Thương Hiền - mẹ bé Tệu: “Con không cần một người mẹ hoàn hảo, con cần một người mẹ thật sự ở bên”

Người xem kênh “Em Tệu đây” quen với một Tệu hoạt bát, nói chuyện lí lắc và giao tiếp bằng ngoại ngữ. Nhiều phụ huynh bật cười trước những màn đối đáp của hai mẹ con vì thấy thấp thoáng hình ảnh gia đình mình.

Còn với Thương Hiền, Tệu không chỉ là cô bé vui vẻ trên màn hình. Con cũng có lúc mè nheo, cáu kỉnh, không muốn hợp tác. Chị muốn lưu lại tuổi thơ của con, nhưng cũng muốn Tệu được lớn lên ngoài khuôn hình, theo cách của riêng mình.

Từ cô gái cá tính đến người mẹ từng khóc vì không dỗ được con

Thương Hiền sinh năm 1996, quê Quảng Ninh. Trước khi làm mẹ, chị đã được nhiều người biết đến trên TikTok bởi vẻ ngoài trẻ trung và tính cách vui vẻ. Chị kết hôn năm 2020; sau đó, cô con gái có tên gọi ở nhà là Tệu Bông ra đời.

Có con, nếp sống của cả nhà thay đổi. Thương Hiền từng kể rằng trước đó hai vợ chồng ăn ngủ khá tùy hứng, còn những tháng đầu sau sinh, mọi sinh hoạt đều xoay quanh giờ giấc của em bé. Chị ở nhà chăm con, chồng đi làm ban ngày rồi về nấu cơm, cùng vợ chăm Tệu. Bà nội cũng xuống hỗ trợ gia đình trong hơn hai tháng đầu.

Dù đã đọc nhiều sách về nuôi con, chị vẫn có những lúc không biết phải làm gì. Thương Hiền từng chia sẻ rằng, nhớ lại lúc Tệu được khoảng năm tuần tuổi: cứ đến tầm bốn giờ chiều, con lại khóc. Chị và bà nội thay nhau bế, thử nhiều cách dỗ nhưng có hôm cả tiếng đồng hồ con vẫn không nín. Quá căng thẳng, chị đã khóc nhiều lần.

Đó là một ký ức khó quên của người mẹ trẻ. Đứa bé trên tay đang cần được vỗ về, còn người lớn cũng mệt, cũng thiếu ngủ và chẳng biết bao giờ cơn khóc sẽ qua. Thương Hiền từng thừa nhận có lúc chị ước được trở về khoảng thời gian chưa có con. Rồi khi Tệu ăn ngon, ngủ yên, chị lại thấy những ngày vất vả ấy đáng giá.

“Làm mẹ không phải một bài thi có thể học thuộc đáp án”

Trước khi Tệu ra đời, Thương Hiền hình dung mình sẽ là một người mẹ bình tĩnh, hiểu chuyện và biết cách xử lý mọi tình huống. Chị đọc sách, tìm hiểu về chăm sóc trẻ rồi tin rằng mình đã chuẩn bị khá kỹ.

Thực tế khiến chị liên tục phải học lại. Chị lo con ăn không đủ, ngủ không đủ, sợ con phát triển chậm hơn bạn bè. Mỗi khi nghe một gia đình khác kể cách nuôi con, chị lại tự hỏi liệu mình có đang làm sai.

“Có rất nhiều tình huống chỉ khi thực sự ở trong đó mình mới biết mình sẽ phản ứng như thế nào”, chị nói.

Khi Tệu còn bé, gia đình từng cho con sinh hoạt theo nếp EASY và thấy cách này giúp việc ăn ngủ có giờ giấc hơn. Nhưng ngay cả một nếp sinh hoạt đang thuận lợi cũng có thể thay đổi khi con bước sang giai đoạn phát triển mới. Thương Hiền từng kể rằng lúc Tệu bắt đầu học lẫy, con hay lẫy cả trong lúc ngủ, khiến giấc ngủ của cả nhà bị xáo trộn.

Về sau, chị tiếp tục tìm hiểu Montessori, rèn tính tự lập và kỷ luật tích cực. Càng nuôi con, chị càng thấy không thể bê nguyên một phương pháp về áp dụng. Điều cần làm trước tiên là quan sát Tệu, hiểu con đang cần gì, rồi lựa chọn cách phù hợp với gia đình.

“Trước đây mình cứ nghĩ sẽ dạy con rất nhiều. Nhưng càng nuôi Tệu càng nhận ra, phần lớn thời gian là hai mẹ con cùng học với nhau.” Con khiến chị kiên nhẫn hơn, lắng nghe nhiều hơn và đôi khi phải biết nhận sai với một em bé bốn tuổi.

Tệu trên video vui vẻ, ở nhà cũng có những ngày “khó ở”

Trong mắt mẹ, Tệu là một cô bé nhiều năng lượng, khá độc lập và có chính kiến từ nhỏ. Sự hoạt bát mà khán giả thấy trên mạng không khác nhiều với con ngoài đời. Nhưng đó chưa phải toàn bộ Tệu.

Ở nhà, con cũng mè nheo, cáu kỉnh, có những ngày không muốn hợp tác với bố mẹ. Thương Hiền không xem những lúc ấy là phần cần giấu đi để giữ hình ảnh một “em bé ngoan”.

“Mình không muốn xây dựng Tệu như một đứa trẻ lúc nào cũng ngoan, lúc nào cũng nói tiếng Anh, tiếng Trung, lúc nào cũng vui vẻ. Con chỉ là một em bé đang lớn lên.”

Chị mong sau này Tệu biết mình là ai, muốn gì và chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Với Thương Hiền, tự tin không có nghĩa là phải nổi bật hay giỏi hơn người khác. Điều quan trọng hơn là con biết mình có quyền được là chính mình.

Để con tự làm, bố mẹ học cách chờ

Trong gia đình, Tệu được tự làm những việc phù hợp với độ tuổi: tự ăn, chuẩn bị một số đồ dùng, lựa chọn quần áo trong phạm vi mẹ đưa ra. Bố mẹ đặt ra giới hạn, nhưng không quyết định hộ con mọi chuyện.

Cách làm này đòi hỏi người lớn phải kiên nhẫn. Tệu mặc quần áo lâu thì bố mẹ cố gắng chờ. Con làm đổ nước thì cùng lau. Nếu con chọn một bộ đồ mẹ thấy hơi kỳ nhưng vẫn phù hợp, chị để con mặc.

Thương Hiền không muốn biến sự tự lập thành một cuộc thi xem đứa trẻ nào làm được nhiều việc hơn. “Bố mẹ tin con” không có nghĩa là bố mẹ mặc kệ con. Trong những giới hạn an toàn, Tệu được thử, được lựa chọn và biết rằng bố mẹ vẫn ở đó khi con cần.

Quan điểm ấy đôi khi khác với cách ông bà nhìn nhận việc nuôi trẻ. Có những chuyện thế hệ trước cho rằng trẻ phải nghe lời, phải ăn hết phần, còn Thương Hiền muốn con được nói “không” trong trường hợp phù hợp. Chị chọn giải thích, giữ sự nhất quán ở những việc quan trọng và bỏ qua những khác biệt nhỏ.

“Cuối cùng mọi người đều yêu Tệu. Chỉ là mỗi thế hệ có một cách thể hiện tình yêu khác nhau”, chị chia sẻ.

Ngoại ngữ đi vào những cuộc trò chuyện hằng ngày

Tệu tiếp xúc với tiếng Anh từ khá sớm. Với tiếng Trung, gia đình có định hướng rõ hơn khi con lớn thêm. Tuy vậy, Thương Hiền không muốn lịch học ngoại ngữ trở thành gánh nặng của một đứa trẻ nhỏ.

Chị trò chuyện với con bằng tiếng Anh trong những tình huống quen thuộc. Khi Tệu học tiếng Trung với giáo viên qua các buổi trực tuyến, chị tìm cách đưa những câu con vừa học vào sinh hoạt hằng ngày. Ngoại ngữ vì thế hiện diện trong cuộc sống của Tệu qua những cuộc trò chuyện, thay vì chỉ nằm trong giờ học.

Với người xem, việc Tệu sử dụng tiếng Anh, tiếng Trung là một điểm thú vị của kênh. Với mẹ, khả năng ngôn ngữ chỉ là một phần trong quá trình con khám phá thế giới.

Nỗi lo của một người mẹ

Thương Hiền từng chia sẻ với cộng đồng về quá trình gia đình đưa Tệu đi kiểm tra mắt. Bản thân đeo kính từ nhỏ nên chị đặc biệt chú ý đến thị lực của con. Khi thấy những dấu hiệu khiến mình không yên tâm, hai vợ chồng đưa Tệu đi khám thay vì tự phỏng đoán ở nhà.

Gia đình sau đó được biết con có vấn đề về tật khúc xạ và cần theo dõi, điều chỉnh thị lực trong quá trình lớn lên. Nghe bác sĩ trao đổi, Thương Hiền buồn và liên tục tự hỏi liệu tình trạng ấy có ảnh hưởng lâu dài, mình có phát hiện quá muộn hay không.

Rồi hai vợ chồng nhắc nhau tập trung vào việc có thể làm: bình tĩnh và thực hiện hướng dẫn của bác sĩ. Khó khăn không chỉ ở buổi thăm khám đầu tiên mà còn ở việc duy trì chăm sóc trong thời gian dài, nhất là khi có những lúc trẻ không muốn hợp tác.

“Với trẻ nhỏ, nhiều khi mình không thể chờ đến lúc con tự nói ‘mẹ ơi, con nhìn không rõ’. Có những vấn đề trẻ đã quen với nó và không biết đó là điều bất thường.”

Chị kể câu chuyện này như trải nghiệm của gia đình, không xem mình là người có thể đưa ra lời khuyên y khoa. Một số phụ huynh sau khi xem chia sẻ đã nhắn rằng họ cũng từng thấy dấu hiệu ở con nhưng chưa nghĩ đến việc đưa trẻ đi kiểm tra. Những phản hồi ấy khiến chị thấy việc kể lại một chuyện rất riêng đôi khi có ích cho gia đình khác.

“Content có thể bỏ, tuổi thơ của con thì không quay lại được”

“Em Tệu đây” ban đầu chỉ là nơi Thương Hiền lưu những khoảnh khắc của con. Có những câu nói nghe rất bình thường vào thời điểm ấy, nhưng vài năm sau xem lại, cả nhà có thể bật cười vì nhớ Tệu của ngày còn nhỏ.

Một vài video được yêu thích. Phụ huynh vào bình luận, kể chuyện con mình, rồi kênh dần có thêm người theo dõi. Theo Thương Hiền, sự kết nối ấy đến từ những điều quen thuộc: Tệu nói một câu hài hước, một người mẹ khác nhận ra con mình cũng từng nói y hệt.

Bản thân Thương Hiền đã quen với việc xuất hiện trước ống kính từ trước khi có con. Nhưng khi người xuất hiện trong video là Tệu, chị phải nghĩ thêm về cảm nhận của con, cả ở hiện tại lẫn sau này. Có khoảnh khắc người lớn thấy vui nhưng lớn lên con xem lại có thể không thích. Những lúc con yếu đuối, những chuyện quá riêng tư hoặc khi Tệu không muốn xuất hiện sẽ không được đưa lên kênh.

“Tệu là một con người riêng biệt, chứ không phải nhân vật thuộc về kênh ‘Em Tệu đây’.”

Thương Hiền cũng không muốn con nghĩ rằng phải quay video mới được bố mẹ chú ý. Nếu Tệu không muốn quay, gia đình dừng lại. Khi con lớn hơn, chị sẽ tiếp tục điều chỉnh những nguyên tắc này theo mong muốn của con.

“Content có thể bỏ, video có thể không đăng. Tuổi thơ của con thì không quay lại được”, chị nói.

Điều ở lại sau những lượt xem

Được đề cử ở hạng mục “Mẹ Bé Triệu View” của WeFamily Awards 2026 là điều Thương Hiền không hình dung khi bắt đầu đăng những video đầu tiên về con. Chị vui vì câu chuyện của hai mẹ con được đón nhận, nhưng điều khiến chị xúc động hơn là những cuộc gặp gỡ nảy sinh từ đó.

Nhiều người mẹ chưa từng gặp ngoài đời vẫn có thể trò chuyện vì một băn khoăn khi nuôi con, một trải nghiệm giống nhau hoặc đơn giản là cùng bật cười trước câu nói của Tệu. Với chị, lượt xem và danh hiệu là một phần của hành trình; sự đồng cảm giữa những người làm cha mẹ cũng đáng được trân trọng.

Người từng khóc vì không dỗ được con vào một buổi chiều nay đã có thể bình thản hơn trước những ngày Tệu “khó ở”. Không phải vì mọi chuyện đã trở nên dễ dàng, mà vì chị hiểu hai mẹ con đều đang lớn lên, mỗi người theo một cách.

“Nếu có những ngày mình thấy mình làm mẹ chưa tốt lắm thì cũng không sao. Ngày mai mình lại làm mẹ tiếp. Con không cần một người mẹ hoàn hảo. Con cần một người mẹ thật sự ở bên con, yêu con và luôn sẵn sàng học lại từ đầu cùng con.”