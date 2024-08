Chung kết Anh trai say Hi: Hé lộ 8 tiết mục đầu tiên, 1 anh trai trở lại gây ngỡ ngàng

Sau nhiều trông ngóng, Anh trai say Hi tập 12 đã "nhá hàng" những diễn biến sẽ lên sóng thứ 7 tuần này. Đây sẽ là vòng chung kết của chương trình với 16 tiết mục solo của từng anh trai cùng 4 bài thi nhóm và 1 tiết mục "đỉnh chóp" có sự tụ hội của tất cả 16 anh trai.

Teaser chương trình hé lộ 8 tiết mục solo của các anh trai Atus, Rhyder, NEGAV, CAPTAIN, HIEUTHUHAI, Quân A.P, Erik và Song Luân. Tiết mục nào cũng hứa hẹn sẽ gây ấn tượng cho khán giả.

Hình ảnh 8 tiết mục Solo của các "Anh trai say Hi" trong vòng chung kết:

Anh Tú Atus trở lại với chính tạo hình của mình trong tiết mục "Bảnh" đầu chương trình. Nam ca sĩ, diễn viên tiếp tục "gáy": "Em muốn một cái thần thái của Anh Tú Atus trong chương trình Anh trai say Hi nhưng mà đứng một mình, kinh dị, không có anh em lấp liếm nữa".

Sân khấu hoành tráng với rất nhiều nhạc cụ trong tiết mục của Rhyder. Nam ca sĩ hé lộ: "Và đêm nay Rhyder sẽ chứng minh cho mọi người thấy một con người sinh ra để đứng trên sân khấu sẽ như thế nào".

Đây có lẽ là khoảnh khắc khép lại tiết mục solo nhiều cảm xúc của Rhyder được chương trình hé lộ

CAPTAIN mang tới sân khấu một tiếc mục đầy bí ẩn với sự trợ diễn của các vũ công

HIEUTHUHAI chiếm spotlight trong teaser với một tiết mục cực mãn nhãn

Anh chàng hứa hẹn có màn "lột áo" và biểu diễn cùng vũ công cực ấn tượng

Erik bí ẩn với đạo cụ là chiếc quạt. Nam ca sĩ hé lộ tiết mục solo của mình sẽ là phần trình diễn ấn tượng nhất mà bản thân Erik từng mang đến Anh trai say Hi

Không còn hình ảnh chàng rapper "lanh chanh", NEGAV lần này cực "nghiêm túc" với chiếc outfit nhiều lớp

Quân A.P cũng hé lộ tiết mục của mình sẽ là một hình ảnh Quân A.P khác nhất từ trước đến giờ. Sân khấu của nam ca sĩ mang màu sắc lãng mạn

Anh trai Song Luân cũng không kém cạnh các đàn em khi một lần nữa trổ tài chơi nhạc cụ trong tiết mục solo

Ngoài hé lộ về các tiết mục solo của dàn anh trai, tập 12 Anh trai say Hi còn chứng kiến sự trở lại của một nhân vật rất được yêu mến - Hùng Huỳnh. Khán giả tò mò liệu Hùng Huỳnh trở lại trợ diễn cho một anh trai nào đó, hay anh chàng sẽ thực sự được hồi sinh?

Hùng Huỳnh trở lại Anh trai say Hi gây tò mò

Đón xem Anh trai say Hi tập 12 lên sóng tối thứ 7 tuần này trên kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, ON Vie GIẢITRÍ và VieON.