Gu chọn kính mát của Hoàng gia Anh: Từ mẫu bình dân đến thiết kế xa xỉ, ai cũng có thể học hỏi

Hoàng gia Anh không chỉ là biểu tượng thời trang trong trang phục hay túi xách, họ còn tinh tế từng chi tiết nhỏ như chiếc kính mát. Từ những buổi tiệc vườn Cung điện Buckingham đến Royal Ascot hay các chuyến công du nước ngoài, mỗi lần xuất hiện dưới nắng đều là một bài học phong cách đáng để học theo. Điều thú vị là nhiều thương hiệu kính mát được hoàng gia yêu thích không chỉ dành cho giới thượng lưu. Dưới đây là những tên tuổi nổi bật nhất trong "tủ kính" của nhà Windsor.

Ray-Ban: Thương hiệu duy nhất được cả gia đình hoàng gia đồng lòng

Nếu có một thương hiệu mà gần như tất cả thành viên hoàng gia đều mặc định lựa chọn, đó chính là Ray-Ban. Cố Công nương Diana từng đeo chúng trong những bức ảnh đi vào lịch sử. Quốc vương Charles, Vương phi xứ Wales Kate, Thân vương William, Vương hậu Camilla và Vương tử Harry đều là tín đồ của nhãn hàng này qua nhiều thập kỷ.

Đáng yêu hơn, Công chúa Charlotte đã tiếp nối truyền thống gia đình khi xuất hiện tại Wimbledon 2024 với cặp kính trong suốt màu hồng phấn của Ray-Ban. Vương phi Kate thì trung thành với kiểu Wayfarer II, song cô cũng đã thử qua nhiều mẫu Wayfarer và Youngster khác nhau trong nhiều năm. Một nhãn hiệu, nhiều thế hệ đồng lòng, đây quả là thành tích không nhỏ.

Finlay: Thương hiệu Anh Quốc được cả "team Kate" lẫn "team Meghan" yêu thích

Finlay là cái tên đặc biệt vì nó chinh phục được cả hai "phe" trong hoàng gia. Meghan Markle là người đầu tiên giới thiệu thương hiệu Anh Quốc này đến với công chúng vào năm 2017, khi còn chưa chính thức đính hôn với Vương tử Harry. Chính vì sức ảnh hưởng của cô, Finlay nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều thành viên khác.

Vương phi Kate sau đó chọn mẫu Vivian khi thăm Scotland cùng Thân vương William nhân dịp kỷ niệm 14 năm ngày cưới. Trước đó, cô cũng đeo mẫu Henrietta tại Wimbledon và mang Finlay theo trong chuyến thăm vùng Caribbean năm 2022. Zara Tindall thì xuất hiện với mẫu Tavistock tại Royal Ascot 2026. Thậm chí Thân vương William và Vương tử Harry từng bắt gặp trong cùng một mẫu Marshall tại hai sự kiện khác nhau năm 2023, Harry ở chặng đua F1, William ở Wimbledon.

Victoria Beckham và những cái tên xa xỉ: Khi hoàng gia "chịu chi"

Wimbledon 2024 là lúc Vương phi Kate khẳng định gu thời trang của mình với chiếc kính gọng vuông của Victoria Beckham. Không lâu sau đó, Meghan cũng được bắt gặp đeo một mẫu kính dáng phi công của cùng thương hiệu này trong chuyến leo núi sau lễ đăng quang của Quốc vương Charles năm 2023.

Ngoài ra, những cái tên như Linda Farrow, Oliver Peoples, Illesteva và Persol cũng lần lượt xuất hiện trong tủ đồ của Meghan và Vương tử Harry, cho thấy sở thích đa dạng của hai người trong các năm còn đảm nhận vai trò thành viên hoàng gia cấp cao.

Kính mát bình dân cũng được chào đón

Điều khiến phong cách của hoàng gia Anh trở nên gần gũi hơn là họ không ngại lựa chọn những thương hiệu tầm trung hay thậm chí bình dân. Trước khi con trai Archie chào đời, Meghan đã xuất hiện tại New York với chiếc kính của Le Specs, một thương hiệu Úc có giá cực kỳ phải chăng.

Vương nữ Anne cũng có cách phối kính mát thể thao Adidas với áo khoác kem và ngọc trai rất ấn tượng tại Chelsea Flower Show 2018, một sự kết hợp bất ngờ nhưng lại cực kỳ đáng nhớ. Còn Công chúa Charlotte từ nhỏ đã thể hiện gu thẩm mỹ riêng với cặp kính tròn màu hồng của Leosun, xuất hiện lần đầu tại Wimbledon 2023 và được phát hiện là cô bé đã giữ chiếc kính này từ bức ảnh mừng Ngày của Cha năm 2022.

Một điều rõ ràng là phong cách kính mát của hoàng gia Anh không theo một khuôn mẫu cứng nhắc nào. Có thể là Ray-Ban kinh điển, Finlay thanh lịch, Le Specs tiết kiệm hay Victoria Beckham sang trọng, điều quan trọng là mỗi người tìm được chiếc kính phù hợp với phong cách và khoảnh khắc của chính mình. Đó cũng là bài học thời trang đáng học hỏi nhất từ nhà Windsor.

*Theo T&C