Tiktoker Mẹ Rofi: Cùng con khôn lớn qua từng ngày, mẹ cũng học cách trưởng thành từ những điều bình dị

Bắt đầu từ những chia sẻ giản dị trong thời gian nghỉ việc dưỡng thai, chị Phạm Thị Thu Hiền - mẹ Rofi (sinh năm 1992) dần được nhiều người biết đến qua kênh TikTok Mẹ Rofi.

Không cố gắng xây dựng hình ảnh một người mẹ hoàn hảo, chị chọn kể những câu chuyện chân thực về hành trình nuôi dạy hai con, những niềm vui nhỏ bé và cả những áp lực mà người phụ nữ phải đối mặt khi làm mẹ.

Quyết định nghỉ việc để dành toàn bộ thời gian chăm sóc con

Giống như nhiều phụ nữ lần đầu làm mẹ, chị Thu Hiền từng trải qua không ít bỡ ngỡ khi mang thai và chuẩn bị đón con chào đời. Quyết định nghỉ việc để dưỡng thai khiến nhịp sống của chị thay đổi hoàn toàn. Từ một người quen với công việc bên ngoài, chị bắt đầu dành phần lớn thời gian để tìm hiểu về thai kỳ, chăm sóc em bé và chuẩn bị cho vai trò mới.

Năm 2019, chị đón con trai đầu lòng Hoàng Dương, tên thân mật là Rofi. Bốn năm sau, gia đình nhỏ có thêm thành viên mới là bé Hoàng Sa, thường được gọi là Rosa.

Với chị Hiền, tên của hai con đều mang những ý nghĩa đặc biệt. Hoàng Dương gợi hình ảnh mặt trời mang đến ánh sáng, còn Hoàng Sa mang ý nghĩa phù sa bồi đắp. Chị mong các con lớn lên khỏe mạnh, có cuộc sống bình an và trở thành những người có ích cho xã hội.

"Sau khi nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, mình bắt đầu chia sẻ trải nghiệm thực tế về chăm sóc thai kỳ, giáo dục sớm, rèn ăn, luyện ngủ và tập vận động cho con. Bé Rofi cứng cáp, nhanh nhẹn nên nhiều mẹ bỉm tìm đến nhắn tin hỏi kinh nghiệm. Kênh "Mẹ Rofi" cũng phát triển một cách tự nhiên từ chính những chia sẻ thật như thế", chị Hiền trải lòng.

Không xây dựng hình ảnh một người mẹ hoàn hảo, chị lựa chọn kể những câu chuyện gần gũi, từ niềm vui khi con đạt được cột mốc phát triển mới đến những khó khăn mà bất kỳ bà mẹ nào cũng có thể gặp phải.

Chính sự chân thành và gần gũi đã giúp Mẹ Rofi dần trở thành một địa chỉ quen thuộc với cộng đồng mẹ bỉm sữa.

Mỗi đứa trẻ có một cách lớn lên riêng, điều quan trọng là cha mẹ hãy lắng nghe con mình

Giữa vô vàn phương pháp nuôi con hiện đại, chị Hiền không chọn áp đặt bản thân hay con cái vào một khuôn mẫu cứng nhắc. Chị từng nghiên cứu và áp dụng EASY, Montessori, ăn dặm tự chỉ huy BLW cùng nhiều phương pháp khác, nhưng luôn giữ quan điểm: phương pháp phải phù hợp với con, không phải ép con phù hợp với phương pháp.

Nhận thấy hai bé Rofi và Rosa hoàn toàn khác nhau về khẩu vị, giấc ngủ, tính cách lẫn cảm xúc, chị Hiền luôn quan sát sát sao để điều chỉnh theo từng bé. Chị tiếp thu kiến thức khoa học nhưng tuyệt đối không đặt áp lực "con nhà người ta" lên các con. Với người mẹ 9x, yêu thương con thôi là chưa đủ, việc chăm sóc con còn cần phải đúng cách và phù hợp với thực tế.

Để vận hành một ngày 24 giờ vừa chăm sóc hai con, vừa sáng tạo nội dung trên TikTok và quản lý cửa hàng, chị Hiền chọn cách tranh thủ làm việc khi các con đi học hoặc đã đi ngủ. Chị chủ động sắp xếp công việc theo mức độ ưu tiên: có ngày tập trung quay nội dung, có ngày dành cho công việc, cũng có ngày chị dành trọn thời gian cho chồng con và bản thân.

Bà mẹ hai con thừa nhận mình không có bí quyết để lúc nào cũng cân bằng cuộc sống một cách hoàn hảo. Nhờ sự hỗ trợ từ gia đình, nơi chị coi là "trạm sạc năng lượng" mỗi khi kiệt sức, mọi áp lực đều được xoa dịu.

Chồng chị luôn sẵn sàng chia sẻ việc chăm con, biết lắng nghe và động viên vợ. Bên cạnh đó, ông bà hai bên cũng hỗ trợ trông cháu và tôn trọng mọi lựa chọn của chị, tạo nên hậu phương vững chắc để người mẹ trẻ yên tâm đuổi theo công việc.

Hạnh phúc của người mẹ là được sống với điều mình yêu thích và cùng các con trưởng thành mỗi ngày

Dù không gặp áp lực về kinh tế, chị Thu Hiền từng trải qua cảm giác thế giới bị bó hẹp sau khi nghỉ việc ở nhà chăm con. Giai đoạn này vô tình mở ra cơ hội khi các mẹ bỉm chủ động hỏi mua những sản phẩm chị dùng cho bé. Từ việc tư vấn, đóng gói từng đơn hàng, mẹ Rofi dần phát triển công việc kinh doanh riêng.

Đằng sau những khung hình chỉn chu trên mạng xã hội, chị Hiền cũng từng đi qua những góc khuất mệt mỏi sau sinh, những ngày con ốm nhưng công việc vẫn dồn dập, hay cảm giác cô đơn vì chưa được thấu hiểu.

Có đợt đỉnh điểm, chị vừa phải chăm con nằm viện, vừa điều hành chương trình khuyến mại và tổ chức phiên livestream. Những lúc đó, chị nhận ra mình không thể ôm hết mọi việc một mình.

Người mẹ 9X cũng từng chạnh lòng trước những bình luận tiêu cực, nhưng lựa chọn gác lại để tập trung vào gia đình, cộng đồng các mẹ bỉm sữa và những người tin tưởng mình. Động lực giúp chị tiếp tục công việc chính là những tin nhắn báo tin hai vạch, những em bé chào đời bình an và sự đồng hành của các bà mẹ.

Sau những trải nghiệm ấy, chị Hiền quan niệm rằng hạnh phúc của người phụ nữ là được làm công việc mình yêu thích, tự chủ về kinh tế và có một gia đình bình an, nơi mọi người luôn yêu thương và thấu hiểu nhau.