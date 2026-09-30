Không có cuốn sách nào có thể chuẩn bị giúp một người phụ nữ cho tất cả những gì sẽ xảy đến khi cô thực sự trở thành một người mẹ. Với Vân Hugo, hành trình ấy bắt đầu từ năm 23 tuổi, khi cô đang học cao học ở Thụy Sĩ. Ở một đất nước xa lạ, cô vừa học, vừa làm thêm, có những ngày ngã giữa trời tuyết và từng sống trong nỗi bất an khi lo sợ mình có thể mất con. Tuổi trẻ khi ấy còn quá nhiều bỡ ngỡ, nhưng việc làm mẹ lại buộc cô phải học cách mạnh mẽ gần như ngay lập tức.

Gần hai thập kỷ sau, nhìn lại chặng đường đã đi qua, Vân Hugo không kể về những năm tháng ấy như một câu chuyện được sắp đặt hoàn hảo. Đó là hành trình có cả hoang mang, áp lực, những lần kiệt sức và những bài học chỉ có thể hiểu được khi chính mình bước qua. Trong cuộc trò chuyện thuộc hạng mục “Mẹ Bé Triệu View” của WeFamily Awards 2026, nữ MC lần đầu chia sẻ sâu hơn về hành trình làm mẹ của mình: Từ cô gái 23 tuổi chật vật thích nghi với vai trò mới nơi xứ người, những ngày áp lực vì chuyện nuôi con bằng sữa mẹ, đến những năm tháng làm mẹ đơn thân và cuộc sống gia đình hiện tại. Phía sau những khoảnh khắc đáng yêu của các con được cô lưu giữ trên mạng xã hội là một người mẹ chưa bao giờ cố trở thành “mẹ hoàn hảo”, chỉ cố gắng sống thật, yêu con và học cách tốt hơn mỗi ngày.

Có lẽ cũng từ những trải nghiệm ấy, điều Vân Hugo muốn nhắn gửi đến những người mẹ đang thấy mình chưa đủ tốt lại giản dị hơn rất nhiều: Họ đã cố gắng đủ nhiều, và đôi khi, điều cần nhất không phải là trở thành một người mẹ hoàn hảo, mà là cho mình và các con một cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

23 tuổi làm mẹ nơi đất khách: Cô gái trẻ từng có những ngày "khủng hoảng vô cùng"

Vân Hugo nhớ về thời điểm mình trở thành mẹ như một bước ngoặt thực sự. Trước đó, cô sang Thụy Sĩ học cao học và từng nghĩ mình sẽ trở về Việt Nam rồi mới sinh con. Nhưng cuộc sống đã diễn ra theo một cách khác: Cô mang thai ngay sau khi hoàn thành việc học.

Khi ấy, Vân mới 23 tuổi.

Một cô gái vẫn còn "rất ngây thơ với cuộc đời" bỗng phải trở thành mẹ giữa một đất nước xa quê hương. Bên cạnh cô khi đó vẫn có chồng cũ, nhưng phần lớn cuộc sống hằng ngày, cô phải tự lập, đồng thời đi làm thêm khá nhiều. Có những ngày cô ngã giữa trời tuyết. Có những lúc phải đối diện với cảm giác sợ hãi vì lo mình có thể mất con.

Vân Hugo gọi đó là một giai đoạn "khủng hoảng vô cùng". Nhưng chính trong những ngày tưởng như quá sức ấy, cô lại phát hiện một phiên bản khác của mình.

"Tôi cảm nhận thấy là mình dũng cảm hơn rất là nhiều", Vân Hugo chia sẻ. Cô ví mình khi ấy như một "nữ siêu nhân mạnh mẽ", có thể đối diện với những khó khăn mà trước đây bản thân chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm được. Có lẽ làm mẹ đã không khiến cô hết sợ hãi. Nó chỉ khiến cô nhận ra rằng dù sợ, mình vẫn có thể bước tiếp.

Và đó cũng là điều khiến hành trình sau này của Vân Hugo trở nên khác biệt. Cô không bước vào vai trò làm mẹ với suy nghĩ mình đã biết hết. Ngược lại, cô chuẩn bị rất nhiều kiến thức, đọc sách về thai kỳ, thai giáo và cách trở thành một người mẹ tốt trong cả hai lần mang thai. Khi gặp vấn đề, cô chủ động tìm đến những người từng làm mẹ để hỏi han và học hỏi.

Nhưng rồi cô nhận ra có những bài học mà sách vở không thể chuẩn bị trước. Một trong số đó là câu chuyện nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn.

Vân Hugo thẳng thắn kể đây từng là thử thách rất lớn. Cô nhận ra cơ địa mỗi người khác nhau, không phải ai cũng có nhiều sữa và dù đã ăn uống đầy đủ, cho con bú đúng cách, một số người vẫn có thể gặp tình trạng ít sữa, đặc biệt sau sinh mổ. Khi ấy, việc phải nhờ thêm sữa ngoài khiến cô rất stress.

Điều đáng quý trong câu chuyện ấy là Vân Hugo không biến trải nghiệm của mình thành một tiêu chuẩn để những người mẹ khác phải làm theo. Cô kể về sự khó khăn của chính mình để cho thấy làm mẹ ngay từ những bước đầu tiên đã là một hành trình không dễ dàng.

Không cố xây dựng hình ảnh "mẹ hoàn hảo": Với Vân Hugo, mạng xã hội chỉ là một cuốn nhật ký

Có một điều khá đặc biệt trong cách Vân Hugo chia sẻ hình ảnh về gia đình. Cô nói mình chưa bao giờ chủ động xây dựng một hình ảnh nào trên mạng xã hội. Facebook và mạng xã hội với cô giống như một "cuốn nhật ký online".

Cô lưu lại những khoảnh khắc tự nhiên của cuộc sống, những câu nói ngây ngô của con, những hành động đáng yêu hoặc những chuyện khiến cô bật cười. Không phải để biến các con thành những nhân vật nổi tiếng, cũng không phải để chạy theo lượt xem. Cô chỉ nghĩ rằng nếu không lưu lại, sau này chính mình có thể quên mất những khoảnh khắc rất nhỏ ấy, còn các con sẽ không biết rằng ngày bé mình từng đáng yêu đến thế nào.

Chính sự tự nhiên ấy đôi khi lại tạo nên những nội dung được nhiều người yêu thích. Nhưng Vân Hugo nói cô chưa bao giờ quan tâm đến lượng người xem. Những khoảnh khắc hài hước, những câu nói chạm đến trái tim mọi người được chia sẻ nhiều hơn chỉ là "một cái thú vị", chứ không phải mục tiêu ngay từ đầu.

Và có một ranh giới cô đặc biệt rõ ràng: Kỷ niệm không nên biến thành content chỉ để câu view.

Khi đăng hình ảnh các con, cô chọn những khoảnh khắc đáng yêu và vui vẻ. Cô không tạo ra một tình huống để đưa con lên mạng nhằm thu hút lượt xem. Với Vân, một thứ vốn là kỷ niệm đẹp sẽ không còn giữ được ý nghĩa ban đầu nếu nó bị biến thành công cụ để câu kéo sự chú ý.

Quan điểm ấy cũng lý giải vì sao những câu chuyện về gia đình của Vân Hugo có một cảm giác khá đời thường. Cô không cố chứng minh rằng gia đình mình lúc nào cũng hạnh phúc, con lúc nào cũng ngoan, mẹ lúc nào cũng bình tĩnh.

Bởi cô biết điều đó không tồn tại.

"Ai cũng sẽ có những lúc hóa thú vì các con": Yêu con vô điều kiện nhưng vẫn phải có giới hạn

Vân Hugo thừa nhận không có gia đình nào lúc nào cũng đẹp. Có những hôm mẹ ốm, mẹ mệt, mẹ cáu. Có những lúc dạy con không thành công. Trẻ con cũng có lúc lười ăn, bướng bỉnh. Và người mẹ cũng có áp lực của riêng mình.

Cô không muốn duy trì hình ảnh một người mẹ lúc nào cũng chỉn chu, cầu toàn và vui vẻ, bởi "mình biết đấy là không phải sự thật". Có những lúc người mẹ cũng có thể "hóa thú vì các con".

Nhưng phía sau sự thừa nhận ấy không phải là một quan điểm nuôi con dễ dãi.

Vân Hugo nói rất rõ: Cô yêu con vô điều kiện nhưng vẫn nghiêm khắc. Các con cần được biết điều gì đúng, điều gì sai, đâu là giới hạn và đâu là điểm dừng. Dù từng có giai đoạn cô phải vừa làm bố vừa làm mẹ, hay hiện tại có thể thoải mái hơn khi có người đàn ông bên cạnh cùng nuôi con, nguyên tắc ấy vẫn không thay đổi.

Điều cô không muốn đặt lên vai các con lại là những kỳ vọng quá lớn. Cô muốn các con được trải nghiệm. Điều gì khiến con vui, khiến con có hứng thú thì mẹ cho phép con tiếp tục học và khám phá. Có một điều Vân Hugo đặc biệt mong muốn dành cho các con: Quyền được sống tuổi trẻ của chính mình.

Cô muốn con được sai và được sửa. Được yêu. Được trải nghiệm. Được tận hưởng tuổi trẻ mà không bị mẹ cấm đoán chỉ vì sợ con mắc sai lầm. Bởi chính cô hiểu rằng trước khi làm mẹ, con người ta có thể sống một tuổi trẻ thoải mái hơn, dám sai và dám sửa; nhưng sau khi trở thành mẹ, cô bắt đầu suy nghĩ nhiều lần trước mỗi quyết định vì luôn tự hỏi việc mình làm có ảnh hưởng đến con hay không, con có học theo mình hay không.

Đó cũng là lúc Vân Hugo nhận ra một nghịch lý đẹp của việc làm mẹ: Mình tưởng mình đang nuôi con, nhưng thực ra con cũng đang nuôi lớn mình.

Cô gọi các con là những người thầy, người cô dạy mình cách làm mẹ. Hai phía cùng nhận được sự giáo dục từ nhau. Những đứa trẻ học từ mẹ, còn mẹ cũng học từ chính những đứa trẻ của mình.

"Không có người mẹ đơn thân nào không vất vả": Điều Vân Hugo muốn nói với những người phụ nữ đang gồng mình

Trong hành trình làm mẹ của mình, Vân Hugo cũng có một sự đồng cảm rất đặc biệt với những người mẹ đơn thân. Cô kể rằng trong thời gian dài chia sẻ về cuộc sống, rất nhiều người mẹ đơn thân đã nhắn tin cho cô để hỏi về cách vượt qua những khó khăn, làm sao duy trì năng lượng tích cực. Cô thường xuyên động viên và dành những món quà cho các mẹ đơn thân trên trang Facebook của mình.

Lý do rất đơn giản: Cô hiểu cảm giác ấy.

Vân Hugo nói không có một người mẹ đơn thân nào là không vất vả và khó khăn. Dù bên ngoài họ có thể tỏ ra vui vẻ, mạnh mẽ đến đâu, họ vẫn là những người phụ nữ cần một điểm tựa, một chỗ dựa để được bớt mệt mỏi và bớt phải gồng gánh. Nhưng không phải ai cũng may mắn có được một điểm tựa như vậy.

Vì thế, điều cô muốn nhắn với những người mẹ đang ở trong giai đoạn ấy không phải là một lời khuyên quá lớn lao. Cô chỉ muốn họ biết rằng họ đã rất vất vả, đã rất cố gắng rồi. Và từ bây giờ, hãy cho bản thân mình cũng như con một cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Giàu cũng được, nghèo cũng được; nhiều tiền cũng được, ít tiền cũng được, miễn là bản thân cảm thấy vui và thấy mình vừa đủ với những gì đang có.

Với Vân Hugo, tâm lý và thái độ sống đôi khi còn quan trọng hơn trình độ.

Có lẽ đó cũng là một trong những điều mà gần 18 năm làm mẹ đã dạy cô rõ nhất: Không phải lúc nào mình cũng có thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng mình có thể thay đổi cách mình bước qua hoàn cảnh ấy. Và sau tất cả, khi nhìn lại hai phiên bản của mình ở hai lần mang thai, Vân nhận ra cô của hiện tại đã khác xa cô gái 23 tuổi năm nào.

Nếu có thể quay về gặp cô gái đang mang thai đứa con đầu lòng, điều đầu tiên cô muốn làm không phải là khuyên cô phải chuẩn bị thêm kiến thức hay phải mạnh mẽ hơn. Cô muốn ôm lấy cô gái ấy và nói: "Đừng có sợ hãi gì cả".

Hãy tin vào những quyết định đúng đắn của mình. Hãy tin rằng những em bé là món quà cuộc sống trao cho mình. Bởi những đứa trẻ rồi sẽ trở thành những người bạn đồng hành, những "chiến binh" cùng mẹ đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Và 18 năm sau ngày cô gái 23 tuổi ấy dũng cảm lựa chọn làm mẹ, Vân Hugo nói mình vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

Hai con trở thành những điểm tựa tinh thần rất lớn. Bên cạnh bố mẹ và người bạn đời, các con là những người bạn đồng hành tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô. Nhìn lại, điều Vân Hugo biết ơn nhất có lẽ không phải là mình đã trở thành một người mẹ hoàn hảo. Bởi chính cô cũng chưa bao giờ nhận mình như vậy.

Cô biết ơn Vân của 18 năm trước đã đủ dũng cảm để lựa chọn làm mẹ, dù khi ấy còn trẻ, còn sợ hãi, còn đứng giữa một đất nước xa lạ và chưa biết cuộc đời phía trước sẽ đưa mình đi đâu.

Nhưng cô đã bước tiếp. Và hai đứa trẻ ngày ấy, đến hôm nay, đã trở thành những người cùng cô đi qua cuộc đời. Đó có lẽ là món quà lớn nhất mà một hành trình làm mẹ có thể để lại.