Bĩu môi chê bai nhân viên mới từng có nhiều "phốt", nàng công sở bị chị kế toán giơ ra một thứ khiến cô đứng hình câm nín

Mùng 5 Tết, toàn thể nhân viên của công ty X theo thường lệ sẽ tụ tập ăn uống một bữa và đặc biệt chào đón nhân sự mới. Bởi công ty X đã có kỳ tuyển dụng cuối năm để đầu năm sau đi làm. Dịp này chính là lúc nhân viên mới làm quen và bắt nhập với cộng đồng.

Thuỳ An là nhân viên thâm niên cao của công ty này, chẳng một năm nào cô bỏ lỡ buổi tiệc đầu năm. An muốn sau mỗi dịp như vậy, cô sẽ kết nạp thêm đồng minh và có những người bạn mới đi ăn trưa, đi shopping.

Tuy nhiên trong số nhân viên mới của công ty X năm 2020, có một nhân vật đặc biệt được An lưu tâm, nhưng là theo hướng tiêu cực. Người này ngày xưa từng học cùng trường cấp 3 với An, và làm cùng công ty cũ với bạn của An. An có nghe bạn mình kể về người này, thấy bảo có nhiều "phốt" và đạo đức hơi vấn đề! Đấy là An được kể lại như vậy chứ cô chưa tiếp xúc với người này bao giờ.

Nhân viên mới này tên Thuý. Hôm tổ chức tiệc, Thúy đứng lên dõng dạc "Em chào các anh chị trong công ty ạ, em là Thuý, nhân viên mới của phòng truyền thông. Em rất vui vì được làm quen với mọi người. Em hi vọng sau này sẽ được anh chị giúp đỡ nhiệt tình trong công việc ạ."

Mọi người trong công ty cũng nâng ly chúc mừng thành viên mới, riêng chỉ có An là bĩu môi và tỏ thái độ ra mặt. Cô đanh giọng:

"Chào Thuý, không biết bạn có nhớ tôi ngày xưa học cùng trường cấp 3 với bạn không nhỉ? Nghe nói ở công ty cũ Thúy "sống lỗi" lắm nên mới bị đuổi và phải sang đây. Hi vọng có tính nết gì chưa hay thì bớt bớt nhớ chưa?"

Nói xong, Thúy thấy ngại quá nên cúi đầu. Bỗng từ đâu, chị kế toán lên tiếng "Ấy, An ơi sao em lại nói với cái giọng như thế?"

Thế rồi chẳng hiểu sao chị kế toán vạch tay ra, trên tay chị là một vết sẹo lớn. Chị còn cầm chì kẻ lông mày vẽ vào tay. Khi mọi người còn chưa hiểu gì, chị nói:

"Để chị nói cho mọi người nghe. Các em nhìn tay chị đi, dù bôi bẩn nhưng riêng vết sẹo này vẫn chẳng bị làm sao cả. Vết sẹo nó giống như sai lầm trong đời người, là những thứ chúng ta quên được nhưng chẳng bao giờ mất đi. Nhưng tuyệt nhiên vết sẹo ấy sẽ không vì thế mà bị làm vấy bẩn như các vùng da tay khác.

Em đã hiểu ra vấn đề chưa An? Chị không cần biết em nghe chuyện phốt của Thúy ở đâu, nhưng mong em hãy rộng lòng và chào đón bạn ấy như một thành viên mới của công ty mình. Biết đâu, những sai lầm của Thúy sẽ giúp bạn ấy trở thành người nổi bật và có nhiều cống hiến hơn thì sao? Còn chưa kể, em muốn thực sự hiểu về Thuý, thì hãy tiếp xúc với đồng nghiệp, thay vì nghe dăm ba lời đàm tiếu thiên hạ.

Thôi nào, chị nghĩ nói vậy là mọi người đủ hiểu. Chúng ta quay lại cuộc vui thôi nhé!"

Nghe chị kế toán nói xong, An sững sờ và câm nín. Cô cũng bất giác nhận ra lời nói của mình là vô duyên. Cuối bữa tiệc, An đến xin lỗi Thúy và hi vọng hai người sẽ là đồng nghiệp tốt của nhau trong tương lai.

Câu chuyện trên đã cho chị em công sở một bài học đắt giá, rằng đừng bao giờ đánh giá một ai đó dựa vào "những vết sẹo". Có thể đó là những nỗi niềm của họ, là những thứ họ mãi mãi mang theo mình để làm sức mạnh, động lực phấn đấu. Hãy cởi mở, rộng lòng và tiếp nhận thông tin có chọn lọc nhé!