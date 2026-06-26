Khi nhắc đến váy hoa, người ta thường nghĩ ngay đến những thiết kế xòe rộng, rực rỡ, mang cảm giác vui tươi, lãng mạn kiểu mùa hè. Nhưng Vương hậu Letizia của Tây Ban Nha vừa xuất hiện tại một sự kiện ở Madrid với một chiếc váy hoa hoàn toàn đi ngược lại quan niệm đó, và kết quả thật sự ấn tượng.

Chiếc váy cũ, vẻ đẹp không cũ

Ngày 16/6/2026, Quốc vương Felipe VI và Vương hậu Letizia xuất hiện tại khách sạn Mandarin Oriental Ritz ở Madrid để tham dự lễ kỷ niệm 25 năm thành lập tờ báo El Confidencial. Và như thường lệ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào trang phục của Vương hậu.

Thay vì chọn một thiết kế mới, bà xuất hiện với chiếc váy midi đen nền vàng họa tiết hoa của Dries Van Noten, một món đồ bà đã mặc lần đầu từ năm 2019 và tái xuất vào năm 2021. Quyết định này gây chú ý bởi trong giới hoàng gia, xuất hiện ở sự kiện lớn thường đồng nghĩa với việc diện đồ mới. Letizia thì không.

Sức mạnh của nền đen

Điều gì khiến chiếc váy hoa này khác biệt so với vô số thiết kế hoa khác trên thị trường? Câu trả lời nằm ở màu nền. Thay vì trắng hay pastel thường thấy trong mùa hè, Vương hậu chọn nền đen làm điểm neo cho toàn bộ bộ cánh.

Chiếc váy không tay có đường cắt may gọn gàng, chi tiết sequin tinh tế ở vai, cùng họa tiết hoa vàng nổi bật trải dọc thân váy. Nhờ nền tối, những bông hoa và họa tiết lá màu vàng ánh lên thanh lịch mà không hề lòe loẹt. Đây chính là điểm mấu chốt: hoa văn to nhưng không ồn ào, bởi màu nền đã kìm lại hoàn hảo.

Kết quả là một tổng thể vừa có điểm nhấn, vừa tối giản theo nghĩa thực sự của từ đó. Không phải tối giản vì ít chi tiết, mà tối giản vì mọi thứ đều được kiểm soát đến từng milimet.

Phụ kiện: ít mà chất

Letizia hoàn thiện set đồ bằng clutch kim loại và đôi giày slingback ánh vàng, được chọn lọc kỹ lưỡng để tạo điểm nhấn mà không lấn át họa tiết chính của váy.

Phần trang sức cũng đáng chú ý: bà đeo lại đôi bông tai hoa vàng của Helena Nicolau Jewellery, chính là đôi bà đã đeo với chiếc váy này hồi năm 2021. Việc lặp lại cả trang phục lẫn phụ kiện cho thấy đây không phải ngẫu hứng mà là một công thức được cân nhắc kỹ lưỡng, một "styling formula" đã được kiểm chứng và bà tin tưởng trở lại.

Dries Van Noten, nhà thiết kế người Bỉ đứng sau chiếc váy này, được biết đến với những thiết kế có sức tác động thị giác mạnh mẽ nhưng không chạy theo xu hướng nhất thời. Việc Letizia gắn bó với thương hiệu này, và hơn nữa là gắn bó với chính chiếc váy này qua nhiều năm, nói lên điều gì đó quan trọng hơn thời trang đơn thuần.

Trong những năm gần đây, Vương hậu Letizia ngày càng có xu hướng mặc lại trang phục cũ, kéo dài tuổi thọ của từng món đồ vượt xa chuẩn mực thông thường trong giới hoàng gia. Đây là cách bà lặng lẽ đưa ra tuyên bố về thời trang bền vững mà không cần phát biểu một câu nào.

Và thực ra, chính cái cách mà một chiếc váy hoa đen có thể trông tươi mới và hợp thời sau bảy năm mới là bài học đáng học nhất từ Vương hậu Letizia mùa hè này.