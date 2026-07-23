Món ăn này cực mới lạ, chắc chắn bạn chưa từng thử: Nấu dễ, giòn ngon lại thanh nhiệt giải độc, bổ tim và giúp ngủ ngon

Vào mùa hè, thời tiết tháng 7 càng thêm nắng nóng khiến ngoài việc chán ăn, cơ thể còn thường xuyên rơi vào tình trạng mệt mỏi, khó đi vào giấc ngủ. Trong khi đó, giấc ngủ vào thời điểm này cực quan trọng. Ngủ ngon giúp cơ thể giải nhiệt tạng phủ, phục hồi hệ miễn dịch và tái tạo năng lượng, ngăn chặn tình trạng mệt mỏi, suy nhược do nắng nóng kéo dài, giúp bảo vệ năng lượng dương (dương khí). Do đó, điều cần thiết là phải đi ngủ trước 11 giờ đêm mỗi ngày. Bên cạnh đó, giấc ngủ trưa, từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều, được coi là thời điểm kinh mạch tim hoạt động mạnh nhất (theo Y học cổ truyền). Nghỉ ngơi từ 30-60 phút trong khoảng thời gian này giúp bồi bổ tim và não. Khi nghỉ ngơi trong những thời điểm này, tránh để điều hòa quá lạnh; giữ nhiệt độ phòng trên 26 độ C để ngăn ngừa "tác nhân gây bệnh cảm lạnh làm tổn hại năng lượng Dương của tim". Trong chế độ ăn uống hàng ngày, chúng ta có thể ăn nhiều thực phẩm bổ dưỡng cho tim mạch, chẳng hạn như các loại thực phẩm giàu sắt và nguyên liệu rau củ theo mùa tốt cho tim.

Hàng năm, cứ vào đợt nắng nóng, cũng là thời điểm hạt sen vào mùa thu hoạch. Chúng được bày bán trên thị trường rất nhiều với giá rẻ. Vào thời điểm này, hạt sen không chỉ giòn mà còn đặc biệt ngọt. Là một loại nguyên liệu dân dã nhưng hạt sen cũng là một loại thực phẩm rất bổ dưỡng. Y học cổ truyền tin rằng hạt sen có tác dụng nuôi dưỡng tim và thận, điều hòa chúng và mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc bồi bổ tim mạch và hỗ trợ giấc ngủ. Ăn hạt sen bao gồm cả tâm sen đặc biệt có lợi cho việc thanh nhiệt, giải nhiệt và an thần rất tốt trong mùa hè. Hôm nay, chúng tôi chia sẻ với bạn một cách ăn hạt sen cực mới lạ, chắc chắn bạn chưa từng thử - Hạt sen non xào thịt.

Nguyên liệu làm món hạt sen non xào thịt

300g hạt sen non, 40g thịt nạc vai (hoặc thịt ba chỉ), 8g bột tiêu xay, 10g tỏi, muối, nước tương, dầu ăn và lượng nước vừa đủ, 1 quả ớt hiểm (tùy thích).

Lưu ý để món ăn này ngon, bạn cần nhất thiết phải chọn hạt sen non. Nếu dùng hạt sen già, không chỉ không mềm sau khi xào mà còn có vị rất đắng. Do đó để làm món ăn này, chắc chắn bạn phải dùng hạt sen non.

Cách làm món hạt sen non xào thịt

Bước 1: Sau khi mua hạt sen về, rửa sạch rồ dùng khăn bếp thấm khô nước. Sau đó bạn dùng dao khía một đường ngang trên vỏ hạt sen, không cần bóc vỏ ra do hạt sen non có thể ăn được cả lớp vỏ. Rửa sạch thịt nạc vai rồi thái thành các lát mỏng. Tiếp theo, rửa sạch ớt hiểm và tỏi, sau đó cắt ớt hiểm thành từng khoanh mỏng và ớt đập dập rồi băm nhỏ. Nếu bạn không thích ăn cay hoặc không ăn được cay, bạn có thể bỏ qua ớt hiểm.

Bước 2: Đặt nồi lên bếp, đun nóng rồi cho một thìa nhỏ dầu ăn cùng thịt heo vào. Xào trên lửa nhỏ cho đến khi thịt chuyển màu và hơi săn lại - mỡ tiết ra. Sau đó cho tỏi băm và ớt vào, đảo nhanh để dậy mùi thơm. Tiếp đó cho hạt sen non vào xào sơ trong khoảng 20 giây, sau đó đảo nhanh. Hạt sen non sẽ nứt ra trong quá trình đảo. Do đó bạn có thể dùng nắp đậy để tránh bị bắn tung tóe.

Bước 3: Khi tất cả hạt sen non đã nứt ra, bạn có thể hạ nhỏ lửa. Nêm một ít muối và nước tương vào nồi, xào nhanh trên lửa lớn trong vài giây. Tiếp đó, thêm một thìa nước nóng dọc theo mép nồi. Xào trên lửa lớn cho đến khi nước bay hơi hết, sau đó tắt bếp và dọn ra ăn. Thêm nước trước khi tắt bếp giúp muối tan tốt hơn, tránh tình trạng một số hạt sen bị nhạt trong khi những hạt khác lại quá mặn.

Lưu ý khi nấu món hạt sen non xào thịt

Hạt sen non có vị ngọt tự nhiên, vì vậy bạn nên cho ít muối khi nêm nếm. Cho quá nhiều muối chắc chắn sẽ làm món ăn mất đi hương vị. Thêm một chút nước tương khi xào hạt sen non để món ăn có màu sắc đẹp hơn. Nếu bạn không thích nước tương nhạt, bạn có thể bỏ qua bước này. Bạn nhất định phải cho tỏi vào khi xào quả sen. Thêm tỏi sẽ làm món ăn ngon hơn gấp nhiều lần. Sau đợt nắng nóng gay gắt, hãy ăn thật nhiều hạt sen! Chúng có ba công dụng: Thanh nhiệt, giải độc, bổ tim và giúp ngủ ngon.