và kết cấu mềm mịn như bột. Món ăn này ngon và dễ làm. Nếu bạn đang tìm kiếm món ăn ngon để thưởng thức vào một ngày nóng bức, hãy thử công thức này nhé. Ngay dưới đây là công thức chi tiết, bạn hãy tham khảo nhé!

Nguyên liệu làm món thịt viên hấp bí ngô và đậu nành

1 quả bí đỏ non nhỏ, một ít đậu nành non, 250g thịt nạc vai, hành lá thái nhỏ, nước tương, một chút bột tiêu, muối, một chút bột nêm vị gà, một ít kỷ tử và tinh bột bắp.

Cách làm món thịt viên hấp bí ngô và đậu nành

Bước 1: Chuẩn bị các nguyên liệu chính cho món ăn hôm nay, trong đó có bí đỏ. Tốt nhất nên dùng loại bí đỏ non mềm, ngọt và có vỏ mịn. Rửa sạch, bổ đôi, bỏ hạt và ruột quả bí đỏ, sau đó cắt thành miếng nhỏ rồi cho vào đĩa hấp. Tiếp theo, lấy một lượng đậu nành tươi vừa đủ và rắc vào đĩa đựng bí ngô. Lưu ý rằng lớp màng trắng trên bề mặt đậu edamame có thể để nguyên; đó cũng là một trong những nguồn tạo nên vị umami. Rửa sạch thịt lợn, bỏ da rồi thái thành miếng nhỏ. Sau đó cho thịt lợn vào máy xay, thêm một ít hành lá, một chút muối, bột tiêu và bột nêm vị gà rồi bật máy. Xay thịt thành kết cấu dạng thịt băm. Tiếp đó rắc một ít bột bắp vào và trộn đều trước khi sử dụng.

Bước 2: Lấy đĩa hấp đựng bí đỏ và đậu nành ra. Vì thịt viên có hàm lượng muối thấp, nên trước tiên nên rắc một ít muối lên các nguyên liệu gồm bí đỏ và đậu nành. Điều này sẽ giúp bí đỏ và đậu edamame hấp thụ hương vị tốt hơn. Sau đó, lấy từng phần thịt băm rồi vo thành vài viên tròn, rồi đặt trực tiếp lên trên bí đỏ và đậu edamame.

Bước 3: Cho lượng nước lạnh vừa đủ vào nồi hấp, bật lửa lớn và đun sôi. Sau đó đặt khay hấp đã chuẩn bị lên xửng. Đậy nắp và hấp ở lửa lớn khoảng 15 phút. Tắt bếp và lấy ra khỏi nồi hấp. Bạn có thể rắc thêm một ít kỷ tử đỏ lên trên để trang trí cho màu sắc đẹp hơn. Nếu thấy món ăn nhạt, bạn có thể thêm một chút nước tương cá hấp để nêm nếm.

Thành phẩm món thịt viên hấp bí ngô và đậu nành

Món ăn hoàn chỉnh có bí đỏ ngọt và dẻo, thịt viên mềm và đậm đà, cùng đậu nành tươi thơm lừng. Đây là món ăn hoàn hảo để ăn kèm với cơm, ít dầu và muối, đặc biệt thích hợp cho những ngày hè nóng bức. Món này bạn có thể dùng với bí đỏ thông thường, cắt miếng nhỏ vừa ăn, hấp trong 15 phút là hoàn toàn hảo, và đậu nành sẽ không bị vàng hoặc đổi màu, trong khi bí ngô sẽ có độ mềm ngon hoàn hảo.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món thịt viên hấp bí ngô và đậu nành!