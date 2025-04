Biểu tượng gợi cảm của K-pop trải lòng về sự bất thường tâm trạng: "Nếu mãn kinh là như vậy thì tôi thấy biết ơn!"

Những lời tâm sự này không chỉ gây chú ý mà còn mở ra cuộc thảo luận về sức khỏe tâm lý của phụ nữ trong giai đoạn đặc biệt này.

Lee Hyori (sinh ngày 10/5/1979) là một trong những ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc, ra mắt năm 1998 với nhóm nhạc Fin.K.L trước khi trở thành nghệ sĩ solo đình đám từ năm 2003. Cô được mệnh danh là "Nữ hoàng gợi cảm" nhờ phong cách biểu diễn quyến rũ và làn da nâu khỏe khoắn. Các bản hit như 10 Minutes, Miss Korea, và Bad Girls đã đưa tên tuổi cô lên đỉnh cao, tạo nên "Hội chứng Hyori" trong thập niên 2000. Hiện sống bình dị trên đảo Jeju cùng chồng – nhạc sĩ Lee Sang-soon.

Biểu tượng gợi cảm của K-pop chia sẻ về những thay đổi cảm xúc khi bước sang tuổi 46: Giống như trải nghiệm của thời kỳ mãn kinh

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình Perfect Day with Lee Sang Soon (hồi tháng 1 năm 2025), Lee Hyori đã thẳng thắn chia sẻ về việc bản thân đang trải qua những triệu chứng tiền mãn kinh khi đề cập đến sự thay đổi tâm trạng và cảm giác cô đơn dù cuộc sống vẫn viên mãn.

Trong chương trình, Lee Hyori hài hước hỏi nhạc sĩ MayBee (người cũng tham gia với vai trò DJ đặc biệt): "Sao cậu cứ khóc mãi thế? Hay là cậu đến tuổi mãn kinh rồi?", rồi nói thêm "dạo này tôi cũng vậy".

Cô kể lại: "Gần đây tôi bị cảm, người yếu ớt nên khi xem phim truyền hình, tôi đã khóc sướt mướt. Sau đó, tôi gọi điện cho bố mẹ. Những lúc như vậy, tôi nghĩ có lẽ mình cũng đang ở tuổi mãn kinh rồi".

"Tuy nhiên, tôi thấy việc trải qua giai đoạn này cũng không tệ. Tôi thấy mình nghĩ về mọi người xung quanh nhiều hơn, biết ơn họ hơn. Nếu mãn kinh là như vậy thì tôi thấy biết ơn", cô chia sẻ.

Có lẽ với nhiều phụ nữ, những thay đổi của bản thân ở giai đoạn mãn kinh là điều tế nhị và ít ai muốn nói ra. Thế nhưng, đó là sự phát triển sinh lý hoàn toàn bình thường của con người và cho dù bạn là người nổi tiếng thì cũng khó tránh.

Không chỉ có ca sĩ Lee Hyori, nhiều ngôi sao cũng đã công khai về mãn kinh, sẵn sàng đối mặt với cả sự đồng cảm lẫn rắc rối từ dư luận:

Gwyneth Paltrow, nữ diễn viên Hollywood chia sẻ về tiền mãn kinh ở tuổi 40 trên Goop, mô tả nóng bừng và thay đổi tâm trạng ở thời kỳ mãn kinh khiến cô bất ngờ và khó chịu. Cô từng bị chỉ trích vì quảng bá sản phẩm hỗ trợ mãn kinh đắt đỏ.

Sau khi cắt bỏ buồng trứng năm 2015 để phòng ung thư, Angelina Jolie bước vào mãn kinh sớm ở tuổi 39. Cô thừa nhận cảm giác mất mát và lo lắng về sự thay đổi cơ thể, bị truyền thông soi mói về ngoại hình.

Còn Oprah Winfrey, bà trùm truyền thông, thì tiết lộ trên show của mình về những cơn bốc hỏa và mất ngủ ở tuổi 50. Cô cũng tiết lộ mình đã phải đối mặt với áp lực giữ hình ảnh mạnh mẽ trước công chúng như thế nào khi công khai chia sẻ tình trạng này.

Giai đoạn mãn kinh ảnh hưởng thế nào đến tâm lý phụ nữ?

Mãn kinh, thường xảy ra ở độ tuổi 45-55, là giai đoạn buồng trứng ngừng sản xuất estrogen và progesterone, dẫn đến nhiều thay đổi về thể chất và tinh thần. Về tâm lý, sự dao động hormone có thể gây ra lo âu, trầm cảm, cáu gắt, và mất ngủ. Sự thay đổi cảm xúc như trường hợp của Lee Hyori cũng là một triệu chứng quan trọng.

Theo nghiên cứu từ Study of Women's Health Across the Nation (SWAN), khoảng 20-30% phụ nữ trải qua các triệu chứng tâm lý nghiêm trọng trong giai đoạn này, với bốc hỏa và đổ mồ hôi đêm làm trầm trọng thêm căng thẳng. Một báo cáo trên Journal of Affective Disorders chỉ ra rằng giảm estrogen ảnh hưởng đến serotonin – chất dẫn truyền thần kinh điều chỉnh tâm trạng, khiến phụ nữ dễ rơi vào trạng thái buồn bã hoặc bất ổn.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), nếu bạn đột nhiên cảm thấy buồn bã hoặc phấn khích, hay thay đổi cảm xúc thất thường thì có thể bạn đang bước vào giai đoạn mãn kinh. Các triệu chứng khác bao gồm giảm tự tin, mất tập trung, cảm giác cô đơn, lo lắng, căng thẳng thần kinh, đau đầu, mệt mỏi và dễ cáu gắt. Những thay đổi cảm xúc này thường xuất hiện sau khi trải qua cảm giác thất vọng và mất mát do những thay đổi về thể chất. Ngoài ra, các yếu tố môi trường xung quanh như gia đình và xã hội cũng có thể là nguyên nhân.

Cải thiện tâm trạng ở giai đoạn mãn kinh như thế nào?

Để vượt qua những biến động tâm lý trong giai đoạn mãn kinh, phụ nữ có thể áp dụng các cách sau:

Tập thể dục: Yoga, đi bộ hoặc khiêu vũ (như Lee Hyori yêu thích) giúp tăng endorphin, giảm căng thẳng. Nghiên cứu từ Menopause Journal cho thấy 30 phút vận động mỗi ngày cải thiện tâm trạng đáng kể.

Chế độ ăn uống: Bổ sung thực phẩm giàu omega-3 (cá hồi, hạt chia) và phytoestrogen (đậu nành) để cân bằng hormone tự nhiên.

Thiền và kết nối xã hội: Thiền 10-15 phút/ngày giảm lo âu, trong khi trò chuyện với bạn bè – như Lee Hyori tìm niềm vui bên chồng – giúp xoa dịu cảm giác cô đơn.

Tham khảo chuyên gia: Liệu pháp hormone thay thế (HRT) hoặc tư vấn tâm lý có thể hữu ích nếu triệu chứng nghiêm trọng, nhưng cần ý kiến bác sĩ.

Lời tâm sự của Lee Hyori không chỉ cho thấy sự chân thành của một biểu tượng K-pop mà còn khơi dậy sự đồng cảm với hàng triệu phụ nữ. Mãn kinh là hành trình tự nhiên, và việc chăm sóc tâm lý đúng cách có thể giúp phụ nữ biến giai đoạn này thành cơ hội để sống tích cực hơn. Nếu bạn cần thêm thông tin, hãy cho tôi biết nhé!