Khi tôi đặt món bánh này lên bàn ăn, các con ăn hết miếng này đến miếng khác và đều khen ngon tuyệt

Mùa hè, thời tiết nóng và ẩm, mọi người thường cảm thấy khát nước và chán ăn. Chanh dây là một loại trái cây theo mùa đặc trưng của mùa hè, với vị chua ngọt giúp cải thiện vị giác và giai nhiệt rất tốt. Chanh dây có 2 loại là chanh dây tím và chanh dây vàng, ngoài ra còn có một số giống đặc biệt khác. Ngày nay ăn chanh dây không đơn thuần chỉ là thấy vị chua, mà nó còn có loại mang vị ngọt có thể ăn theo cách ùng thìa múc phần thịt quả và ăn trực tiếp.

Nhiều người thích ăn chanh dây bằng cách om sườn heo, làm các phần nước sốt chế biến món ăn hoặc pha loãng với nước và mật ong để làm đồ uống. Hương vị của chanh dây khá dịu nhẹ, vào mùa hè giá lại rất rẻ nên nhiều người thường mua số lượng lớn về và dùng chế biến món ăn.

Thời điểm hiện tại đang là giai đoạn nghỉ hè, và đúng mùa chanh dây nên chúng tôi giới thiệu với bạn một cách làm món bánh cực ngon mà bất cứ đứa trẻ nào cũng thích - Bánh chanh dây cốt dừa hấp. Món bánh làm đơn giản từ những nguyên liệu cực rẻ nhưng không ngờ nó lại ngon đến thế. Khi tôi đặt món bánh này lên bàn ăn, các con ăn hết miếng này đến miếng khác, ngon tuyệt vời và thỏa mãn vị giác.

Món bánh hấp này rất thích hợp cho mùa hè - ít chất béo, bổ dưỡng và không gây nóng. Hãy ghim lại công thức và làm ngay món bánh này nhé!

Nguyên liệu làm món bánh chanh dây cốt dừa hấp

6 quả chanh dây vàng, 1 hộp (250g) bột củ năng, 1 hộp (250ml) sữa tươi, 1 lon (400ml) nước cốt dừa, 150g đường nâu và 50g đường trắng.

Chúng ta sẽ chia bánh thành 2 phần bột gọi là phần bột bánh trong và phần bột bánh trắng. Tỷ lệ các thành phần bột bánh trong và bột trắng như sau:

1. Nguyên liệu tầng bánh trong: 250g nước ép chanh dây, 250g nước, 150g bột củ năng.

2. Nguyên liệu làm siro: 150g đường nâu, 250g nước, 2 muỗng canh nước cốt chanh tươi.

3. Nguyên liệu tầng bánh cốt dừa: 100g bột củ năng, 400ml nước cốt dừa, 250ml sữa tươi, 50g đường trắng

Cách món bánh chanh dây cốt dừa hấp

Bước 1: Cắt đôi 6 quả chanh dây tươi, dùng thìa cạo sạch phần thịt quả bên trong, thêm một ít nước và cho vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn để thu được khoảng 250 gram nước ép chanh dây. Lưu ý: Nếu bạn không thích hạt chanh dây, bạn có thể lọc bỏ nó và không cần xay. Cho 250g nước và 150g bột củ năng vào nước ép chanh dây, khuấy đều, sau đó rây một lần để được hỗn hợp sền sệt.

Bước 2: Cho 150g đường nâu vào 250g nước và đun sôi cho đến khi tan hết. Sau đó thêm 2 muỗng nước cốt chanh dây và khuấy đều để tạo thành siro. Từ từ đổ hỗn hợp siro vừa nấu vào hỗn hợp bột sệt ở bước trên và khuấy nhanh cho đến khi trộn đều. Như vậy là hoàn thành hỗn hợp bột cho lớp bánh trong (gọi là hỗn hợp bột 1).

Bước 3: Cho 100g bột củ năng, 400ml nước cốt dừa, 250ml sữa tươi và 50g đường trắng vào một tô, khuấy đều cho đến khi hòa quyện. Sau đó lọc hỗn hợp qua rây một lần để có phần hỗn hợp bột cốt dừa. Đun sôi nước trong nồi, đặt xửng hấp lên, cho vào một hộp thủy tinh trong suốt, đầu tiên cho một lượng hỗn hợp bột 1 vào và hấp ở lửa lớn trong 3 phút. Sau đó khi hỗn hợp bột 1 đông lại và chuyển màu trong thì cho lượng hỗn hợp bột cốt dừa phủ lên với độ dày tùy thích vào và hấp ở lửa lớn trong 3 phút. Lần lượt lặp lại quá trình này với các lớp hỗn hợp bột xen kẽ cho đến khi hết.

Bước 4: Sau khi bánh chanh dây cốt dừa đã hấp chín, để nguội tự nhiên trước khi lấy ra khỏi khuôn, cắt thành từng miếng và thưởng thức. Để bánh chanh dây cốt dừa dai hơn, bạn có thể cho vào tủ lạnh vài tiếng trước khi ăn. Món bánh này rất dễ làm, chỉ cần bạn tuân thủ đúng tỉ lệ nguyên liệu, sẽ dễ dàng thành công, ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể làm được.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món banh chanh dây cốt dừa hấp này nhé!