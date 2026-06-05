Khi hai trong số những người phụ nữ hoàng gia được xem là biểu tượng thời trang nhất châu Âu cùng có mặt trong một sự kiện, đó không chỉ là ngoại giao, đó là thời trang. Vương hậu Letizia của Tây Ban Nha và Vương phi Charlene của Monaco đã tạo nên một khung hình đáng nhớ tại thủ đô Madrid hôm 1/6, nhân dịp kỷ niệm 150 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đầu tiên giữa hai quốc gia. Và như thường lệ, cả hai đều biết rõ mình muốn nói gì qua trang phục.

Hai hoàng gia, một khung hình, không ai chịu nhường ai

Sự kiện diễn ra tại Vườn Thực vật Hoàng gia ở Madrid, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của cặp đôi hoàng gia Monaco đánh dấu 150 năm kể từ khi Công quốc thiết lập phái đoàn ngoại giao đầu tiên tại Tây Ban Nha vào năm 1876. Đây cũng là lần đầu tiên Vương phi Charlene đặt chân đến Tây Ban Nha với tư cách đại diện chính thức của Hoàng gia Monaco, một chi tiết được giới truyền thông Madrid theo dõi sát sao.

Buổi chiều hôm đó, cả bốn thành viên hoàng gia cùng dạo bước qua các triển lãm trong Nhà trưng bày Villanueva, nơi trưng bày hai cuộc triển lãm: một về lịch sử năm thế kỷ quan hệ Tây Ban Nha - Monaco, một về Diễn đàn Nghệ sĩ Monaco lần thứ 8. Nhưng thành thật mà nói, không ít ánh mắt đã rời khỏi các tác phẩm nghệ thuật để hướng về hai người phụ nữ bước đi cạnh nhau trong vườn.

Letizia: Váy lanh trắng và vòng vàng "bắp tay" gây bất ngờ

Vương hậu Letizia chọn chiếc đầm lanh trắng của thương hiệu Ý Mantú thiết kế tay con, chân váy xoè nhẹ, chất vải thoáng mát hoàn toàn phù hợp với tiết trời đầu tháng Sáu ở Madrid. Nếu chỉ vậy, bộ trang phục vẫn đẹp nhưng chưa đủ để tạo nên câu chuyện. Điểm phá cách nằm ở phụ kiện.

Vương hậu chọn vòng Acacia của thương hiệu trang sức Tây Ban Nha Suma Cruz, không đeo ở cổ tay như thông thường, mà quấn cao lên bắp tay theo kiểu arm cuff đầy cá tính. Thiết kế lấy cảm hứng từ cây keo (acacia), loài cây phổ biến trên đất Tây Ban Nha, với những chiếc lá vàng tinh xảo tạo thành vòng ôm quanh cánh tay. Kèm theo là bông tai cùng bộ của Suma Cruz và clutch vàng của thương hiệu Magrit.

Đây không phải lần đầu Letizia lựa chọn kết hợp táo bạo như vậy. Vương hậu vốn nổi tiếng là người biết cách làm mới những thiết kế tưởng chừng đã quen thuộc bằng đúng một món phụ kiện đặt đúng chỗ. Chiếc vòng bắp tay lần này không chỉ là điểm nhấn, nó là tuyên ngôn phong cách.

Charlene: Xanh pastel và khoảnh khắc Lọ Lem giữa vườn hoa Madrid

Trong khi Letizia chọn trắng tinh để tạo contrast với vòng vàng, Charlene đi theo một hướng hoàn toàn khác và không kém phần ấn tượng. Vương phi Monaco diện chiếc đầm ren xanh pastel mới của Oscar de la Renta: Không tay, thắt đai ở eo, hoa văn ren nổi tinh tế trên toàn thân, chân váy lãng mạn đủ để gợi liên tưởng đến những câu chuyện cổ tích. Hoàn thiện look là đôi giày slingback Gianvito Rossi cùng tông xanh băng, một màu sắc chính xác đến mức trông như được chọn để khớp với từng sợi ren trên váy.

Sự xuất hiện của Charlene tại Madrid mang thêm một tầng ý nghĩa riêng. Khi đến gặp Quốc vương Felipe VI, Vương phi đã cúi chào - một cử chỉ lịch thiệp hiếm thấy trong các sự kiện ngoại giao giữa các hoàng gia đồng cấp, được giới quan sát hoàng gia chú ý và đánh giá cao.

Chuyến thăm Tây Ban Nha của Charlene diễn ra ngay sau Ngày của Mẹ tại Pháp (31/5). Trên trang Instagram của Hoàng gia Monaco, Vương phi chia sẻ bức ảnh cùng hai con sinh đôi 11 tuổi, Vương tử Jacques và Vương nữ Gabriella, cả ba đều mặc trang phục trắng ngà đồng điệu. Khoảnh khắc gia đình bình dị ấy như một lời nhắc nhở rằng đằng sau những bộ đầm Oscar de la Renta và các buổi lễ ngoại giao, vẫn có một người mẹ bình thường đang cố gắng cân bằng mọi thứ.

Nhìn lại toàn bộ sự kiện ngày 1/6, điều dễ nhận thấy là cả Letizia lẫn Charlene đều không chọn trang phục theo kiểu "an toàn". Một người mặc trắng với phụ kiện vàng táo bạo quấn bắp tay. Một người chọn màu pastel lãng mạn nhưng được cắt may với độ tinh xảo khiến không ai dám gọi là "ngây thơ". Đây là hai phong cách khác nhau hoàn toàn nhưng cùng xuất phát từ một nguyên tắc: ăn mặc có chủ đích, không ngẫu nhiên.

Cuộc gặp gỡ tại Vườn Thực vật Hoàng gia mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là lần đầu tiên hai người phụ nữ gặp nhau trên đất Tây Ban Nha, bối cảnh hoa lá tươi tốt của vườn cây càng tô đậm thêm sự ấm áp và gần gũi trong cuộc hội ngộ. Và dù sự kiện kết thúc, hình ảnh hai bộ đầm một trắng, một xanh sóng đôi giữa vườn hoa Madrid vẫn còn đó, đẹp theo cái cách mà không cần thêm bất kỳ lời chú thích nào.