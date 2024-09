Anh trai say Hi chung kết 2: Đức Phúc lại gây choáng, một anh trai bị chê nhảy như lăng quăng

Sau chung kết 1 với 8 tiết mục solo ấn tượng, Anh trai say Hi vừa tung ra teaser giới thiệu 8 tiết mục còn lại trong chung kết 2 của chương trình sẽ lên sóng thứ 7 tuần này.

Một số anh trai đưa những khách mời đặc biệt lên sân khấu, chính là những anh trai từng bị loại ở các vòng trước. Có thể thấy trong teaser sự xuất hiện của Hùng Huỳnh và WEAN. Hùng Huỳnh hỗ trợ Đức Phúc, còn WEAN sánh vai với HURRYKNG, người anh em từng "phũ" với mình trong vòng tứ kết.

Một lần nữa, Đức Phúc lại khiến khán giả phải choáng ngợp bởi sự đầu tư tỉ mỉ, chỉn chu cho tiết mục. Được biết, nam ca sĩ sẽ kết hợp với Hùng Huỳnh trong một màn múa đương đại do chính Đăng Quân - giám khảo vòng dance battle của Anh trai say Hi làm biên đạo.

Đức Phúc đưa Hùng Huỳnh trở lại sân khấu trong một tiết mục gây "chấn động"

Chứng kiến phần biểu diễn mãn nhãn của Đức Phúc, Trấn Thành nhận định: "Hay chấn động! Đặt niềm tin cho Đức Phúc là không hề sai!".

Bên cạnh Đức Phúc, Quang Hùng MasterD cũng là một nhân vật được chờ đợi. Anh chàng xuất hiện với chiếc áo lông màu hồng nổi bật trên sân khấu. Chia sẻ về hành trình đến với Anh trai say Hi, Quang Hùng nói: "Trước khi em tham gia chương trình Anh trai say Hi, em cảm thấy rằng bản thân mình không biết mình đang ở đâu, và cũng không biết phải đi về đâu nữa. Em cũng đi tập nhảy, cũng kiểu đứng trước gương nhưng em thấy tay chân mình không cho phép. Sau đó em cũng kiếm cô kiếm thầy dạy cho mình. Rồi em thấy mình nhảy cũng ghê đấy chứ! Nhưng khi em gửi cho đứa em của em xem thì bị nói nhảy gì mà như con lăng quăng vậy. Em thấy mình phải cố hơn nữa. Nhận lời mời của Anh trai say Hi, nói thật em rất sợ nhảy, em ghét nhảy luôn ấy. Em cảm thấy như mình thành trò cười. Nhưng rồi qua mỗi vòng thi thì em thấy ồ, mình cũng không tới độ "lăng quăng" lắm, khán giả cũng khen thì em có động lực nhiều hơn".

Quang Hùng trong tiết mục solo

Chia sẻ về Quang Hùng, Trấn Thành nói rằng ban đầu khi đến với chương trình, anh cũng không biết Quang Hùng là ai. Nhưng dần dà, nghe nhạc và hiểu về Quang Hùng, Trấn Thành rất ngưỡng mộ anh trai này, bởi hơn ai hết, Quang Hùng thực sự ghi dấu ấn đậm nét trong hành trình làm nghề. Mỗi khi một bản nhạc cất lên, chỉ cần nghe là khán giả đã biết đó chính là Quang Hùng MasterD.

Một số hình ảnh khác của các anh trai trong chung kết 2 Anh trai say Hi:

HURRYKNG đưa người anh em WEAN trở lại

Isaac trong tiết mục cực ấn tượng

JSOL khiến khán giả hú hét với màn "phi thân" trên không

Pháp Kiều được "bung" hết sức

Dương Domic cực bùng nổ

Anh Tú hứa hẹn đốn tim khán giả với giọng hát siêu ngọt ngào

Tập 13 Anh trai say Hi sẽ tiếp tục lên sóng lúc 20h thứ Bảy – 7/9 trên các kênh truyền hình HTV2 - Vie Channel và VieON.