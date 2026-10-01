Tôi bảo con dâu nghỉ việc ở nhà chăm cháu, đến ngày nó xin đi làm lại tôi mới hiểu vì sao nó nhất quyết không nhận tiền của tôi

Tôi từng nghĩ mình thương con dâu thì cứ để nó ở nhà chăm cháu, còn tiền bạc trong nhà đã có vợ chồng tôi phụ. Vậy mà đến ngày nó nhất quyết xin đi làm lại, tôi mới hiểu có những thứ phụ nữ cần không phải là vài triệu đồng mỗi tháng, mà là cảm giác mình vẫn có một cuộc sống riêng.

Con dâu tôi trước đây làm kế toán cho một công ty tư nhân. Sau khi sinh con, vì công việc của hai vợ chồng đều bận, tôi chủ động bảo nó nghỉ một thời gian để ở nhà chăm cháu. Tôi nói rất rõ rằng tiền nong không phải vấn đề, mỗi tháng tôi có thể đưa nó 8 triệu để chi tiêu cá nhân, còn tiền sữa, bỉm và các khoản của cháu thì vợ chồng tôi cùng lo.

Nó nghe xong chỉ cười rồi từ chối. Nó bảo ở nhà chăm con là việc nó tự nguyện, tôi không cần trả tiền.

Tôi nghĩ con dâu ngại nên vài lần vẫn lén đưa tiền, nhưng lần nào nó cũng tìm cách gửi lại. Có lần tôi còn hơi phật ý, nghĩ nó khách sáo với mẹ chồng quá mức.

Thời gian đầu mọi chuyện khá êm. Nó chăm con, cơm nước trong nhà cũng chu toàn. Nhưng càng về sau tôi càng nhận ra nó ít nói hơn. Chồng đi làm về, hai người vẫn nói chuyện bình thường nhưng tôi cảm giác con dâu lúc nào cũng có một sự sốt ruột khó gọi tên.

Một buổi tối, nó nói với tôi rằng muốn đi làm lại.

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Tôi ngạc nhiên vì cháu mới hơn một tuổi. Tôi bảo nếu thiếu tiền thì cứ nói, sao phải vội đi làm, ở nhà chăm con thêm vài năm cũng được. Nó im lặng một lúc rồi nói: “Con không thiếu tiền mẹ ạ. Nhưng con không muốn vài năm nữa nhìn lại rồi thấy mình không còn biết mình là ai ngoài việc làm mẹ”.

Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất lâu.

Sau đó tôi mới biết, trong thời gian nghỉ việc, con dâu vẫn tranh thủ học thêm một chứng chỉ chuyên môn. Nó còn nhận làm vài sổ sách nhỏ cho người quen để không bị đứt hẳn công việc. Điều nó lo nhất không phải là thu nhập giảm, mà là nếu ở nhà quá lâu, kiến thức cũ sẽ mất dần, khi muốn quay lại thị trường lao động sẽ khó hơn rất nhiều.

Nó cũng nói với tôi một điều mà trước đó tôi chưa từng nghĩ đến. Khi không có thu nhập riêng, dù chồng chưa bao giờ khiến nó phải xin tiền, nó vẫn cảm thấy mình đang phụ thuộc. Mỗi lần muốn mua một món đồ cho bản thân, nó đều phải cân nhắc xem có cần nói với chồng hay không. Nó không muốn sau này vì vài năm ở nhà mà đánh mất sự chủ động của mình.

Tôi nghe xong mới hiểu tại sao nó nhất quyết không nhận tiền của tôi. Không phải nó không cần tiền. Nó muốn tự kiếm tiền hơn.

Tôi đồng ý để nó đi làm lại và nhận trông cháu những ngày nó bận. Chồng nó cũng thống nhất chia sẻ việc nhà thay vì mặc định mọi việc chăm con là trách nhiệm của vợ.

Sau chuyện ấy, tôi mới hiểu phụ nữ ở nhà chăm con không có nghĩa là không làm việc. Nhưng nếu một người muốn quay lại công việc, gia đình cũng nên tôn trọng lựa chọn ấy.

Có những khoản tiền cha mẹ cho con là vì thương, nhưng sự tự chủ mà một người tự gây dựng được mới là thứ giúp họ đứng vững lâu dài. Và đôi khi, thương con dâu đúng cách không phải là bảo nó ở nhà để mình chăm cháu, mà là giúp nó có cơ hội trở lại với cuộc sống mà nó muốn.