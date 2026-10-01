Ly hôn dù không được chia 1 xu thì tôi cũng phải mang 2 đứa con theo chứ không thể để đứa nào sống với bố chúng nó

Tôi từng nghĩ nếu hôn nhân không thể tiếp tục thì thứ khó quyết định nhất là chuyện chia tài sản. Nhưng sau khi chứng kiến câu chuyện của một người phụ nữ gần nhà, tôi mới thấy với nhiều người mẹ, điều khiến họ đau nhất khi ly hôn lại là câu hỏi: Các con sẽ sống với ai?

Chị ấy lấy chồng hơn 10 năm, có hai con, một trai một gái. Hai vợ chồng không giàu, tài sản lớn nhất chỉ là căn nhà đang ở và một khoản tiết kiệm. Mấy năm gần đây, chồng chị thường xuyên đi sớm về muộn, vợ chồng cãi nhau liên miên. Cuối cùng chị phát hiện chồng có người khác.

Chị từng cố gắng níu kéo vì nghĩ các con còn nhỏ. Nhưng sau nhiều lần nói chuyện, chị nhận ra cuộc hôn nhân ấy không còn cách cứu vãn. Hai người quyết định ly hôn.

Điều khiến tôi bất ngờ là khi bàn đến chuyện chia tài sản, chị bảo nếu cuối cùng mình không được chia bất cứ thứ gì thì chị cũng chấp nhận. Chị chỉ có một yêu cầu: được nuôi cả hai đứa con.

Chồng chị lúc đầu không đồng ý. Anh nói anh có thu nhập ổn định, nhà cửa đầy đủ, có ông bà nội hỗ trợ nên con ở với bố sẽ có điều kiện tốt hơn. Chị không tranh luận chuyện tiền bạc, chỉ nói chị sẽ đi thuê nhà, đi làm thêm, cuộc sống có thể khó khăn nhưng chị vẫn muốn tự mình nuôi con.

Tôi hỏi chị có sợ sau ly hôn phải bắt đầu lại từ đầu không.

Chị bảo có chứ, rất sợ. Nhưng chị nói điều khiến chị sợ hơn là sau này các con lớn lên rồi nghĩ rằng mẹ chọn cuộc sống riêng thay vì chọn chúng.

Tôi nghe câu ấy mà thấy nghẹn.

Chị không kể xấu chồng trước mặt con. Chị cũng không ngăn bố gặp các con. Chị chỉ muốn mình được trực tiếp chăm sóc chúng mỗi ngày, từ chuyện học hành đến những lúc con ốm đau, buồn bã.

Có người bảo chị dại, ly hôn mà không tranh tài sản thì sau này hai mẹ con sẽ khổ. Chị chỉ cười và nói nếu tài sản là thứ phải giành giật đến mức hai bên không nhìn mặt nhau nữa thì chị thà tự làm lại.

Tôi không nghĩ cứ ly hôn là người mẹ nhất định phải giành bằng được quyền nuôi con. Mỗi hoàn cảnh khác nhau, điều kiện của bố và mẹ cũng khác nhau. Nếu người bố có thể chăm sóc con tốt và hai bên cùng thống nhất được phương án phù hợp thì đó vẫn là lựa chọn cần được cân nhắc.

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Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ là trong một cuộc hôn nhân có con cái, chuyện “tôi muốn bắt đầu cuộc sống mới” không nên đồng nghĩa với việc đẩy con sang một bên.

Tôi từng nghe những người đã ly hôn nói rằng họ muốn làm lại cuộc đời, điều đó hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng nếu có con nhỏ, làm lại cuộc đời không có nghĩa là phủi bỏ trách nhiệm với những đứa trẻ mình đã sinh ra.

Chị hàng xóm nói với tôi một câu mà tôi nhớ mãi: “Chị không cần sau này con phải mang ơn chị vì đã nuôi chúng. Chị chỉ sợ một ngày chúng hỏi tại sao mẹ bỏ con, mà chị không biết phải trả lời thế nào”.

Có lẽ ly hôn là kết thúc của một cuộc hôn nhân, nhưng không bao giờ nên là dấu chấm hết cho trách nhiệm của cha mẹ với con cái.