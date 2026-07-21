Bữa cơm tối mà có món ăn này sẽ "hết bay" cả nồi cơm, hương thơm bùng nổ, ngon vô cùng!

Như người ta vẫn nói, "Mỗi vùng miền nuôi dưỡng một hương vị khác nhau" và sự tươi ngon do sông, hồ và biển cả ban tặng luôn mang đến những bất ngờ độc đáo cho bữa ăn hàng ngày. So với các loại cá và hải sản thông thường, trứng cá đù vàng là một món ăn khá hiếm gặp, và chỉ những người sành ăn mới thực sự cảm nhận được hương vị tuyệt vời của nó.

Trứng cá đù vàng là tinh túy của loài cá này và là một món ngon hiếm có theo mùa. Trứng cá đù vàng tươi có màu vàng óng và trong suốt, với kết cấu mềm mại và săn chắc. Nó có hương vị hải sản thuần khiết mà không có mùi tanh nồng. Kết cấu mịn màng và êm dịu, với những quả trứng căng mọng và độ dai đặc biệt.

Khi chế biến trứng cá tại nhà, điều cấm kỵ lớn nhất là nêm nếm quá nhiều và thực hiện các bước phức tạp. Nước sốt đậm đà sẽ làm át đi vị ngọt tự nhiên của trứng cá và phá hỏng hương vị độc đáo của nó. Là một nguyên liệu hải sản đặc biệt, trứng cá không cần nêm nếm cầu kỳ. Hương vị tự nhiên của các nguyên liệu, cùng với việc thêm hành lá và gừng, là đủ để tạo nên một hương vị tuyệt vời và vô cùng thơm ngon.

Chiên trứng cá với hành lá sẽ làm nổi bật độ tươi ngon và hương thơm tự nhiên của trứng cá. Gừng, hành tím và tỏi là sự kết hợp hoàn hảo để khử mùi tanh và tăng cường hương thơm, đồng thời cũng là những nguyên liệu không thể thiếu trong quá trình chế biến món ăn. Sau khi được xào trong dầu nóng, chúng tỏa ra hương thơm đậm đà và cay nồng, nhẹ nhàng khử mùi tanh thoang thoảng của trứng cá, làm tăng độ tươi ngon mà không lấn át hương vị chính. Cuối cùng, dầu nóng được đổ lên hành lá và ớt băm nhỏ. Dầu nóng hổi ngay lập tức giải phóng hương thơm của hành lá và gừng cùng vị cay nhẹ của ớt, tạo nên một hương thơm bùng nổ. Nhiều lớp hương vị bao trùm vị hải sản tươi ngon của trứng cá, tạo nên một hương vị phong phú và phức tạp.

Nguyên liệu làm món trứng cá đù vàng chiên hành lá

Nguyên liệu chính: 350g trứng cá đù vàng, 5 tép tỏi, 1 miếng gừng, 1 quả ớt đỏ nhỏ, một ít hành lá, 2 củ hành tím.

Nguyên liệu gia vị: 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh bột bắp, 1 muỗng canh rượu nấu ăn

Cách làm món trứng cá đù vàng chiên hành lá

Bước 1: Rửa sạch các nguyên liệu kèm. Sau đó cắt gừng thành lát, băm nhỏ hành tím, băm nhuyễn tỏi và ớt, cắt riêng phần gốc hành; phần lá hành thái nhỏ. Cho trứng cá đù vàng vào bát và thêm một ít nước tươn, 1 muỗng canh dầu hào, 1 thìa canh dầu ăn.

Bước 2: Sau đó dùng đũa nhẹ nhàng trộn đều rồi ướp trứng cá đù vàng trong khoảng nửa tiếng. Tiếp theo bạn thêm một lượng bột bắp thích hợp vào, trộn đều một lần nữa rồi để sang một bên dùng sau. Đặt chảo lên bếp, cho một chút dầu ăn vào rồi thêm gừng cùng hành tím vào xào đến khi dậy mùi thơm. Sau đó thêm trứng cá đù vàng đã ướpvào. Chiên khoảng 1 phút, sau đó lật mặt. Thêm một ít rượu nấu ăn, đậy nắp nồi và đun nhỏ lửa trong vài phút.

Bước 3: Chiên trứng cá vàng cho đến khi khô và có màu vàng nâu đều cả hai mặt, sau đó lấy ra khỏi chảo. Thêm hành lá cắt khúc cùng với ớt khô lên trên trứng cá. Sau đó đun nóng 1 thìa canh dầu ăn rồi đổ lên trên hành lá và ớt. Rắc thêm hành lá thái nhỏ lên trên. Như vậy là món ăn đã sẵn sàng với mùi thơm lừng cực hấp dẫn!

Thành phẩm món trứng cá đù vàng chiên hành lá

Hương vị tinh tế của món ăn nhà làm này hiện rõ ngay từ miếng đầu tiên. Trứng cá vàng óng có kết cấu đặc và chắc, với cảm giác sần sần dễ chịu. Món ăn đậm đà, tươi ngon và giàu hương vị, với mùi thơm thoang thoảng của chảo xào bên ngoài và mềm, mọng nước bên trong. Hương thơm tinh tế của hành lá và gừng cân bằng hoàn hảo vị béo ngậy của hải sản, trong khi vị cay nhẹ của ớt làm tăng thêm hương vị tổng thể. Món ăn tươi ngon mà không tanh và thơm ngon mà không ngấy.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món ăn này nhé!